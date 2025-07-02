2025首爾一日遊推薦｜韓國自由行不踩雷！從市區打卡到近郊海景，首爾熱門行程懶人包

首爾自由行怎樣最好玩？告訴你一個旅遊撇步，讓你不用等車或人擠人，就能輕鬆抵達南怡島、江原道和人氣樂園✨AsiaYo蒐集了超夯的首爾一日遊提案，幫你搞定半天~2天的景點行程&來回交通🚌除了好山好水好風景，還可以打卡韓劇《鬼怪》場景／BTS專輯封面拍攝地／《人氣歌謠》錄影現場📺想找最特別韓國自由行玩法統統在這！





｜💫首爾一日遊懶人包💫｜

韓國是台灣人出國的熱門選擇，尤其首爾市區和近郊景點超多、美食超好吃，很適合自由行新手練功！不管是長輩踏青、親子同行玩樂園、追星族朝聖，或是單純喜歡拍拍美照、吃吃美食都很適合～快來看看哪種首爾一日遊行程最適合你吧！

圖:AsiaYo提供

圖:AsiaYo提供

⭐首爾一日遊行程挑選指南

🍁 首爾近郊 ➕ 美照打卡 🟰 南怡島一日遊

🌊 首爾近郊 ➕ 追星朝聖 🟰 江原道／江陵一日遊

📸 首爾市區 ➕ 美照打卡 🟰 首爾市區一日遊

🧑‍🎤 首爾市區 ➕ 追星朝聖 🟰 首爾KPOP一日遊

🎡 親子同遊首選！樂園門票、接駁車一次搞定 🟰 首爾親子樂園一日遊

圖:AsiaYo提供

【首爾旅遊小叮嚀】

1.出國可以預定韓國eSIM，落地即可啟用，不管是聯絡司機or找景點資料都方便。2.韓國使用220V電壓、圓孔兩孔插座，與台灣規格不同，記得攜帶轉接插頭。

3.超商施行限塑政策，可以攜帶環保提袋節省旅費，對環境更友善。

4.韓國信用卡普及，咖啡廳、服飾店、自動販賣機多使用信用卡進行消費，部分店家和攤販可以使用現金。





｜🍁首爾一日遊景點推薦：南怡島🍁｜

南怡島是首爾自由行必訪近郊景點！一年四季都有美麗風景，不管是春意盎然的櫻花還是唯美雪景都超好拍，不愧是紅遍全球韓劇《冬季戀歌》的取景地❄️

🏝️探索島上風光：自行車環島／分享列車（小火車）／故事之旅巴士

🚣體驗特色活動：冒險森林／高空滑索／水上活動（水上碰碰車、腳踏式鴨子船、划槳船）

圖:AsiaYo提供

🍁南怡島一日團推薦

【南怡島一日遊｜首爾出發】

圖:AsiaYo提供

🌳韓國觀光百選:集結南怡島一帶必看景點，從拍攝《冬季戀歌》、《我結》的南怡島步道、充滿異國風情的小法國村&義大利村，再到拍照超美的江村鐵道自行車、晨靜樹木園，超浪漫韓系約會輕鬆GET！

📍集合地點：▶️首爾- 弘大入口站 / ▶️首爾 – 南山藝場停車場(明洞站旁) / ▶️首爾 – 東大門歷史文化公園站





｜🌊首爾一日遊景點推薦：江原道 & 江陵🌊｜

如果喜歡親近大自然，一定不能錯過首爾近郊的江陵和江原道，有山林也有海景，超適合在這裡休息充電⚡能收穫滿滿元氣。江陵景點超多，推薦可以在這裡停留一晚，順道感受加裝現代化設施的傳統韓屋～

👑首爾一日遊必逛景點：江陵

📍特色地標：安木咖啡街、正東津日出景點、注文津BTS巴士站

➡️歡迎來韓國東海岸享受離塵不離城的假期🌊一邊喝咖啡一邊看海超愜意！人氣拍照點像是安木海邊咖啡街、正東津日出海灘、孔劉主演《鬼怪》拍攝地，還有BTS專輯拍攝地「注文津巴士站」💜想要追星、拍美照或享受慢活氛圍，來江陵就對了！

