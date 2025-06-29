2025韓國一日遊全攻略｜釜山/首爾/大邱/濟州必逛景點推薦，熱門韓劇、BTS MV必打卡拍攝景點全都有

不管你是韓國自由行新手還是旅遊老司機，一日遊行程絕對是最聰明的選擇！輕鬆出發首爾近郊的自然景點，到釜山海岸線、大邱在地文化、濟州島的夢幻海景，一天深入感受當地魅力✨這次AsiaYo幫你整理了韓國一日遊懶人包，一起來看看怎麼玩最順、最省力吧～





✏️韓國旅遊行程/票卷種類優點

圖:AsiaYo提供

｜韓國自由行行前Tips｜

• 插座電壓220V 👉 和台灣不一樣，插頭是圓孔兩腳（C型或F型），記得帶轉接頭才不會手機沒電哭哭📱

• 餐廳中午後可能休息 👉 不少餐廳會在下午2點～5點暫停營業，想吃美食不要拖太晚出門，不然會撲空喔～🍽️

• 廁所不外借！ 👉 在韓國，大部分店家不提供廁所給非顧客使用，想上廁所通常要消費，還可能需要密碼或鑰匙才能進去！建議路上看到公共廁所就先上一下🙈

• 四季變化大，穿搭要靈活！ 👉 尤其是春天和秋天，早晚溫差超明顯，建議採洋蔥式穿法，隨身帶一件外套比較安心🧥





｜韓國自由行支付方式｜

• 信用卡：餐廳、百貨、美妝店都OK

• 現金（韓元）：傳統市場、小吃攤比較常用

• T-money交通卡：搭地鐵、公車必備！便利商店也能儲值

• WOWPASS：專為觀光客設計的神卡✨＝T-money＋預付卡，還能在機場領卡退卡，超方便～

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🎀韓國一日遊熱門地區推薦

🇰🇷 韓國超好玩！除了大家最熟的首爾之外，這四大城市也超有特色，一次告訴你怎麼玩最對味

• 首爾｜潮流＋傳統一次滿足！血拚美妝、美食夜市走到腿軟也不想停

• 釜山｜靠海的浪漫城市，白沙灘配海鮮市場，隨便拍都像雜誌封面

• 大邱｜隱藏版文青天堂！巷弄咖啡廳、復古老街超好拍

• 濟州｜韓國版夏威夷，火山瀑布＋療癒海景，超適合放空發呆

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🏙️首爾一日遊旅遊必逛景點攻略

來到首爾自由行，除了明洞、弘大逛街；聖水喝咖啡，還有很多必去的景點喔！例如浪漫的南怡島、夢幻花園晨靜樹木園，療癒騎乘江村鐵道、玩到嗨翻的愛寶樂園⋯⋯在首爾近郊來趟療癒系小旅行吧！💖

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🌷首爾出發一日團行程推薦

首爾近郊一日遊

【療癒首爾一日遊｜弘大出發】

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一次逛遍超經典的療癒系景點，怎麼拍都美、怎麼玩都不膩！南怡島四季都像明信片📸晨靜樹木園冬天還有夢幻燈海「星光庭園展」，來場浪漫又充電的一日遊剛剛好 (參AsiaYo:【首爾出發】南怡島+晨靜樹木園+小法國村&義大利村一日遊）

📍集合地點：弘大站 4號出口/下車地點：弘大站





首爾賞櫻一日遊

【韓劇聖地巡禮一日遊｜弘益大學站出發】

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一次帶你逛遍超多韓劇和K-POP MV的取景熱點！結合經典拍攝地朝聖＋櫻花節賞花，一邊走進熟悉畫面，一邊被粉色花海包圍，浪漫又超好拍 （參AsiaYo:【首爾出發】2025 江陵鏡浦台櫻花慶典韓劇拍攝地一天團）

📍集合地點：弘益大學站8號出口 /下車地點：弘益大學站





首爾樂園一日遊（含接駁車）

想去樂園玩得開心又不想操心交通？那就選門票＋來回接駁的優惠套票啦！省去地鐵人擠人，美美出發、輕鬆回程，就算手上提滿戰利品、玩到腿軟也完全沒煩惱，超適合懶人出遊組合😍

• 含接駁超省事：從市區出發免煩惱交通，輕鬆直達樂園超方便

• 設施豐富又好拍：刺激遊樂設施＋夢幻場景，怎麼玩怎麼拍都不膩

• 適合親子情侶同行：從可愛動物到浪漫花園，大人小孩都玩得開心





【LEGOLAND 樂高樂園】

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➡️亞洲最大、全球唯一島上樂高樂園（參AsiaYo:【首爾出發】親子一日遊首選｜LEGOLAND 樂高樂園門票 & 來回接送）





