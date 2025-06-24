絕不會踩雷！首爾必吃甜點合集 跑咖控快收藏

跟著 Amy 於 2024-12-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 Patisserie x Roastery imi、Milestone Coffee Hannam、포포민즈낫띵(44 MEANS NOTHING)。

愛吃甜點的朋友看這篇絕不會出錯

Patisserie x Roastery imi | 1 小時

🇰🇷每年引起排隊潮的水蜜桃塔

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每年水蜜桃季就會排隊的弘大咖啡廳！

最有名的就是他們的水蜜桃起士塔🍑

一整顆的水蜜桃外層用水蜜桃酒浸漬，

切開有馬斯卡彭起司跟手工水蜜桃醬，

最下層是酥脆塔皮包裹水蜜桃杏仁奶油😍

每一口都豐富好吃也不會太甜！

而且這家店最厲害的是在選擇甜點後，

會推薦和甜點最搭配的特製混合豆咖啡！

而且咖啡皆為手沖咖啡，這次水蜜桃塔搭配

的手工咖啡喝起來有淡淡水蜜桃香氣超搭❤️

並且不只是水蜜桃季，這家咖啡廳每個季度

都會推出不同的水果甜點與手沖咖啡☕️

是我會不停回訪的咖啡廳之一！強推～

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🚇2號線弘大站1號出口步行10分鐘

✅連續10年獲得韓版米其林-藍色蝴蝶結推薦

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👉🏻 水蜜桃起士塔💰₩12000

👉🏻 手沖咖啡💰₩8000

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📍 店名：𝗶𝗺𝗶 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 이미커피 @imi.coffee

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地址：서울 마포구 동교로25길 7

營業時間：12:00 - 21:00

最後點餐時間：20:30

公休日：星期一&星期二

💡用店家英文可在naver地圖中快速尋找

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Milestone Coffee Hannam | 1 小時

🇰🇷首爾NO.1提拉米蘇

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首爾最好吃的提拉米蘇就在這裡❗️

我跟朋友一致認為這家真的是首爾最好吃的，

而且這家提拉米蘇是現點現做，

濃郁綿密的馬斯卡彭起司入口即化超好吃🫶🏻

美式咖啡也有兩種原豆可供選擇，

不論假日或平日常常都有等待人潮超人氣～

來漢南洞逛累了就來吃塊好吃的提拉米蘇吧✨

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🚇6號線漢江鎮站3號出口步行10分鐘

✅菜單有英文

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👉🏻 手工馬斯卡彭提拉米蘇 수제 마스카포네 티라미수💰₩8500

👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩5000

👉🏻 檸檬香桃氣泡飲 레몬 머틀 소다💰₩6500

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📍店名：𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 마일스톤 커피 한남점

⁡ @milestone_coffee

地址：서울 용산구 한남대로27가길 26

營業時間：10:00 - 21:00

☎️ 0507-1362-3052

💡用電話號碼可在naver地圖中快速尋找

포포민즈낫띵(44 MEANS NOTHING) | 1 小時

🇰🇷甜點控不要錯過🙋♀️

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分享一家最近發現的延南洞咖啡廳，

招牌是每日手工製作的法式甜點🍰

使用當季水果與特色食材進行搭配，

蛋糕外觀像藝術品超級漂亮味道也很好🫶🏻

我這次吃的是31號的檸檬塔🍋

由檸檬、橄欖油和艾草搭配而成，

吃起來是非常適合夏天的清爽甜點不會太甜～

甜點會一直更換出新也有冰淇淋，

是延南洞值得一吃的甜點咖啡廳☕️

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🚇2號線弘大站3號出口步行10分鐘

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👉🏻 31號檸檬塔💰₩8900

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📍 店名：𝟰𝟰𝗺𝗲𝗮𝗻𝘀𝗻𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 포포민즈낫띵 @44meansnothing

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地址：서울 마포구 동교로46길 28

營業時間：12:00 - 20:00

☎️ 0507-1403-4459

💡用電話號碼可在naver地圖中快速尋找

Kokoromi | 1 小時

🇰🇷蓬鬆綿密好好吃

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真的好久沒吃過這麼好吃的舒芙蕾蛋糕💕

一般常吃到的是熱熱的現烤舒芙蕾，

但是狎鷗亭的這家咖啡廳是先烤好放涼後

加入各種口味的鮮奶油變成夾心舒芙蕾🍰

舒芙蕾吃起來口感超級蓬鬆柔軟，

鮮奶油綿密而且不會太甜朋友也說超好吃！

特別是開心果口味的真的超推👍

開心果鮮奶油➕沾滿開心果碎片真的好好吃～

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🚇狎鷗亭羅德奧站5號出口步行10分鐘

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👉🏻 牛奶舒芙蕾 순수 생크림 수플레💰₩4500

👉🏻 草莓舒芙蕾 딸기 퐁당 수플레💰₩5600

👉🏻 開心果舒芙蕾 피스타치오 수플레💰₩5800

👉🏻 黑芝麻舒芙蕾 더블 흑임자 수플레💰₩5000

👉🏻 美式咖啡 아메리카노💰₩4500

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📍店名：𝗞𝗢𝗞𝗢𝗥𝗢𝗠𝗜 코코로미

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地址：서울 강남구 도산대로49길 36

平日營業時間：08:00 - 21:00

週末營業時間：10:00 - 22:00

💡用英文店名KOKOROMI可在naver地圖中快速尋找

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本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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