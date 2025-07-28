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韓國自由行更輕鬆！T money之外的交通卡神器大公開

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
韓國鐵道列車。 圖／KKday
韓國鐵道列車。 圖／KKday

【FunTime小編群】出國旅遊花費最多的除了伙食費以外，就是交通費了。韓國推出的各式交通卡，每個都有不同的主打特點，不像日本那麼複雜，讓你輕鬆玩韓國。快來看看去韓國自由行有哪些省錢又方便的交通方式！

WOWPASS

WOWPASS。 圖／KKday
WOWPASS。 圖／KKday

討論度超高的自由行神卡，可以直接使用外幣儲值，不需要再換成韓幣儲值，使用方式就像簽帳金融卡，超級方便！具備T-money的功能，不需要再另外買一張交通卡，只是要注意要使用交通卡的話是需要另外使用韓幣儲值的，與原本儲值進去的錢是分開的。旅程結束時沒用完的韓幣可以提領出來，綁定wowpass的app可以確認餘額和付款明細及確認現金回饋優惠！

使用區域：全韓國

使用期限：卡片有效期限為製卡起算六年。餘額有效期限為最後儲值日或卡片重新發行日起算6年，卡片過期後，重新發卡後仍可繼續使用其餘額。

哪裡可以開卡、儲值：主要的地鐵站、酒店、機場等200多個機台

哪裡可以加值交通卡：地鐵站、各大超商

空卡費用：$6,000韓元

加值額度：每次最低$1,000韓元，卡片額度最高100萬韓元

提領手續費：$1,000韓元

T-money卡

T-money卡。 圖／zisk ,wikimedia
T-money卡。 圖／zisk ,wikimedia

韓國自由行人手必備一張！和台灣的悠遊卡一樣，在韓國不論搭地鐵、公車、計程車或是在有T-money標誌的商店都可以使用。使用T-money卡搭地鐵跟公車會比較便宜。T-money跟各大品牌、藝人推出非常多聯名款式，選擇多樣，但是每款的空卡價格不太一樣，購買前要注意一下。

使用區域：全韓國

使用期限：無限制

哪裡可以加值：地鐵站、各大超商

空卡費用：基本卡別是$2,500韓元，聯名卡片費用可能不同

加值額度：每次加值最低$1,000韓元、最高$90,000韓元,卡片額度最高$500,000韓元

退款手續費：$500韓元

EZL(Cashbee)卡

EZL(Cashbee)卡。 圖／wikipedia
EZL(Cashbee)卡。 圖／wikipedia

韓國普及度第2高的EZL前身為Cashbee卡，使用方法和限制其實跟T-money差不多。不過由於EZL卡是隸屬於樂天集團，所以在一些樂天特定的商店優惠可能較多。

使用區域：全韓國

使用期限：無限制

哪裡可以加值：地鐵站、各大超商

空卡費用：基本卡別是$2,500韓元，聯名卡片費用可能不同

加值額度：每次加值最低$1,000韓元、最高$90,000韓元,卡片額度最高$500,000韓元

退款手續費：$500韓元

氣候同行卡Climate Card

首爾市最新發行的「氣候同行卡 Climate Card」，可在30天內無限次數搭乘大眾交通（地鐵、公車），以及騎乘叮鈴鈴，類似台灣的TPASS月票。氣候卡較適合長期待在首爾的旅客或留學生，短期遊客建議買T-money卡較為划算。

使用區域：首爾地區地鐵、首爾市發照市內與社區公車、叮鈴鈴（腳踏車）。除了，新盆唐線、首爾地區以外地鐵（如仁川等地區）、廣域/機場巴士、首爾深夜巴士。

使用期限：30天(開卡當天)

哪裡可以加值：地鐵站、各大超商

卡片費用：$62,000韓元（不含叮鈴鈴）、$65,000韓元（含叮鈴鈴）

卡片種類：實體卡、電子卡（Android手機）

哪裡購買：實體卡(首爾1-8號線地鐵站的服務中心、9號線站內便利店、新林線和義新設線車站附近的便利店)；電子卡(下載註冊「Mobile T-money」，選擇「氣候卡」，透過轉帳儲值方式即可)

退款手續費：$500韓元

首爾轉轉卡(Discover Seoul Pass)

首爾轉轉卡。 圖／klook
首爾轉轉卡。 圖／klook

首爾轉轉卡是結合交通卡和暢遊首爾景點的交通卡。在48、72、120小時內可以免費進出樂天世界、景福宮、首爾塔觀景台等多個熱門景點、也可以免費搭乘AREX機場快線(單程)、首爾雙層觀光巴士，部分店家持轉轉卡也可以另享優惠。在首爾自由行如果有要去幾個熱門景點的話，非常適合購買首爾轉轉卡~

票價

免費適用景點

小編說：景點資訊可能隨時更新，請依官網上更新的為主

延伸閱讀>>【韓國交通卡懶人包】除了T money卡，有這些票券自由行超方便！

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