【愛寶樂園】

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➡️韓國最大樂園，設施＋動物區通通有！（參AsiaYo:【首爾出發】親子一日遊首選｜愛寶樂園門票 & 接駁）





🌊釜山一日遊必體驗景點攻略

釜山不只有海雲台和南浦洞，還有天空膠囊列車、海東龍宮寺、甘川洞文化村、慶州佛國寺等必玩景點，一日遊就能療癒放空又拍好拍滿💙

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🌷釜山出發一日團行程推薦

釜山一日遊

【釜山經典一日遊｜釜山站出發】

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經典釜山經典一次打包，輕鬆欣賞釜山絕美海岸線，走天空步道、看日出公園美景、漫步文化村街道，拍照、看海、喝咖啡一次滿足（參AsiaYo:【釜山出發】天空膠囊列車+五六島天空步道+白險灘文化村+甘川文化村一日遊）

📍集合地點：KTX 釜山站 1號出口





【古都慶州一日遊｜釜山出發】

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走進千年古都慶州，一日穿梭韓國歷史時光✨漫遊古蹟、韓屋與王室遺跡，春天還能賞櫻拍美照，文化感滿滿又超好拍（參AsiaYo:【釜山出發】古都慶州世界文化遺產一日遊）

📍集合地點：KTX 釜山站 1號出口





釜山賞櫻一日遊

【釜山賞櫻一日遊】

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CNN列為「韓國必去景點」之一，是韓國最大賞櫻盛事，每年吸引超過200萬人朝聖🌸賞櫻、逛古蹟、拍美照一次滿足，浪漫感爆棚

📍集合地點：海雲台站





✨大邱一日遊必體驗景點攻略

喜歡慢步調旅行、在地人情味，或是熱愛美食與城市小冒險的人，大邱絕對會讓你一試成主顧！不走觀光套路，卻處處藏有驚喜，是懂玩旅人私藏的韓國城市選擇～

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🌷大邱一日團行程推薦

大邱一日遊

【大邱精選一日遊】

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大邱是《金秘書為何那樣》的拍攝地之一，韓劇迷絕對要來朝聖！行程從機場出發，一天輕鬆玩遍大邱必訪景點＋取景熱點，邊拍美照邊感受這座城市獨有的迷人氛圍📸✨（參AsiaYo:【大邱機場出發】大邱近代街區+西門市場+達城公園一天團｜含汗蒸幕體驗）

📍集合地點：大邱機場





🌊濟州一日遊必體驗景點攻略

想遠離城市、享受自然療癒時光？那你一定要來濟州！從壯麗火山、夢幻瀑布到海景小島，超適合喜歡拍美照、愛走走看看的自然系旅人🌿🌊濟州不只風景美，更是放慢步調、重新充電的完美選擇✨

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🌷濟州一日團行程推薦

濟州一日遊

【濟州郵輪岸上觀光一日遊】

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從郵輪港直接出發，郵輪行程無縫接上岸上一日遊！搭配9小時包車＋中文司機，登島就能輕鬆開玩，行程怎麼排都超自由💖（參AsiaYo:【濟州郵輪岸上觀光】濟州港・西歸浦郵輪港出發 1-7人）

📍集合地點：濟州郵輪港





｜🚗加碼推薦：韓國包車｜

出遊人多？行李多？不想一直轉車累癱？那你一定要試試包車～不管是家庭出遊、親子同行、長輩旅遊還是情侶小團體，包車都是超省力又舒適的神隊友！不只可以城市內包車一日遊，也有機場接送包車，行程更彈性、旅程超順暢✨

城市暢遊＆包車一日遊

✅ 行程彈性高✅ 舒適又省力✅ 免轉車、免搬行李✅ 適合親子、情侶、長輩、小團體（參AsiaYo:【首爾出發】江原道私人包車一日遊、【釜山包車一日遊・郵輪岸上觀光】釜山市區/港口接送 9小時）

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韓國機場包車接送機服務

💡大邱、濟州出境後要坐公車/計程車才能到地鐵站或市區，如果人多或行李多的話真的很推薦包車喔！（參AsiaYo:【首爾接送機】、【釜山接送機】、【大邱接送機】、【濟州接送機】）

圖:AsiaYo提供

韓國一日遊的介紹就到這裡啦！有沒有心儀的行程呢？選擇對的一日遊行程絕對能讓你的韓國自由行更好玩！韓國真的超好買，如果擔心買爆行李箱的話，推薦你搭郵輪旅行前往，行李不限重買好買滿！想找好康行程就看上AsiaYo限量快閃行程推薦，一起準備出發吧！✈️





延伸閱讀

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2025 首爾一日遊推薦｜韓國自由行不踩雷！從市區打卡到近郊海景，首爾熱門行程懶人包，加碼包車接送資訊🚗

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