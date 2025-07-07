韓國開車趴趴走！台灣人在韓國也能自駕旅行啦

【FunTime小編群】雖然在首爾市區，使用大眾交通相當方便，但是去濟州島、江原道、釜山等地方，有時就必須花一段時間等公車到來，為了節省時間，甚至讓旅程更加彈性、自由，不如自己開車遊韓國，還可以預約英文GPS，現在就來看看在韓國要怎麼輕鬆自駕行！

租車必備資料

■ 護照

■ 我國核發的有效國際駕照

■ 我國駕照正本

■ 信用卡

■ 取車憑證

好消息：2022/2/17起我們與韓國簽署了「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，故短期赴韓國旅遊、商務、探親等國人，可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車！

小編偷偷說：雖然台韓雙方已經簽定備忘錄，不過由於韓國部分租車公司的要求較為嚴格，還是有可能發生不租借給外國人的狀況發生！建議出發前先寫信詢問租車公司，以免到現場撲空。

申請我國核發的國際駕照

國際駕照。 圖／公路總局

韓國認定的國際駕照為日內瓦與維也納公約國所發給的駕照（International Driving permit）。雖然台灣沒有在公約國內，不過因為有和韓國簽署了「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，所以目前韓國是承認我們所核發的國際駕照喔！

申請所需資料：身分證或居留證、2年內拍攝2吋半身照2張、駕照正本、護照影本

申請費用：$250元

申請地點：各區監理所、站

有效期限：3年，過期需重新辦理

適用國家／地區：請參考公路總局網站

韓國租車注意事項

租車流程

選擇取車／還車時間→選擇車型→是否需要追加駕駛人、嬰兒／兒童座椅、加購GPS→完成租車

小編偷偷說：由於法規限制，在韓國Google map不太準確，建議可以使用韓巢地圖或是Naver map，這兩個APP都有支援中英介面，不用太過擔心語言問題喔！

租車條件

韓國租車公司對於承租人的要求較為嚴格，部分租車公司可能有年齡限制或是需有1年以上駕駛經驗才能租車，建議租車前先確認各租車公司的要求！

取車注意事項

檢查租車合約：在韓國租車前要看清楚合約內容，熟讀相關規定，才不會發生糾紛，也可以事先調查看看是否提供會中文的服務人員，讓講解更為清楚！

檢查車況：拿到車後，請仔細繞車子一圈、如果有看到刮損痕跡，務必拍照留存，避免還車時有爭議。

了解設備及使用方法：要清楚知道車上的各項設備、按鈕等使用方法。

加油油種：記得詢問汽車加油的種類以及油箱蓋方向。

記錄里程數：記得在出發前拍照記錄儀表板里程數，避免還車時有費用爭議。

索取車行聯絡資訊：記得索取租車行的聯絡電話，若是有緊急狀況或意外發生時，可以立刻通知車行。

還車規定：取車時記得詢問是否需要滿油還車。

還車注意事項

滿油還車：如果規定需要滿油還車，還車前請加滿油，且須保留收據給租車店員確認！

檢查車況：拿到車後，請仔細繞車子一圈、如果有看到刮損痕跡，務必拍照留存，避免還車時有爭議

結算費用：如果有租借額外設備，還車的時候需結清費用。

韓國租車公司

韓國有非常多家租車公司，較為推薦的為LOTTE RENT-A-CAR、SK Rent-a-Car、AJ Rent-a-Car、Hertz 等公司！如果同行友人會幫忙開車，要記得請租車公司替他加入輪替駕駛人，到時候如果有啟動保險才不會有糾紛~通常租車公司都可以免費指定1人做為輪替駕駛人。

小編小提醒：韓國的租車公司要求比較嚴苛，部分租車公司可能會要求持有駕照一年以上或是21歲以上甚至是25歲才能租車，有些大型車如15人座以上會規定駕駛需滿26歲，建議出發前要再三確認！

保險內容介紹

強制保險：所有在韓國行駛的車輛都需要強制保險，當發生交通事故時，保險公司會針對第三人受傷或死亡進行補償。

免責補償險（CDW）：發生事故後如果有自負額的產生（需要承租人負擔的費用），有CDW保險的旅客，可免除自負額。

營業損失賠償（NOC）：在韓國租車如發生事故，營業損失規定為50%的日租金，如果有NOC保險的話，就可以不用負擔這筆費用。

韓國高速公路

韓國高速公路。 圖／shutterstock

高速公路注意事項

韓國高速公路收費方式有兩種，現金跟使用電子支付（Hi-Pass）。韓國部分租車公司會安裝Hi-Pass設備，租車時可以詢問租車公司。

小編小提醒：行駛Hi-Pass車道速度必須放慢到30km以下，以免感應不到。

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