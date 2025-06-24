絕不會踩雷！首爾必吃甜點合集 跑咖控快收藏
作者：Funliday-Amy
跟著 Amy 於 2024-12-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 Patisserie x Roastery imi、Milestone Coffee Hannam、포포민즈낫띵(44 MEANS NOTHING)。
愛吃甜點的朋友看這篇絕不會出錯
Patisserie x Roastery imi | 1 小時
🇰🇷每年引起排隊潮的水蜜桃塔
每年水蜜桃季就會排隊的弘大咖啡廳！
最有名的就是他們的水蜜桃起士塔🍑
一整顆的水蜜桃外層用水蜜桃酒浸漬，
切開有馬斯卡彭起司跟手工水蜜桃醬，
最下層是酥脆塔皮包裹水蜜桃杏仁奶油😍
每一口都豐富好吃也不會太甜！
而且這家店最厲害的是在選擇甜點後，
會推薦和甜點最搭配的特製混合豆咖啡！
而且咖啡皆為手沖咖啡，這次水蜜桃塔搭配
的手工咖啡喝起來有淡淡水蜜桃香氣超搭❤️
並且不只是水蜜桃季，這家咖啡廳每個季度
都會推出不同的水果甜點與手沖咖啡☕️
是我會不停回訪的咖啡廳之一！強推～
🚇2號線弘大站1號出口步行10分鐘
✅連續10年獲得韓版米其林-藍色蝴蝶結推薦
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 水蜜桃起士塔💰₩12000
👉🏻 手沖咖啡💰₩8000
📍 店名：𝗶𝗺𝗶 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 이미커피 @imi.coffee
地址：서울 마포구 동교로25길 7
營業時間：12:00 - 21:00
最後點餐時間：20:30
公休日：星期一&星期二
💡用店家英文可在naver地圖中快速尋找
Milestone Coffee Hannam | 1 小時
🇰🇷首爾NO.1提拉米蘇
首爾最好吃的提拉米蘇就在這裡❗️
我跟朋友一致認為這家真的是首爾最好吃的，
而且這家提拉米蘇是現點現做，
濃郁綿密的馬斯卡彭起司入口即化超好吃🫶🏻
美式咖啡也有兩種原豆可供選擇，
不論假日或平日常常都有等待人潮超人氣～
來漢南洞逛累了就來吃塊好吃的提拉米蘇吧✨
🚇6號線漢江鎮站3號出口步行10分鐘
✅菜單有英文
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 手工馬斯卡彭提拉米蘇 수제 마스카포네 티라미수💰₩8500
👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩5000
👉🏻 檸檬香桃氣泡飲 레몬 머틀 소다💰₩6500
📍店名：𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 마일스톤 커피 한남점
@milestone_coffee
地址：서울 용산구 한남대로27가길 26
營業時間：10:00 - 21:00
☎️ 0507-1362-3052
💡用電話號碼可在naver地圖中快速尋找
포포민즈낫띵(44 MEANS NOTHING) | 1 小時
🇰🇷甜點控不要錯過🙋♀️
分享一家最近發現的延南洞咖啡廳，
招牌是每日手工製作的法式甜點🍰
使用當季水果與特色食材進行搭配，
蛋糕外觀像藝術品超級漂亮味道也很好🫶🏻
我這次吃的是31號的檸檬塔🍋
由檸檬、橄欖油和艾草搭配而成，
吃起來是非常適合夏天的清爽甜點不會太甜～
甜點會一直更換出新也有冰淇淋，
是延南洞值得一吃的甜點咖啡廳☕️
🚇2號線弘大站3號出口步行10分鐘
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 31號檸檬塔💰₩8900
📍 店名：𝟰𝟰𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀𝗻𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 포포민즈낫띵 @44meansnothing
地址：서울 마포구 동교로46길 28
營業時間：12:00 - 20:00
☎️ 0507-1403-4459
💡用電話號碼可在naver地圖中快速尋找
Kokoromi | 1 小時
🇰🇷蓬鬆綿密好好吃
真的好久沒吃過這麼好吃的舒芙蕾蛋糕💕
一般常吃到的是熱熱的現烤舒芙蕾，
但是狎鷗亭的這家咖啡廳是先烤好放涼後
加入各種口味的鮮奶油變成夾心舒芙蕾🍰
舒芙蕾吃起來口感超級蓬鬆柔軟，
鮮奶油綿密而且不會太甜朋友也說超好吃！
特別是開心果口味的真的超推👍
開心果鮮奶油➕沾滿開心果碎片真的好好吃～
🚇狎鷗亭羅德奧站5號出口步行10分鐘
🅼🅴🅽🆄
👉🏻 牛奶舒芙蕾 순수 생크림 수플레💰₩4500
👉🏻 草莓舒芙蕾 딸기 퐁당 수플레💰₩5600
👉🏻 開心果舒芙蕾 피스타치오 수플레💰₩5800
👉🏻 黑芝麻舒芙蕾 더블 흑임자 수플레💰₩5000
👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩4500
📍店名：𝗞𝗢𝗞𝗢𝗥𝗢𝗠𝗜 코코로미
地址：서울 강남구 도산대로49길 36
平日營業時間：08:00 - 21:00
週末營業時間：10:00 - 22:00
💡用英文店名KOKOROMI可在naver地圖中快速尋找
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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