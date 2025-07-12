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韓國聖水洞一日遊！從美妝店逛到深夜咖啡廳，情侶最愛約會行程推薦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

聖水洞（Seongsu-dong）位於首爾市城東區，鄰近地鐵2號線聖水站與杜鵑站，過去曾是工廠聚落，近年成功轉型為首爾文青潮人聚集地，被譽為「首爾的布魯克林」。街道間林立著工業風咖啡館、韓系潮牌旗艦店、美妝體驗空間與各式甜點小店，悠閒又富有設計感，特別適合情侶邊走邊拍，打造專屬兩人的約會回憶。

韓國聖水洞一日遊｜巷口迷你鯛魚燒

藏身巷弄的人氣爆餡點心

藏身在聖水洞小巷中的【現代鯛魚燒（현대붕어빵）】，以極薄脆皮與爆餡紅豆、奶油雙口味深受在地人喜愛。造型迷你、一口剛剛好，吃起來沒有負擔，超適合約會當開場點心！

圖 / ReadyGo
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另外還有「鹽麵包＋開心果冰淇淋」的創意吃法，讓甜點更具層次，難怪是韓國甜點控的愛店之一。

地址：18 Seongsui-ro 7-gil, Seongdong-gu, Seoul（聖水站出站步行約10分鐘）

營業時間：11:00–20:00，週一休息

韓國聖水洞一日遊｜ROM&ND「Pink Office」旗艦店

韓系美妝試色＋情侶打卡一次滿足

韓國人氣美妝品牌 ROM&ND 於 2025 年全新開幕的「Pink Office」聖水旗艦店，是全首爾第一家實體體驗門市。粉嫩夢幻的空間設計搭配超過 350 種唇彩試色區、色彩診斷互動牆與夾娃娃機體驗，不僅可以找出最適合彼此的「命定色號」，還能一起拍照打卡、留下專屬浪漫回憶。

圖 / ReadyGo
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地址：88 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul（聖水站3號出口步行約7分鐘）

營業時間：11:00–21:00，全年無休

韓國聖水洞一日遊｜MLB 聖水旗艦店

帽牆打卡＋DIY 情侶潮服

由韓星 Karina 代言的 MLB 聖水旗艦店，是喜愛韓系潮牌的情侶必訪之地。整面「帽牆」吸睛又好拍，還能現場體驗燙布貼 DIY，將喜歡的圖案印在服飾或帽子上，打造獨一無二的情侶單品。來這裡不只是購物，更是享受一場專屬兩人的時尚互動。

圖 / ReadyGo
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地址：25 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul

營業時間：約11:00–20:00

韓國聖水洞一日遊｜Cake Bar 深夜酒吧咖啡館

夜晚甜點時光的完美結尾

隱藏在聖水巷弄中的【Cake Bar】是一間兼具酒吧氛圍與咖啡香的特色店。工業風裝潢營造出放鬆又浪漫的空間，推薦招牌柳橙冰淇淋、栗子布蕾，甜而不膩又具層次，是情侶夜晚談心的絕佳場所。白天走透透，晚上來這裡吃甜點、放慢步調，讓約會留下最溫柔的句點。

圖 / ReadyGo
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韓國聖水洞情侶一日遊建議行程

從早到晚的甜蜜行程表

10:00　甜蜜開場｜酥脆爆餡迷你鯛魚燒

11:00　ROM&ND Pink Office 情侶試色＋網美打卡

12:30　午餐建議附近咖啡店

14:00　MLB 聖水旗艦店 打卡帽牆＋燙布貼 DIY 體驗

15:30　自由探索聖水街景，補拍 ROM&ND 粉紅空間／巷弄老建築

17:00　小歇時間（可回 ROM&ND 旁巷內的甜點店/飲品店簡單歇腳）

19:00　Cake Bar 浪漫深夜咖啡甜點收尾｜柳橙冰淇淋＋栗子布蕾

韓國聖水洞常見問題（FAQ）

韓國聖水洞可以安排一日遊嗎？

當然可以！聖水洞的景點集中且步行可達，安排從早上的鯛魚燒甜點開場、美妝旗艦體驗、潮牌逛街到深夜咖啡甜點，無論情侶或閨蜜都能輕鬆走完。

聖水洞哪幾個點最適合拍情侶照？

ROM&ND 的粉紅空間最夢幻，MLB 聖水旗艦店的帽牆超好拍，鯛魚燒小巷場景可愛又生活感，而 Cake Bar 的工業風空間在夜晚特別有氣氛。

ROM&ND Pink Office 有需要預約嗎？

目前不需預約即可入場，但熱門時段（週末下午）可能需要排隊。建議平日前往、避開高峰更好拍照也更能專心試色。

延伸閱讀 >> 影｜韓國自由行｜劇迷必訪！全州最美韓村屋、人氣街邊點心金幣燒、超出片咖啡廳

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