首爾東大門高CP值住宿推薦！近地鐵站、逛街購物超方便

【FunTime小編群】首爾旅遊真的不能沒有購物行程！總是擔心百貨公司太早關門或是害怕行李爆滿，重到無法搬著走下地鐵嗎？被稱作不夜城的東大門是你的住宿好選擇，無論是想去必逛的東大門商圈、Doota購物中心、Oliveyoung美妝店，還是大吃廣藏市場的美食，全部都超方便，本篇FunTime小編整理了8間地理位置滿分的飯店，除了鄰近地鐵站，每間都能輕鬆搭乘直達機場的公車6001號，讓你優雅的結束旅程，一點都不狼狽～

快速導覽｜東大門住宿

東大門住宿地圖。 圖／FunTime

東大門住宿的選擇多元，更容易找到平價高CP值的飯店！從機場到飯店搭乘6001號公車即可直達，附近的地鐵站有1、3、4、5號線經過，前往明洞、弘大都不用轉車。這裡的生活機能完善，無論是想逛街購物、吃美食都沒問題，還有很多餐廳、百貨營業到深夜，甚至是24小時不打烊，絕對讓你逛得盡興又吃得開心！

東大門美食、景點推薦：

1.東大門美食

東大門匯集各式美食，從白天到深夜都別有一番風味！小編推薦步行去東大門市場、廣藏市場品嘗道地的韓式小吃，以及熱門餐廳陳玉華一隻雞、滿足五香豬腳、僑村炸雞、孔陵一隻雞、順美滿幸福醬油蟹。

2.東大門景點

東大門融合傳統和現代潮流，擁有東大門設計廣場、仁興之門等景點都很值得一看，也可以去清溪川散步。若是想逛街購物，絕對不能錯過DOOTA百貨、Olive Young美妝店和現代City Outlet。

東大門住宿｜地鐵站周邊飯店

東大門的交通便利，前往熱門的弘大、明洞和江南地區都不用轉車，很適合作為首爾自由行的據點！所以如果有安排很多景點，想去探訪其他地方的旅客，小編很推薦住在東大門歷史文化公園地鐵站、東大門地鐵站周邊飯店，這樣一來會更好排行程，早上也可以多睡一下喔～

首爾東大門相鐵喜普樂吉飯店｜公車站在門口ｘ行李可寄放

首爾東大門相鐵喜普樂吉飯店。 圖／Agoda

首爾東大門相鐵喜普樂吉飯店。 圖／Agoda

首爾東大門相鐵喜普樂吉飯店(Sotetsu Hotels The Splaisir Seoul Dongdaemun)提供豐盛的自助式早餐，交通超級便利，不只是地鐵站的電梯直達大門，連機場直達的6001號公車也在飯店門口，適合帶長輩和孩子出遊，減少步行時間！入住前後的24小時可以免費寄放行李，地下室還設有洗衣機和烘乾機，對長期居住的旅客相當友好，員工英文流利，簡單的中文也可以溝通。

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

交通：地鐵東大門歷史文化公園站10號出口，出站即抵達

首爾東大門東橫INN2號店｜免費早餐ｘ代訂炸雞

首爾東大門東橫INN2號店。 圖／Agoda

首爾東大門東橫INN2號店。 圖／Agoda

首爾東大門東橫INN2號店(Toyoko Inn Seoul Dongdaemun II)的地點非常優越，位於有電梯的地鐵站出口外，大件行李或行李太多也不用擔心，讓你解放雙腿好自在！步行就能逛到東大門商圈，著名的APM服裝批發市場也在附近，附有日韓混合口味的免費早餐。晚上想吃宵夜居然還能幫忙叫橋村炸雞，體驗韓國外送文化不費力，住這裡完全不怕肚子餓，甚至房費是能退稅的！CP值實在是超級高～

FunTime偷偷說：記得向櫃台索取退稅單，不要錯過這個小福利喔～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

交通：地鐵東大門歷史文化公園站4號出口，步行1分鐘

亞庫比飯店｜附近有水果行ｘ代叫計程車

亞庫比飯店。 圖／Agoda

亞庫比飯店。 圖／Agoda

亞庫比飯店(Acube Hotel)的房間寬敞舒適，即使是家庭旅客也不會感到壅擠！從機場搭乘6001號巴士即可直達，在巷口處有一間超商和水果行，若是冬天到訪的話，小編很推薦買草莓回去飯店品嘗喔～雖然櫃台人員不是整天都在，但不影響住宿品質，部分還會說中文，也可以請他們幫忙代訂炸雞、代叫計程車。

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

交通：地鐵東大門歷史文化公園站12號出口，步行5分鐘

東大門住宿｜平價東大門飯店

東大門必不可少的就是逛街購物，一不留神就買了好多東西，所以如果想在其他方面省錢的旅客，建議選擇平價的東大門飯店！以便宜的價格住在市中心，不只便利性沒有打折扣，這些飯店也是乾淨舒適，讓你在省錢的同時，依然住得很有品質。

首爾東大門九樹帕那斯飯店｜自助式入住ｘ近廣藏市場

首爾東大門九樹帕那斯飯店。 圖／Agoda

首爾東大門九樹帕那斯飯店。 圖／Agoda

首爾東大門九樹帕那斯飯店(NINE TREE BY PARNAS SEOUL DONGDAEMUN)是一間現代化的飯店，入住和退房皆採自助式，服務人員也會親切協助，前後12小時可以免費寄放行李，每層樓都有飲水機和製冰機，提供24小時的免費咖啡，房間明亮乾淨，距離廣藏市場和東大門商圈都是步行即可抵達！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

交通：地鐵乙支路四街站，步行9分鐘

DM飯店｜平價住宿ｘ生活機能便利

DM飯店。 圖／Agoda

DM飯店。 圖／Agoda

DM飯店(HOTEL DM)是平價住宿的好選擇，步行10分鐘內可以抵達地鐵東廟站和超好逛的東大門商圈、Emart百貨公司，並且旁邊就有一間便利商店，地理位置非常棒，而且一樓就有Wowpass機可以使用，不怕逛到沒錢！房間整潔明亮，櫃台人員親切，來韓國必須體驗的外送服務也能請櫃台幫忙叫餐喔～

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

交通：地鐵東廟站3號出口，步行3分鐘

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