圖:AsiaYo提供

👑首爾一日遊必逛景點：江原道

📍特色地標：雪嶽山國立公園、洛山寺

➡️想看韓國最美山景＋海景？一定要衝江原道這條路線⛰️雪嶽山四季都有不同風景，還有機會搭纜車看雪山風景超壯觀❄️再搭配洛山寺海景視角，一邊看海一邊靜心，拍照或放空都超療癒！很適合親子、長輩或想避開人潮的人～





🌊江原道/江陵一日遊行程推薦

【江陵+東海 2 日遊｜首爾出發】

圖:AsiaYo提供

🎤防彈少年團MV場景:第一天看完BTS的MV拍攝地、《鬼怪》的領津海邊，還能大啖中央市場美食、入住韓屋，行程超豐富！第二天再玩鐵路自行車、鬼怪谷刺激設施，推薦給喜歡追星、尋求刺激的人！

📍集合地點：▶️首爾- 弘益大學站 / ▶️首爾 – 明洞站





【江原道 1 日遊｜首爾出發】

圖:AsiaYo提供

🪷觀音聖地🪷從纜車往下看雪嶽山國立公園，連綿的山峰甚是壯觀～被山海包圍的洛山寺超級美，不管是喜歡踏青健行、歷史迷、攝影家都會喜歡的好地方！家中虔誠長輩也能來朝聖韓國三大觀音勝地之一。

📍集合地點：▶️首爾- 弘大入口站 / ▶️首爾 – 南山藝場停車場(明洞站旁) / ▶️首爾 – 東大門歷史文化公園站





｜📸首爾一日遊景點推薦：首爾市區 📸｜

🏆首爾市區 IG 爆紅打卡點：

✔️淸溪廣場 ✔️光化門廣場 ✔️仁寺洞 ✔️青瓦台 ✔️仁寺洞 ✔️廣藏市場 ✔️聖水洞 ✔️東大門設計廣場(DDP) ✔️蠶室 ✔️星空圖書館(Starfield Coex Mall) ✔️漢江三島





👑首爾一日遊必逛景點：廣藏市場

走進廣藏市場就像開啟一整條美食任務🥟綠豆煎餅超香、血腸超入味、麻花捲是必吃NO.1～還能看到當地婆媽買菜、觀光客搶小吃，熱鬧又接地氣，是超有生活味的場景！

圖:AsiaYo提供

👑首爾一日遊必逛景點：星空圖書館

來首爾不打卡這裡真的說不過去！挑高書牆一看就好拍，怎麼拍怎麼夢幻✨位在COEX百貨內，逛街逛累剛好進來坐坐吹冷氣，還可能遇到快閃展覽或活動～文青＆藝文愛好者請一定要收藏📷

👑首爾一日遊必逛景點：仁寺洞

仁寺洞文化街是鐘路區富有傳統韓國風情的小巷，巷弄裡藏著韓屋風選物店、畫廊、手工藝小鋪☕週末來還會遇上街頭藝人表演或穿韓服拍照的情侶，氣氛超有感～

圖:AsiaYo提供

📸韓國市區一日遊行程推薦

【首爾市區一日遊｜首爾出發】

圖:AsiaYo提供

🥇打卡熱點一次看：超適合安排在行程第一天或是時間有限的行程裡，一次看遍首爾市區前十大高人氣景點，1個人出去玩也能請導遊幫你按下快門，不愁沒有照片可以留念！

📍集合地點：▶️首爾- 光化門站

｜🧑‍🎤首爾一日遊景點推薦：人氣歌謠錄影體驗 🧑‍🎤｜

每週日準時開播的《SBS人氣歌謠》，是韓國超人氣音樂節目，像BTS、NewJeans、SEVENTEEN都來這打歌過🔥不只能看到現場Live演出，還有粉絲應援吶喊、舞台彩排、MC互動等幕後小驚喜，氣氛真的超嗨！如果你是KPOP粉，這趟錄影體驗絕對會變成你旅程中最難忘的一站🎶💖

