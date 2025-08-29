抓住夏天尾巴！濟州島自駕攻略一次看，教你怎麼深度旅遊
【文・KKday旅遊生活誌】
自然景觀和在地文化是濟州島很受歡迎的特色，如果想玩得更自由、不被行程綁死，自駕會是最輕鬆的方式──不管是沿著海岸線隨時停下來看風景，還是臨時繞進小村落找家咖啡館，都能依照自己的步調走，還常常意外遇見只有當地人才知道的小景點或好味道，快來看看濟州島要怎麼自駕吧！
到濟州島開車要準備什麼
所需證件
1. 護照
2. 中華民國駕照正本：核對是否具有駕駛資格，注意證件的有效期限
3. 國際駕駛執照（International Driving Permit, IDP）：建議至少出發前一到兩週，持身分證、證件照、駕照、護照與250元規費，至監理站申請B類國際駕照；如有要考慮在濟州島借電動機車，可一併申請A類。
信用卡：部分租車公司採線上刷卡付款、預付訂金，記得到時候也要把該信用卡帶去支付其他費用。
保險建議
1. 強制責任險：租車時強制加保
2. 免責補償險（CDW）：涵蓋車輛損壞和偷竊時產生的自付額。
3. 營業損失險（NOC）：涵蓋車輛維修期間造成的營業損失費用。
到濟州島開車要注意什麼
怎麼選車
1-2人輕旅行：可選擇經濟型車（如Kia Morning、Hyundai i10），租金較便宜、油耗少。
3~4人家庭旅遊：可考慮中型轎車（如Hyundai Avante、Kia K3），後車廂較大，可放置中小型行李。
4人以上或攜帶大量行李：可考慮廂型車、SUV（如Hyundai Santa Fe、Kia Carnival），空間充足舒適，但油耗相對較高。
取車檢查重點
1. 外觀檢查：車身有無刮痕、凹陷，記得拍照、錄影存證。
2. 輪胎狀況：確保胎壓正常、沒有異常耗損。
3. 內部功能：檢查冷氣、燈光、雨刷等系統是否正常運作。
4. 油量：確認油量，多數租車公司會規定還車時以相同油量交還。
5. 導航系統：確認GPS是熟悉的語言，以及Naver地圖是否能正確定位、更新。
還車流程
1. 確認油量：按照約定油量加好油。
2. 確認車況並拍照保存：可依據取車時照片確認車況，還車前再度拍照存證，以免日後產生爭議。
3. 文件歸還：交還租車合約、車鑰匙，並確認押金退還流程。
4. 收到結算單：倘若有任何額外費用，將會顯示於帳單中。
在韓國開車要注意什麼
交通規則
韓國和台灣同樣採「左駕」、「右側通行」，對台灣駕駛來說這部分不用額外適應。市區一般道路多為50-60公里/小時。學區限速30公里，郊區約在80公里/小時，高速公路通常100公里/小時，但不同路段仍有所差異，請注意路標指示。濟州島紅綠燈或路牌上有許多測速拍照，請嚴格遵守速限，以免產生罰鍰。
停車規範
路邊白色實線可停車，路邊黃色虛線可臨停五分鐘，黃色實線車輛在指定時間內可停車。路邊雙黃實線禁止停車，需留意路邊標線與指示牌，禁止停車地帶一旦違規會被開罰或拖吊。
如何加油？
濟州島有SK Energy、GS Caltex、S-Oil等連鎖加油站，加油站大多為自助加油，可在Naver上看到加油站位址與油價。於自動付款機選擇付費方式「신용카드」（信用卡）或「현금」（現金），再依照螢幕指示，輸入付費金額並輸入油量或是「가득」（加滿）。倘若是使用信用卡付款，會有「일시불」（一次付清）或分期付款可選擇，完成後再提槍加油。
