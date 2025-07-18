韓國釜山哪裡好玩？盤點超人氣2025釜山一日遊路線，IG打卡&看海放空&去慶州韓屋散步懶人包

釜山真是個讓人一去就愛上的城市！在釜山自由行不只能輕鬆感受海港城市的魅力，還有超多必拍的IG打卡景點，讓人走到哪都想拍一張📸 而且從釜山還能安排一日來回的慶州韓屋村散步行程，在古色古香的街道裡喝咖啡，真的浪漫爆棚✨這次就讓Asiayo帶你一起看2025釜山一日遊路線懶人包，一天玩得剛剛好，打包好就出發吧！💙





｜釜山一日遊旅遊攻略｜

✅ 省時又省力✅景點精華全包✅ 在地導遊講解加分

圖:AsiaYo提供

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⚠️ 韓國一日遊注意事項 ⚠️

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｜🏙️釜山經典一日遊旅遊必逛景點攻略｜

🌼釜山經典一日遊必訪景點TOP 1：甘川文化村

走進這個彩色山城，就像掉進童話故事裡，不只有超可愛的小王子和沙漠狐狸，小巷間還藏著各種可愛的牆面彩繪和藝術裝置，邊走邊拍超療癒📸✨還能從高處眺望釜山港景，天氣好時風景超美～這裡也有小咖啡館、文創小店可以慢慢逛，超適合放慢腳步拍美照喔！

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🌼釜山經典一日遊必訪景點TOP 2：天空膠囊列車

IG上超夯、大家都在打卡的釜山知名景點就是這！列車沿著海岸緩緩行駛，一次看超美釜山海景，視野無敵遼闊～特別推薦黃昏時段，夕陽染紅整片天空根本浪漫到爆❤️而且每個車廂最多容納四人，一個人搭乘也能自在拍照不尷尬📸

🌼釜山經典一日遊必訪景點TOP 3：五六島天空步道

到釜山一定要挑戰看看這個超刺激的透明步道！五六島天空步道建在懸崖邊，腳下就是壯闊的海景和礁岩，一踩上去真的會腿軟啦～但一邊吹海風一邊看著腳底的大海，又讓人忍不住想多站一下！😍

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｜🤍釜山經典一日團行程推薦🤍｜

🧡釜山療癒列車一日遊🧡

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釜山的海岸列車可不只天空膠囊列車而已呦～還有氛圍截然不同的松亭海濱列車，一樣能飽覽雲海台沿岸的超美風景🌊搭配甘川洞文化村等人氣景點，整天行程豐富又療癒，拍照、散步、享受海風一次滿足！（參AsiaYo:【釜山出發】海東龍宮寺+藍線公園松亭海濱列車+松島天空步道+甘川洞文化村一日遊）

📍集合地點：KTX 釜山站 /西面站/海雲臺站





🧡釜山精華一日遊🧡

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只有短短一天停留釜山，也能玩得超充實✨這趟釜山精華行程幫你排好9個必去景點，專業導遊不只會介紹在地故事，還會幫忙抓角度拍出旅遊寫真等級的美照💛就算是一個人旅行也能安心又盡興喔！（參AsiaYo:【釜山出發】釜山9大打卡熱點精華一日遊）

📍集合地點：KTX 釜山站 /西面站/海雲臺站





🏙️釜山海上景點一日團必逛景點攻略

🛥️釜山海上景點一日遊必訪景點TOP 1：海東龍宮寺

這座緊鄰海岸的佛寺可是釜山最具代表性的景點之一！寺廟建在懸崖邊，能一邊參拜、一邊聽海浪聲超療癒🌊石階步道與海景相映成趣，尤其早晨或黃昏來氣氛超棒～還能看到十二生肖雕像和祈福鐘，無論信仰與否都值得來走一圈喔！

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🛥️釜山海上景點一日遊必訪景點TOP 2：青沙浦踏石觀景臺

想走到海中央賞景嗎？這裡就像一條伸入海裡的玻璃天空步道！踩在透明地板上往下看，腳下就是波濤洶湧的大海，刺激又好玩🫣📸天氣好時還能拍到超美漸層海色和燈塔背景～附近還有可愛咖啡廳和在地海鮮料理ㄛ！

