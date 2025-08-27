2025韓國滑雪自由行怎麼玩？出發首爾近郊SONO滑雪度假村，滑雪中文教練+接駁住宿一次搞定！

冬天就是要去韓國滑雪！不用飛太遠，韓國滑雪自由行就能讓你玩好玩滿🎿AsiaYo精選市區出發首爾一日遊滑雪行程，直達首爾近郊SONO滑雪度假村（Vivaldi Park），接駁來回超輕鬆～一站包辦滑雪旅遊所需雪具裝備與中文教練，不論你是新手還是雪場老手，都能滑得開心安全！





📌韓國滑雪為什麼越來越夯？

全球3大滑雪勝地比較表！

韓國滑雪自由行熱度一年比一年夯，不只因為雪場設施進步，相比日本與歐洲等滑雪勝地，韓國因為「距離近、花費省、體驗豐富」深受年輕族群與親子客群喜愛。⛷️





1️⃣優勢一：韓國離台灣很近，交通便利、容易抵達

圖:AsiaYo提供

2️⃣優勢二：提供中文教練，自由行旅客也能輕鬆報名

✨AsiaYo韓國滑雪自由行提供中文教練，指導單板課程&雙板課程，學習零阻礙～

✨AsiaYo韓國滑雪自由行包含導遊，裝備租借、現場加購、票券改期都能提前詢問，不怕出門沒人照顧！





3️⃣優勢三： 價格實惠＋設施多元，CP值超高！

💖相較日本與歐洲，韓國滑雪自由行費用較低，雪場品質不輸國際規格，是高CP值首選！

💖多天數的韓國滑雪行程還有包含優質住宿，洪川大明SONO滑雪度假村最多可五人同房，最適合家庭出遊 or 好友揪團！

圖:AsiaYo提供

🌟韓國滑雪自由行SONO度假村滑雪行程一覽表

註：初級雙板課方案天天出發，於行程第一天進行教學。單板課程僅提供週一三五出發者，其餘則為自由滑雪時間。

🌟【首爾出發】洪川大明SONO滑雪度假村行程推薦

【首爾出發】洪川大明SONO滑雪度假村-冰雪樂園一天團

🟡 推薦亮點：帶小朋友或長輩出國賞雪，除了滑雪也有雪橇、冰球等體驗活動可以參加喔！

✅ 專車接送，市區接駁點2選1

✅ 單日往返，選擇首爾住宿也方便！

✅ 每日出發，安排日程超EASY

👤 適合對象：親子家庭 / 網美族

圖:AsiaYo提供

【首爾出發】洪川大明SONO滑雪度假村兩天一夜

🟡 推薦亮點：加贈樂園門票，一天玩雪、一天玩冰雪樂園，剛剛好！想連續滑雪兩天也不是問題～

✅ 專車接送，導遊照顧好安心💓

✅ 精選住宿，5人家庭/小團體輕鬆同房

✅ 享受美食餐廳、購物中心、射擊場、卡拉OK、保齡球場、迷你賽車

👤 適合對象：家族旅遊 / 大學畢旅 / 情侶約會

圖:AsiaYo提供

【首爾出發】洪川大明SONO滑雪度假村四天三夜

🟡 推薦亮點：多日行程，最適合滑雪愛好者練功！搭配夜間滑雪、水上樂園、汗蒸幕，充分享受韓國雪季假期！

✅ 充足自由時間，加購夜間滑雪、夜滑教學更過癮🎿

✅ 踩點《藍色海洋傳說》拍攝地，美照拍好拍滿

✅三晚住宿，直通滑雪場，地下街串聯各大娛樂點

👤 適合對象：好友揪團 / 閨蜜出遊 / 夫妻蜜月

圖:AsiaYo提供

❓韓國滑雪自由行 Q&A

▶ 韓國滑雪自由行適合不會滑雪的人參加嗎？

Ａ：當然可以！AsiaYo 的 SONO 滑雪行程包含中文教練、初級課程與裝備租借，新手也能安心上場，無須經驗就能享受滑雪的樂趣。

▶ SONO 滑雪度假村有適合小朋友的設施嗎？

Ａ：有的！SNOWYLAND冰雪樂園可以堆雪人、滑雪橇、雪地塗鴉等活動，是親子同遊首選。部分行程也可安排兒童裝備租借與安全指導。

▶ 可以只玩冰雪樂園不滑雪嗎？

Ａ：可以！AsiaYo 提供的「【首爾出發】洪川大明SONO滑雪度假村-冰雪樂園一天團」就是為不滑雪的旅客設計的行程，適合想拍照、堆雪人、打雪仗的朋友或親子團。

▶ SONO 滑雪行程有夜滑體驗嗎？

Ａ：有些多日遊行程可選擇加購夜滑票券（18:30～22:00），滑雪愛好者可以避開白天人潮，享受浪漫雪夜。

▶ 參加韓國滑雪行程需要特別準備哪些東西？

Ａ：只要帶齊保暖衣物、防風外套、帽子與手套即可。行程中會提供雪具與雪服租借服務，不必自備也能玩得盡興！





結束滑雪後，不妨再安排首爾景點走走，吃美食、泡汗蒸幕，旅程更充實。第一次拜訪韓國不知道怎麼玩，就直接報名韓國跟團行程，讓專家帶你玩吧！如果你偏好日本雪場，也推薦報名日本滑雪團，如長野、北海道與星野集團滑雪度假村，盡情體驗雪季魅力❄️現在就規劃你的滑雪假期，享受冬季限定的浪漫！





