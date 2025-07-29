首爾明洞這樣住最划算！交通、購物都方便的飯店推薦

【FunTime小編群】本期小編要為大家介紹的是位於首爾明洞的住宿，每間都高品質，價格也實惠，重點是鄰近明洞商圈，逛街、吃美食都超級方便，對初次造訪首爾的旅人來說，選擇明洞住宿是最適合不過的了！現在就讓小編來帶大家一起看看，這幾間明洞飯店有什麼值得推薦的過人之處吧！

快速導覽｜明洞住宿

首爾明洞住宿地圖。 圖／Agoda

無論是第一次去首爾自由行，或是多次到訪的旅客，小編都最推薦明洞住宿！不僅交通便利，地鐵4號線直達首爾站、東大門和弘大，走路就能抵達明洞商圈、南大門市場和N首爾塔，並且附近美食選擇豐富，從路邊小吃到餐廳通通有。這裡也被譽為首爾購物天堂，各式百貨公司、平價服飾、韓系彩妝都很齊全，時常會有促銷活動，周遭也有多間換錢所，不怕逛到沒錢～

1.明洞景點、購物

所有想買、想逛的店，幾乎都能在明洞找到，像是熱門的新世界百貨、樂天百貨Olive Young美妝店，以及可愛的Line Friends商店，再加上各式各樣的飾品、服飾店，一整天都逛不完！同時小編也推薦可以去看亂打秀，體驗特殊的韓國音樂劇。

2.美食

明洞的美食多元，建議喜歡韓式小吃的旅客，步行去南大門市場、明洞夜市，若是想找特色韓式餐廳、烤肉的旅客，可以嘗試明洞餃子、神仙雪濃湯、荒謬的生肉、王妃家烤肉、Bbandak Bbandak辣炒雞等熱門餐廳。

明洞住宿推薦｜地鐵周邊飯店

明洞住宿的交通便利，擁有眾多熱門景點和美食，很適合安排一整天的行程！除此之外，如果有安排很多景點，想去其他地區探訪的旅客，小編建議選擇在明洞站、乙支路入口地鐵站周邊飯店，這樣一來不用煩惱搭車的問題，也能節省走路的體力喔～

明洞28酒店｜電影主題ｘDyson吹風機

明洞28酒店。 圖／Agoda

明洞28酒店。 圖／Agoda

明洞28酒店(Hotel 28 Myeongdong)座落在明洞商圈內，步行不到2分鐘就到地鐵站。飯店風格以電影為主題，增添了許多趣味，浴室乾淨舒適，使用dyson吹風機，長頭髮也能很快吹乾。如果肚子餓可以到飯店二樓享用鼎泰豐，對面還有整排炸雞店哦，來首爾不妨可以入住這間高CP值的明洞住宿。

小編偷偷說：房內Mini Bar的點心跟飲料全部都免費的！

訂房網評價︰9.1/10 (agoda)

交通︰乙支路入口站步行2分鐘

附近景點︰樂天百貨明洞店

首爾皇家飯店｜免費機場巴士ｘ明洞鬧區

首爾皇家飯店。 圖／Agoda

首爾皇家飯店。 圖／Agoda 首爾皇家飯店(Royal Hotel Seoul)提供機場免費巴士接送，飯店步行一分鐘就抵達明洞大教堂，交通上十分便利。飯店附近主要是購物街，樂天百貨、免稅商店應有盡有。除了有大澡堂可以泡湯外，酒吧的夜景也很漂亮哦！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通︰乙支路入口站步行3分鐘

附近景點︰明洞大教堂、明洞購物街

首爾明洞九樹帕那斯2號飯店｜地鐵周遭ｘ代訂炸雞

首爾明洞九樹帕那斯2號飯店。 圖／Agoda

首爾明洞九樹帕那斯2號飯店。 圖／Agoda

首爾明洞九樹帕那斯2號飯店( Nine Tree Premier Hotel MyeongdongII)到地鐵只需要步行3分鐘，走到明洞鬧區約10分鐘，非常便利！即使不離開飯店，在大廳內就有一間便利商店可以買些零食餅乾，也能請櫃台幫忙叫外送和計程車。並且每層樓都有公用空間，也提供微波爐、自助洗衣跟飲水機能使用，還可以去頂樓看首爾塔的夜景喔～

訂房網評價︰8.8/10 (agoda)

交通︰乙支路入口站步行3分鐘

附近景點︰明洞大教堂、德壽宮 、明洞購物街

明洞住宿推薦｜平價明洞飯店

明洞作為購物天堂，從服飾、飾品、美妝到文創小物，所有東西都好讓人心動，忍不住刷卡買下去，那到底該怎麼平衡自己的花費呢？當然是入住平價明洞飯店，以一、二千塊台幣的價格住在市中心，這些便宜的明洞青年旅館、民宿讓你在省錢的同時，住得有品質。

阿拉125飯店｜CP值超高x設備通通免費

阿拉125飯店。 圖／Agoda

阿拉125飯店。 圖／Agoda

阿拉125飯店(ARA125)是非常平價的明洞民宿，位於熱鬧的明洞商圈之中，周遭有超商、餐廳、咖啡廳，甚至下樓就是一間換錢所，十分便利！更棒的是這麼便宜的價錢，居然有附早上和免費使用的洗烘衣機，連公共廚房的泡麵、起司和牛奶都可以自行取用，CP值高到不可思議，小資族必收藏！

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

交通︰乙支路入口站步行5分鐘

附近景點︰南大門市場、亂打秀、樂天百貨

哈魯青年旅館｜清溪川旁ｘ免費早餐

哈魯青年旅館。 圖／Agoda

哈魯青年旅館。 圖／Agoda

哈魯青年旅館(Hostel Haru)在清溪川旁邊，可以去走走散步，沿途也有便利商店、超商，生活機能便利！因為有重新整修過，旅館設備和裝潢都非常新穎。公共區域廚房內還有提供微波爐、冰箱、烤土司機，如果睡超過早餐時段的話，還能自行到冰箱取用土司、沙拉及果汁，這間明洞住宿真的非常貼心呢！

小編偷偷說：旅館還有提供洗衣機，想烘洗衣服都可以在時段內去申請哦！

訂房網評價︰9.2/10 (agoda)

交通︰離鐘閣地鐵站步行2分鐘

附近景點︰普信閣、洪都拉斯大使館

延伸閱讀>>【明洞住宿推薦】交通購物便利！8間高CP值明洞飯店清單

想知道更多實用首爾旅遊攻略，請看「首爾旅遊全攻略」