抓住夏天尾巴！濟州島自駕攻略一次看，教你怎麼深度旅遊

自然景觀和在地文化是濟州島很受歡迎的特色，如果想玩得更自由、不被行程綁死，自駕會是最輕鬆的方式──不管是沿著海岸線隨時停下來看風景，還是臨時繞進小村落找家咖啡館，都能依照自己的步調走，還常常意外遇見只有當地人才知道的小景點或好味道，快來看看濟州島要怎麼自駕吧！

到濟州島開車要準備什麼

圖片來源：Shutterstock

所需證件

1. 護照

2. 中華民國駕照正本：核對是否具有駕駛資格，注意證件的有效期限

3. 國際駕駛執照（International Driving Permit, IDP）：建議至少出發前一到兩週，持身分證、證件照、駕照、護照與250元規費，至監理站申請B類國際駕照；如有要考慮在濟州島借電動機車，可一併申請A類。

信用卡：部分租車公司採線上刷卡付款、預付訂金，記得到時候也要把該信用卡帶去支付其他費用。

保險建議

1. 強制責任險：租車時強制加保

2. 免責補償險（CDW）：涵蓋車輛損壞和偷竊時產生的自付額。

3. 營業損失險（NOC）：涵蓋車輛維修期間造成的營業損失費用。

到濟州島開車要注意什麼

圖片來源：Shutterstock

怎麼選車

1-2人輕旅行：可選擇經濟型車（如Kia Morning、Hyundai i10），租金較便宜、油耗少。

3~4人家庭旅遊：可考慮中型轎車（如Hyundai Avante、Kia K3），後車廂較大，可放置中小型行李。

4人以上或攜帶大量行李：可考慮廂型車、SUV（如Hyundai Santa Fe、Kia Carnival），空間充足舒適，但油耗相對較高。

取車檢查重點

1. 外觀檢查：車身有無刮痕、凹陷，記得拍照、錄影存證。

2. 輪胎狀況：確保胎壓正常、沒有異常耗損。

3. 內部功能：檢查冷氣、燈光、雨刷等系統是否正常運作。

4. 油量：確認油量，多數租車公司會規定還車時以相同油量交還。

5. 導航系統：確認GPS是熟悉的語言，以及Naver地圖是否能正確定位、更新。

還車流程

1. 確認油量：按照約定油量加好油。

2. 確認車況並拍照保存：可依據取車時照片確認車況，還車前再度拍照存證，以免日後產生爭議。

3. 文件歸還：交還租車合約、車鑰匙，並確認押金退還流程。

4. 收到結算單：倘若有任何額外費用，將會顯示於帳單中。

在韓國開車要注意什麼

圖片來源：Shutterstock

交通規則

韓國和台灣同樣採「左駕」、「右側通行」，對台灣駕駛來說這部分不用額外適應。市區一般道路多為50-60公里/小時。學區限速30公里，郊區約在80公里/小時，高速公路通常100公里/小時，但不同路段仍有所差異，請注意路標指示。濟州島紅綠燈或路牌上有許多測速拍照，請嚴格遵守速限，以免產生罰鍰。

停車規範

路邊白色實線可停車，路邊黃色虛線可臨停五分鐘，黃色實線車輛在指定時間內可停車。路邊雙黃實線禁止停車，需留意路邊標線與指示牌，禁止停車地帶一旦違規會被開罰或拖吊。

如何加油？

濟州島有SK Energy、GS Caltex、S-Oil等連鎖加油站，加油站大多為自助加油，可在Naver上看到加油站位址與油價。於自動付款機選擇付費方式「신용카드」（信用卡）或「현금」（現金），再依照螢幕指示，輸入付費金額並輸入油量或是「가득」（加滿）。倘若是使用信用卡付款，會有「일시불」（一次付清）或分期付款可選擇，完成後再提槍加油。

