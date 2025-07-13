住首爾選這裡就對了！地鐵一出站就到家　最方便的住宿名單大公開

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聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
東大門金斯敦空中花園飯店。 圖／Agoda
東大門金斯敦空中花園飯店。 圖／Agoda

【FunTime小編群】對於第一次到韓國首爾旅遊的旅客來說，景點大多位於漢江以北，像是眾所皆知的南山首爾塔、批發商聚集的東大門、美妝各大品牌匯集的明洞，又或是充滿年輕氣息的弘大、梨大周邊。那到底去首爾自由行哪裡比較好呢？本篇FunTime小編就要來介紹這幾間超方便的飯店，以及推薦首爾旅遊全攻略給大家，這篇文章將首爾的美食、景點、交通、住宿和行程票券都整理好了，自由行新手也不用擔心！

快速導覽｜首爾住宿地圖

首爾住宿地圖。 圖／FunTime
首爾住宿地圖。 圖／FunTime

首爾熱門住宿區都在地鐵站周邊，分別是弘大、新村、明洞到東大門地區，這四個地點交通便利，附近許多著名景點、熱門美食、必逛超市和美妝店，幾乎是步行就能滿足吃喝玩樂的需求！當然每個區域有各自不同的優勢，建議大家依照自己的喜好去挑選。

首爾住宿推薦｜弘大住宿

弘大住宿的最大優勢就是交通，搭乘機場快捷往返機場直達只要50分鐘，再加上大部分的出入口都有電梯或手扶梯，還可以連接地鐵2號縣，無論去哪都超方便！而且鄰近弘益大學，有很多酒吧、夜市和表演，夜生活十分豐富，同時也有許多獨立設計品牌、咖啡廳等特色小店，氛圍年輕又活潑。

首爾弘大美居大使酒店｜評價超高ｘ木質暖色調

首爾弘大美居大使酒店。 圖／Agoda
首爾弘大美居大使酒店。 圖／Agoda

首爾弘大美居大使酒店。 圖／Agoda
首爾弘大美居大使酒店。 圖／Agoda

首爾弘大美居大使酒店(Mercure Ambassador Seoul Hongdae)就位於弘大地鐵站和弘大商圈旁，除了交通方便、逛街方便之外，深夜想吃個宵夜、小酌幾杯也只要出門就有很多選擇～飯店裝潢大氣，大廳就有wowpass機台，對於使用wowpass的外國遊客來說超方便！房間內使用木造裝潢，加上床邊的小燈，營造出溫馨舒適的感覺，飯店人員態度也都很親切，積極處理住戶的問題，很適合來首爾市中心旅遊的遊客們入住～

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：地鐵弘大站9號出口步行1分鐘

附近景點：弘大商圈

奈比飯店｜工業風設計ｘ逛街購物便利

奈比飯店。 圖／Agoda
奈比飯店。 圖／Agoda

奈比飯店。 圖／Agoda
奈比飯店。 圖／Agoda

奈比飯店(Nine Brick Hotel)的裝潢是華麗復古的工業風設計，以弘大而言算是很平價的住宿選擇。飯店一走出來就有公車站，想前往弘大商圈、夜店酒吧區域都是步行即可抵達，也有各式各樣的美食，像是烤肉、炸雞、蔘雞湯等一應俱全，以及便利商店、美妝店通通都有！整體房型寬敞舒適，攤開2個29吋的行李箱沒問題，並且櫃台人員親切，部分還會說中文喔～

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：地鐵弘大站9號出口步行5分鐘

附近景點：弘大商圈

弘大樂天L7飯店｜弘大商圈對面ｘ往返機場便利

弘大樂天L7飯店。 圖／Agoda
弘大樂天L7飯店。 圖／Agoda

弘大樂天L7飯店。 圖／Agoda
弘大樂天L7飯店。 圖／Agoda

弘大樂天L7飯店(L7 Hongdae by LOTTE)是樂天韓國飯店的旗下品牌之一，位於地鐵弘大1號出口上來右轉，對面就是弘大商圈非常熱鬧！附近也有機場巴士及機場鐵路方便往返機場，而且不到半小時就能到機場。飯店設備新穎且房型寬敞，還有健身房、露天游泳池跟酒吧！