🧑‍🎤人氣歌謠一日遊行程推薦

【韓國SBS人氣歌謠音樂節目一日遊｜首爾出發】

圖:AsiaYo提供

🪩跟韓流偶像面對面：週日限定的超人氣活動！讓粉絲可以在錄影現場感受偶像的魅力～上午還會搭配首爾市區半日遊行程，每個月都會到不同地點觀光，超值得一再參與！

📍集合地點：▶️首爾- 安國站 / ▶️首爾 – 光化門站 / ▶️首爾 – 鍾路三街站





🧑‍🎤人氣歌謠一日遊行程推薦

韓國最大樂園之一！不只雲霄飛車夠刺激，還有當紅「寶家族」熊貓館、動物園、夜間遊行和花園可以慢慢玩～超推野生動物世界＆遺失的峽谷，可以搭專車近距離看長頸鹿、獅子超震撼🦁不只小朋友喜歡，愛寶樂園是連大人都會愛上的夢幻樂園，租借學生制服來場浪漫約會，或是揪姊妹一起重溫學生時光，是韓國超流行的樂園玩法🎒

圖:AsiaYo提供

🐬愛寶樂園五大區：

環球集市、美洲冒險、魔術天地、歐洲冒險、動物王國





🎢 超刺激必玩設施：

• 木質過山車（全木製雲霄飛車，坡度角度超誇張，衝下去直接尖叫爆表！）

• 盡情扭動（360度翻轉還會倒著轉，體感系玩家必挑戰！）

• 雷霆瀑布（搭小艇衝進水道，類似六福村火山歷險，超適合三五好友一起瘋！）





👶 小朋友人氣設施：

• 熊貓世界（熊貓通常上午吃飯，下午兩點後會午睡唷💤）

• 旋轉木馬＆童話列車（超夢幻經典遊樂設施，適合幼兒也能安心玩🧸）

• 賽艇（小朋友版的雲霄飛車，對寶貝們來說也是相當刺激）





🎡首爾親子樂園一日遊推薦

【愛寶樂園一日遊 (含門票&接駁)｜首爾出發】

圖:AsiaYo提供

🎠親子玩韓國首選：遊樂設施、購物、動物園、美食，一站搞定！不只有多個集合地點可以選擇，還能安排不同的離園時間，規劃行程超方便！





☆★☆★☆ 【韓國包車推薦】☆★☆★☆

～首爾一日遊也能彈性又自由～

全家大小或是同學揪團一起飛韓國，超級推薦選擇包車旅遊！行程安排自由、集合時間彈性、帶著行李飯店轉點超方便～不只配備溝通無礙的中文司機，還能為小朋友加裝安全座椅，真的超貼心！💺

🚌 江原道私人包車一日遊／9小時

✅首爾市區 or 仁川機場 or 金浦機場 上下車 ✅自定路線

✅無行李時最多可乘坐9人 ✅中文司機 ✅私人包車不併車

圖:AsiaYo提供

🚌 私人包車接送機／首爾飯店🔁仁川機場 or 金浦機場

✅首爾市區內飯店🔁機場 ✅免費舉牌

✅攜帶行李(24吋)最多乘坐7人，無行李時9人

✅可加價安裝兒童座椅 ✅中文司機





想解鎖更多韓國玩法，就鎖定AsiaYo的旅遊攻略吧！不管是首爾自由行想輕鬆跑景點、釜山自由行想玩海景拍美照，還是想參加輕鬆又省時的韓國跟團行程，統統幫你一次整理好超熱門玩法！⭐搭配包車接送、導遊行程、門票組合讓出國旅遊變得超EASY～再記得提前準備好韓國eSIM，下飛機立刻開網導航更順暢📱韓國怎麼玩最方便？這篇懶人包就是你的韓國自由行秘笈！





延伸閱讀

2025韓國一日遊全攻略｜釜山/首爾/大邱/濟州必逛景點推薦，熱門韓劇、BTS MV必打卡拍攝景點全都有，再加碼包車接機懶人包！

韓國釜山哪裡好玩？盤點超人氣2025釜山一日遊路線，IG打卡&看海放空&去慶州韓屋散步懶人包！

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」