🛥️釜山海上景點一日遊必訪景點TOP 3：廣安大橋觀景點

這座連接海雲台與廣安里的超壯觀大橋，是釜山夜景的代表，也是韓國最大的海上雙層橋樑！白天遠眺海景、晚上欣賞橋身打上燈光的變色秀，怎麼看都好浪漫～特別推薦廣安里海水浴場一帶，坐在沙灘上看橋＋夜景，超有氛圍✨

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｜🤍釜山海上景點一日團行程推薦🤍｜

🧡釜山海上煙火秀一日遊🧡

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來釜山超推薦搭這個高速賽艇啦～白天一路衝在海上超爽，釜山港、Marine City、東柏島、廣安大橋一路看過去，海岸線跟城市景色通通打包進眼裡📸怎麼拍都好看！晚上氣氛更不一樣喔～邊吹海風邊看煙火在頭頂炸開，真的超夢幻✨還有免費啤酒跟小點心可以邊吃邊看，浪漫又放鬆，根本是約會或放空的神行程💖（參AsiaYo:【釜山出發】Yacht Holic 釜山藍海遊艇巡航｜海上煙火秀、贈飲料點心 ★獨家7折起★）

📍集合地點：水營灣賽艇場





🏙️釜山出發慶州必逛景點攻略

🏯釜山出發慶州一日遊必訪景點TOP 1：佛國寺

有超過一千四百年的歷史、被列為世界文化遺產的佛國寺，是來慶州一定要朝聖的歷史景點！整座寺廟建築古色古香，背景還有群山環繞，真的超有意境✨無論是石塔、鐘樓還是蓮花池，每一處都能拍出韓劇感美照📸

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🏯釜山出發慶州一日遊必訪景點TOP 2： 慶州良洞村

想感受濃濃韓國古風？那你一定要來良洞村走走！這裡保存著保存最完整的「兩班貴族村落」，是目前韓國超值得一看的韓屋聚落，漫步在傳統瓦房和石牆巷弄之間，彷彿時光倒流⏳還可以穿韓服拍美照，馬上穿越到古朝鮮時代！

🏯釜山出發慶州一日遊必訪景點TOP 3：東宮與月池

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｜🤍釜山出發慶州一日團行程推薦🤍｜

🧡慶州經典一日遊🧡

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新羅時期的古都慶州就像一座活著的博物館📜走到哪都是佛寺、石塔、韓屋，超有氛圍～一次走遍慶州經典必拍古蹟！包括被聯合國列為世界文化遺產的韓屋村，全都不漏看！不只是拍照好看，更能感受到滿滿的朝鮮時代感，文青控、歷史控一定會愛爆✨（參AsiaYo:【釜山出發】古都慶州世界文化遺產一日遊）

📍集合地點：KTX 釜山站 /西面站/海雲臺站





｜🚗加碼：釜山包車推薦｜

釜山機場接送＋包車行程這樣玩最省力！無論是剛落地還是想輕鬆玩遍釜山，包車都是你的好幫手！🚗

【✈️機場接機】

📍金海機場 ⇄ 釜山市區飯店｜中文司機接送服務（參AsiaYo:【釜山接送機】金海機場(PUS)-釜山）

剛到釜山不想拖著行李趕地鐵嗎？選這個就對啦！有中文司機幫你舉牌接機，語言溝通超輕鬆，直接送到市區飯店門口～不管是初次到訪還是深夜抵達，都超適合✨





【🏙️ 城市暢遊】

🚌 釜山私人包車一日遊｜自由彈性 9 小時（參AsiaYo:【釜山出發】釜山私人包車一日遊 – 9小時）

想自己排行程又不想煩交通？推薦這款包車行程～中文司機全程陪同，去哪裡都說得通，近郊景點也能輕鬆安排！最多可坐9人，朋友揪團、親子出遊都很可以～

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釜山自由行超方便，因為韓國公共交通真的很給力🚌 不過如果只有短短幾天，又想把景點一次打包，參加釜山一日遊真的超值得推薦！而且你知道嗎～現在還能搭歌詩達郵輪玩釜山＋福岡，一次解鎖兩地行程，完全是懶人首選🚢🌏 快跟著AsiaYo一起安排一場說走就走的日本＆韓國旅行吧！





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