小編偷偷說：飯店大廳是在21樓，所以需從1樓搭電梯直達21樓辦理住房登記。

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵弘大站1號出口步行1分鐘

附近景點：弘大商圈

首爾住宿推薦｜新村住宿

新村住宿位於梨花大學和弘益大學之間，物價相對其他區域親民，周遭有許多平價又好吃的燒烤店、炸雞店和韓式餐廳，以及大型超市Grand Mart、現代百貨、服飾店和美妝店。若是要往返機場可以搭乘機場快捷轉一站，或是機場巴士直達都很方便。

首爾Wegoinn青年旅舍｜啤酒兌換券ｘ有獨立房間

首爾Wegoinn青年旅舍。 圖／Agoda
首爾Wegoinn青年旅舍。 圖／Agoda

首爾Wegoinn青年旅舍。 圖／Agoda
首爾Wegoinn青年旅舍。 圖／Agoda

首爾Wegoinn青年旅舍(Wegoinn Hostel)位於新村及梨花大學之間，附近有地鐵站及公車站，不管想去哪交通都超方便～住宿有多人混宿及個人房間的問題，飯店還會附耳塞，不用擔心隔音不好或是同寢的人會發出噪音，超貼心，入住還會贈送酒吧的啤酒兌換券，晚上喝一杯酒更好睡！

小編偷偷說：小編在評論看到一篇超實用的小訣竅，要前往飯店建議從梨大站下車，若從飯店前往地鐵站，建議到新村站搭乘，這樣的路線就不需要爬坡，分享給你們！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：地鐵梨花女子大學站1號出口步行5分鐘、地鐵新村站4號出口步行7分鐘

附近景點：梨花大學、延世大學

新村Ever8服務式公寓｜有小廚房設計ｘ洗烘衣機

新村Ever8服務式公寓。 圖／Agoda
新村Ever8服務式公寓。 圖／Agoda

新村Ever8服務式公寓。 圖／Agoda
新村Ever8服務式公寓。 圖／Agoda

新村Ever8服務式公寓(Shinchon Ever8 Serviced Residence)是一間公寓式飯店，在房間內有小廚房的設計，提供鍋碗瓢盆、微波爐和電磁爐，很推薦去超市買食材回來料理，非常便利！若是懶得自己煮，櫃台可以幫忙訂外送，也能走出去覓食，周遭的餐廳、小吃選擇多，還能順便逛新村E-mart、ArtBox文具店和Olive Young美妝店呢！

訂房網評價：8.2/10(agoda)

交通：地鐵新村站6號出口步行3分鐘

附近景點：梨花大學、延世大學

首爾住宿推薦｜明洞住宿

明洞住宿最適合熱愛逛街購物的旅客，這裡被譽為首爾的購物天堂，各式百貨公司、服飾品牌和美妝店都超齊全，時常都會有促銷活動，晚上還有許多美食小吃。除了距離南大門市場、明洞大街很近之外，也是前往N首爾塔的起點，走路就能到，怕累的話也有纜車可以搭。另外，這附近換錢所很多間，而且匯率通常都不錯，美金、台幣、日幣都收，不怕逛街逛到沒錢

首爾明洞宜必思大使飯店｜近樂天百貨ｘ美妝旗艦店

首爾明洞宜必思大使飯店。 圖／Agoda
首爾明洞宜必思大使飯店。 圖／Agoda

首爾明洞宜必思大使飯店。 圖／Agoda
首爾明洞宜必思大使飯店。 圖／Agoda

首爾明洞宜必思大使飯店(Ibis Ambassador Seoul Myeongdong)位在明洞熱鬧區域，除了換錢方便之外，旁邊有地鐵站及機場巴士站，對面還有來到首爾必逛的樂天百貨，而且明洞街邊市場及Olive Young的旗艦店也在附近喔！飯店設有健身房、商務中心及酒吧，且若住在高樓層的房間還可以看超美市景及夜景！不過要注意因為是提倡環保的住宿，飯店沒有一次性盥洗用具且提供的是二合一的洗髮沐浴乳～

訂房網評價：8.4/10(agoda)

交通：地鐵乙支路入口站6號出口步行3分鐘

附近景點：南大門市場、德壽宮

延伸閱讀>>【2025首爾住宿】4大地鐵周邊！精選11間首爾飯店推薦

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