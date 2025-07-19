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濟州島住宿這樣選！濟州市、西歸浦人氣飯店一次看

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
濟州樂天飯店。 圖／Agoda
濟州樂天飯店。 圖／Agoda

【FunTime小編群】濟州島是韓國最大的島嶼，也是許多人度假旅遊的不二首選！這裡不僅有火山島的特殊地形氣候、豐富自然景觀和文化資源，還有度假必備的山海美景與特色美食。想玩得輕鬆，就必須先找個好住宿！今天小編就來介紹幾間濟州市與西歸浦的熱門住宿，逛街、旅遊、吃美食通通都能滿足！如果想順便排行程，也可以參考濟州島旅遊全攻略，裡面將濟州島景點、美食、體驗和行程票券都整理好了，即使是自由行新手也不用擔心，輕鬆搞定行程！

快速導覽｜濟州島住宿區介紹

濟州島住宿地圖。 圖／FunTime
濟州島住宿地圖。 圖／FunTime

濟州島住宿的兩大熱門區域是濟州市和西歸浦，濟州市靠近濟州國際機場，生活機能方便，西歸浦則是離機場有些距離，但擁有更多的知名景點，也更貼近大自然，大家可以依照喜好去選擇。

濟州市住宿推薦｜近機場交通方便、新手友好

濟州市住宿靠近濟州國際機場，車程約10分鐘的距離，對於自由行新手十分友好！其中又能細分成新濟州市和舊濟州市，前者以購物逛街為主，有樂天免稅百貨、新羅免稅店、蓮洞等商圈；後者靠近海邊，以在地市場為主，有黑豬肉一條街、中央地下街、東門市場等等，可以吃美食賞海景！

濟州新羅舒泰酒店｜熱鬧商圈附近ｘ公車站在門口

濟州新羅舒泰酒店。 圖／Agoda
濟州新羅舒泰酒店。 圖／Agoda

濟州新羅舒泰酒店。 圖／Agoda
濟州新羅舒泰酒店。 圖／Agoda

濟州新羅舒泰酒店(Shilla Stay Jeju)位在新濟州市市區，有提供住客免費停車但車位偏少，門口就是Eunnam-dong公車站，建議可以搭乘公車前往。樓下有GS25便利商店，步行不到5分鐘就能抵達蓮洞商圈 、新羅免稅店，交通購物都便利～客房簡單小巧，標準客房還能依據人數提供一大床、雙床、家庭雙床與三床形式，無論是情侶、朋友還是家庭出遊都適合！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通：Eunnam-dong公車站步行約1分鐘、機場車程約15分鐘

附近景點︰蓮洞商圈 、新羅免稅店

濟州島麗晶海洋飯店｜炸雞送進房間ｘ露天景觀泳池

濟州島麗晶海洋飯店。 圖／Agoda
濟州島麗晶海洋飯店。 圖／Agoda

濟州島麗晶海洋飯店。 圖／Agoda
濟州島麗晶海洋飯店。 圖／Agoda

濟州島麗晶海洋飯店(Hotel RegentMarine The Blue)位在舊濟州市老城區，周圍緊鄰東門市場、黑豬肉一條街與中央地下街等知名景點，門口有提供免費露天停車場，搭乘公車至Tap-dong Pureun Rest Area站步行約3分鐘即可抵達。飯店1樓有bbq炸雞、illy咖啡跟便利商店，炸雞可以指定送到房間，超貼心！客房舒適寬敞，海景套房視野非常好，另外頂樓還有露天景觀泳池，就算不游泳也可以在這裡吹風看夜景～

訂房網評價︰8.7/10 (agoda)

交通：Tap-dong Pureun Rest Area公車站步行約3分鐘、機場車程約20分鐘

附近景點︰東門市場、黑豬肉一條街、中央地下街

濟州文提莫飯店及公寓｜三星AI洗烘衣機ｘ遊戲機主題房

濟州文提莫飯店及公寓。 圖／Agoda
濟州文提莫飯店及公寓。 圖／Agoda

濟州文提莫飯店及公寓。 圖／Agoda
濟州文提莫飯店及公寓。 圖／Agoda

濟州文提莫飯店及公寓(Ventimo Hotel and Residence Jeju)距離濟州國際機場非常近，車程約8分鐘就能抵達，是許多快速往返機場的住宿選擇。頂樓設有露天花園景觀台，2樓則有提供三星AI洗烘衣機設備，入住的旅客通通可以免費使用～房型種類多，其中還有公寓式家庭房、PS5客房、遊戲機客房以及無敵海景房，在房內就能玩樂賞景，超優質！

訂房網評價︰9.1/10 (agoda)

交通：Singwang Sageori公車站步行約1分鐘、機場車程約8分鐘

附近景點︰濟州國際機場

天狼星酒店｜木質色系ｘ衛浴乾濕分離

天狼星酒店。 圖／Agoda
天狼星酒店。 圖／Agoda

天狼星酒店。 圖／Agoda
天狼星酒店。 圖／Agoda

天狼星酒店(Hotel Sirius)同樣位在濟州國際機場附近，對面就是7-11便利商店，距離Jeju Special Self-Governing Provincial Office. Sinjeju Rotary公車站約5分鐘的路程。住宿環境乾淨新穎，整體以木質色系打造，客房內皆設有乾濕分離衛浴設備以及木質地板，踩起來超舒服～而除了一般房型以外，飯店也有提供韓式炕房，也就是傳統的臥鋪客房，有興趣去的朋友可以試試！

訂房網評價︰8.6/10 (agoda)

交通：Jeju Special Self-Governing Provincial Office. Sinjeju Rotary公車站步行約5分鐘、機場車程約7分鐘

附近景點︰濟州國際機場

利奧飯店｜頂樓露天酒吧ｘ樂天百貨附近

利奧飯店。 圖／Agoda
利奧飯店。 圖／Agoda

利奧飯店。 圖／Agoda
利奧飯店。 圖／Agoda

利奧飯店(Hotel Leo)正對面就是Sammu Park Junction公車站，步行至樂天免稅百貨僅需5分鐘路程，樓下就有7-11、CU便利商店，生活機能絕佳！開車前往的話還會有專人協助停車超貼心！提供的房型種類多，有雙人、雙床、三人、家庭房與韓式傳統臥鋪房，部分房型內還附有LG智慧型電子衣櫥可以使用，簡單的烘乾消毒衣物或包包完全沒問題！另外飯店頂樓還有景觀酒吧、餐廳，睡前小酌放鬆真的超愜意～

訂房網評價︰8.9/10 (agoda)

交通：Sammu Park Junction公車站步行約1分鐘／機場車程約10分鐘

附近景點︰樂天免稅百貨

延伸閱讀>>【濟州島住宿推薦】大家都住這！12間濟州市、西歸浦熱門飯店推薦

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