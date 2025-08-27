有夠好買！韓國東大門怎麼逛？零售、批發店家一次看

【FunTime小編群】韓國必逛東大門，愛逛街的你怎能錯過韓國東大門，許多人到韓國首爾一定會到東大門採買，東大門就像台北的五分埔，商品相當多樣，各種服飾、流行商品都可以在東大門找到，不僅是韓國最大的服飾集散地，更是可以讓你逛到腳軟、不夠手拿滿滿的戰利品，本期小編就帶大家來看看該如何到東大門進行採買吧！只有東大門怎麼買的夠，首爾還有更多必逛必買的地方，想知道就到首爾旅遊攻略看看吧！

如何前往東大門

首爾地鐵

1.搭乘1號線或4號線 → 東大門站 → 8號出口

2.搭乘2號線、4號線、5號線 → 東大門歷史文化公園站 → 14號出口

首爾機場快線

從機場到東大門

搭至首爾站，轉乘首爾地鐵1號線，約30分鐘抵達東大門站。發車地點有仁川機場T2 、仁川機場T1 、金浦機場。

東大門怎麼逛

東大門怎麼逛。 圖／shutterstock

東大門採買最精華的地區在東大門站和東大門歷史文化公園站中間，大致分為零售區與批發區，以DDP東大門設計廣場為中線，左邊為零售區，右邊為批發區。通常，白天可以看到零售店營業，批發商則大多在晚上營業。東大門貨比三家，一定找得到更便宜的。

1.殺價可以殺很大（僅部分商城不能殺價）

2.東大門衣物大多不能試穿和拍照

3.不會講韓文沒關係，拿出計算機也可以溝通

4.刷卡換匯有可能會買貴。建議現金購買

5.找朋友一起大量購買更便宜

在東大門採購時，大家會時常擔心殺價殺太多很尷尬，但其實在75折-9折間進行殺價購買都還在可接受範圍，小編上次跟家人去逛街，家人還拿到了7折，帶了好幾件衣服回家。小編建議大家可以找朋友一起逛批發區，有些衣服單件購買可能稍微貴一點，但超過3件、5件以上，通常可以用比較好的價錢帶回家。

【東大門零售】Doota

【東大門零售】Doota。 圖／via Flickr, by Wei-Te Wong, CC License

這家東大門零售商所販售的商品偏向高級服飾，且是少數裝潢及商品都像百貨公司，在這邊甚至可以找到韓國新銳設計師的作品，商品品質佳，當然價格也偏貴。Doota也有彩妝店、精品小店，如果想要採購，這裡非常適合，畢竟在批貨區必須一次買兩件以上，推薦給消費數量較少的人。

地址：서울특별시 중구 을지로6가 장충단로275

時間：

週一至週六10:30-05:00

週日10:30-5:00

【東大門零售】NYU NYU

【東大門零售】NYU NYU。 圖／IG,a___o______88

NYU NYU是東大門超好逛的飾品天堂，三層樓滿滿都是耳環、項鍊、髮飾、包包到帽子，款式多到讓人眼花撩亂，光看那整面的飾品牆就好興奮，從日常簡約到浮誇派通通有，價格又超親民，幾千韓元就能入手漂亮好物。重點是不用批發，單件就能買，超適合來挖寶！營業時間開到凌晨，想逛多久逛就逛多久，買到滿額還能直接用店內的退稅機退稅，有夠方便，真的要小心一逛就停不下來呀！

地址：서울중구마장로34 1-3F

營業時間：11:00-05:00

【東大門批發】DDP Fashion Mall

【東大門批發】DDP Fashion Mall。 圖／IG, wutang7th

DDP Fashion Mall的前身為知名的批發商城 U:US，這裡所販售的商品皆由設計師設計製作，商品為韓製，平均上衣價格落在3萬韓幣以上，不過品質和剪裁也相對較好，如果喜歡韓貨，對品質較為講究的話，非常適合來這裡看看！

地址：서울특별시 중구 신당동 마장로22

時間：20:00-05:00（週五六公休）

東大門還有這些地方可以買

東大門美食

東廟馬鈴薯排骨湯

東廟馬鈴薯排骨湯。 圖／IG,meloooooooooody

東廟馬鈴薯排骨湯的排骨湯份量很多，絕多可以讓你好好飽餐一頓！大塊帶骨豬肋排燉到軟爛入味，輕輕一咬就骨肉分離，湯頭融合馬鈴薯的綿密與大醬的濃郁香氣，每一口都暖到心坎。桌上還會附上小菜，讓你邊啃排骨邊配泡菜。吃到最後還能把湯拿來煮韓國泡麵，心靈跟肚子都超滿足！

地址：서울 종로구 난계로29길 37

營業時間：6:00-21:30

滿足五香豬腳 東大門店

滿足五香豬腳 東大門店。 圖／IG,foodlover_food

這間可是多年擁有米其林必比登推薦的餐廳，必點原味的「滿足五香豬腳」，敢吃辣的話可以點「豬蹄＋碳火辣豬蹄」，怕容易膩則可以點「豬蹄菜包肉套餐」。一大盤的豬腳，旁邊會附給你蒜頭、辣醬、青辣椒等小菜，搭配著一起吃可以製造出多種風味。別被肥滋滋的豬腳嚇到了，它們的豬腳皮可是非常Q彈，肉質軟嫩不乾柴，再搭配各種醬料、包菜吃法，完全不膩口，你會發現原來豬腳可以弄得那麼好吃。

地址：서울특별시 중구 을지로43길 9-4

營業時間：11:30-22:00

