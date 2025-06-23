濟州島自由行必備！交通、景點攻略一次看

【FunTime小編群】濟州島是韓國最大的島嶼，也是典型的火山島，舒適合宜的海洋性氣候更是讓濟州島被稱為「韓國夏威夷」，除了有豐富的玄武岩、山景等自然景觀外，還有許多博物館和天然秘境，話不多說！趕快跟著FunTime小編看下去～

濟州島

濟州島。 圖／shutterstock

濟州島位於韓國西南方，是韓國最大的島嶼，自然景觀壯麗、四季分明，春夏秋冬雖各有別緻景色，是韓國人最愛的國內旅遊勝地。小編認為最適合造訪的季節是春天以及秋天，春季島上油菜花、櫻花盛開，風景美不勝收，秋季有一望無際的芒草，可以到這裡享受空靈、靜謐的氛圍～

濟州島交通

濟州島交通。 圖／shutterstock

前往濟州島

目前僅有台灣虎航、易斯達航空以及德威航空有直飛濟州島，其他航空（大韓航空、濟州航空、真航空等）則至少需要轉機一次，轉機地點通常在釜山金海機場、首爾仁川或金浦機場，一般航空價格約落在10,000-13,000台幣不等、廉價航空價格約落在6,000-9,000台幣間。

濟州島內交通

1. 計程車／包車

濟州島的計程車分為黑色和銀色，黑色為模範計程車，服務相當專業，因此價格較高，而銀色則為普通計程車，計費方式通常為跳表，起跳價約為3,300韓元。

2. 自駕

在交通相對不方便的濟州島旅遊，若不想受巴士時刻上的限制，可以考慮在濟州島自駕遊！濟州島由於與台灣簽有「台韓國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，因此可持我國核發的有效國際駕照在韓國駕駛自用小客車，租車的價格依照車型不同，一天約在7-10萬韓元。

3. 巴士

若要在濟州島搭乘巴士，建議都要提早5到10分鐘到站牌等候，因為班次不多很容易錯過巴士，要等超久才會有下一班，建議時間較為充足的旅客再選擇巴士作為交通工具。濟州島的巴士大概可以分為下列五種，票價依路線及距離不同，單程價格約1,200韓元起跳。

濟州海洋世界Aqua Planet Jeju

韓國最大的水族館

濟州海洋世界Aqua Planet Jeju。 圖／kkday

韓國最大水族館就在濟州島！水族館的水槽容積量高達1萬800噸，館內有450多種、共4萬5千多隻生物，每小時還會有水中表演、濟州傳統海女表演以及潛水、透明船體驗，超豐富的表演以及活動讓你刷新對水族館的印象，來到濟州島一定要來這個世界級的水族館參觀看看！另外，這裡也超適合當作雨備景點，下雨也不會壞興致～

地址：95 Seopjikoji-ro, Seongsan-eup, Seogwipo-si, Jeju-do

交通：搭乘幹線巴士至涉地可支站下車

開放時間：09:30-17:00

門票：全票43,700韓元、敬老/青少年41,800韓元、兒童39,700韓元

史努比庭園 Snoopy Garden

史努比迷必訪景點

史努比庭園 Snoopy Garden。 圖／IG, sweet_special

史努比庭園佔地2萬坪，共有5個主題展示區，包含紅色狗屋、棒球場和翹翹板等經典場景，也有大型裝置藝術和《花生漫畫》手稿等作品可以參觀及拍照，而且分為室內及室外園區，下午也不用擔心要取消整個行程。小編建議大家預留至少半天的時間參觀，因為除了拍美照外，園區內還設有史努比主題咖啡廳，悠閒地吃個午餐或下午茶都超愜意～這裡不只適合史奴比迷前往，更是濟州島超棒的親子景點之一！

地址：930 Geumbaekjo-ro, Gujwa-eup, Jeonbuk-do Jeju-si, Jeju-do

交通：搭乘巴士至阿父岳停車場站下車，步行約2分鐘

開放時間：09:00-19:00（最後入場時間為18:00）

門票：全票19,000韓元、青少年16,000韓元、兒童13,000韓元

濟州鐵路公園

韓國唯一一座雙軌循環鐵路

濟州鐵路公園。 圖／kkday

濟州鐵路公園除了擁有韓國唯一的雙軌循環鐵路外，還擁有超過100台不同主題的彩繪自行車，沿途可以看到牛吃草、龍臥岳和月朗峰，非常悠閒自在。雖然說是自行車，但其實不用踩也能前進，可以輕鬆感受田園風光，適合情侶約會、家族旅行，也很適合帶小孩一起來玩～根據季節不同，還有機會欣賞到油菜花或繡球花喔！

地址：4639 Jongdal-ri, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do

交通：搭乘巴士至濟州鐵路自行車站下車即抵達

開放時間：09:00-17:30

門票：

龍頭岩

濟州島知名地標，鬼斧神工的美景

龍頭岩。 圖／shutterstock

龍頭岩是相當知名的韓國濟州島景點，甚至可以說是濟州島地標，這個大自然鬼斧神工之作被海水經年累月沖刷、風化，形成有如龍頭的形狀。不管白天、夜晚或是黃昏，景色都相當優美，來這裡拍照絕對美得不要不要的！人氣韓國綜藝節目《爸爸去哪兒》也有來這裡取景唷！

地址：15 Yongduam-gil, Yongdam 2-dong, Jeju-si, Jeju-do

交通：搭乘巴士至濟州大學中學站下車，步行約5分鐘

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