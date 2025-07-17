暑假搭韓亞航空遊京畿 開啟海景、美食、異國風的夏日冒險
【文・旅報傳媒】
今年暑假，與韓亞航空一起飛向韓國京畿道，展開一場結合親子互動、自然探索、文化體驗與打卡美景的多元旅行，讓大人小孩都留下難忘回憶。
首爾近郊親子之旅
潮間奇景、燈塔打卡與海鮮饗宴
首站推薦從首爾近郊展開冒險旅程。參加夏季最受歡迎的愛寶水槍節，在水戰中清涼一夏；再騎乘義王鐵路自行車穿越綠意隧道，享受自然樂趣。走訪歷史名城水原華城，感受朝鮮王朝文化風華，最後在升級版水原Starfield星空圖書館2.0中靜心閱讀，完成一趟寓教於樂的親子文化小旅行。
接著前往京畿道西岸的濟扶島與烏耳島，欣賞海上纜車下壯麗的夕陽與潮間帶奇景，體驗如「摩西分海」的震撼景觀。烏耳島上的紅色燈塔更是打卡熱點。美食推薦在地人氣餐廳「尚介青」，豪邁的海鮮煎餅與炭烤貝類，讓味蕾也享受旅程的高潮。
喜愛拍照與韓劇的旅人，絕不能錯過加平的小法國村與小義大利村。濃濃歐風街景曾出現在《Running Man》、《來自星星的你》、《綜藝玩很大》等節目中，是拍照與追劇迷的朝聖地。再前往驪州的盧登西亞渡假村，彷彿置身歐洲古堡，讓旅程增添浪漫驚喜。
韓亞航首爾天天出發
京畿觀光公社推安心制度
韓亞航空提供「台北—首爾」每日2班直飛，7至9月部分航班由A350執飛，其餘日靈活安排A330與B777機型。旅客享有免費託運、精緻機上餐點與哩程累積，另提供優先登機、貼心照護等友善服務，讓親子旅遊更從容。同時今年京畿觀光公社也推出外籍旅客專屬保險制度，凡進入京畿道的遊客皆自動納入保障，無需申請，即可安心探索在地魅力，讓整趟旅程玩得更安心。
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