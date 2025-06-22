釜山購物地點推薦！原來不只有南浦洞好買，最熱門的海理團路更是必去

【FunTime小編群】一說到韓國必逛城市，絕對不能錯過釜山，不只有南浦洞，還有樂天百貨、BIFF廣場、光復路時尚街以及在地的市場可以購物逛街，現在最熱門的海理團路更是必去！現在就讓小編帶你來看看到釜山絕對不容錯過的逛街區，遊景點吃美食之餘，也能買得過癮～

海理團路（해리단길）

海理團路（해리단길）。 圖／ FunTime小編群

很多人對於釜山的印象都是來自海雲台，這裡除了是不少節目拍攝的取景地，更擁有超美海景，是連韓國人都超愛的度假勝地～而在地鐵站附近的海理團路更是一定要來逛逛的，雖然在小巷弄，但是門面整理得很好，文青感滿滿！這裡有很多文創小店，而且是店內外都超有質感的那種，隨便拍都好好看啊！

交通：地鐵海雲台站4號出口步行3分鐘

富平罐頭市場（부평깡통시장）

富平罐頭市場（부평깡통시장）。 圖／ Enn

在富平罐頭市場除了能吃到許多傳統美食外，各式生活用品、衣服鞋子包包都可以找到，但是它最大的特色其實是營業時間，即便到了晚上11點還是有不少店家開著，也會有小攤販出沒，現場真的超級熱鬧，早上市場、晚上就成了夜市，而且因為有屋頂，即使遇到下雨也不會影響體驗，絕對是找宵夜的好去處！

交通：地鐵札嘎其站3號出口步行9分鐘

西面商圈（서면）

從地鐵西面站出來就是西面商圈了，到處都很熱鬧，這裡除了有大家熟知的樂天百貨、NC百貨和各式韓系彩妝品牌，還有超多知名餐廳，像是味贊王烤肉和松亭三代豬肉湯飯等，下雨了也不用擔心，這裡的「西面地下街」有超多服飾小店，雖然不一定有跟上時尚潮流，但仔細逛還是可以挖到寶，最棒的是不用風吹日曬雨淋、可以舒舒服服的逛街，來釜山一定要到西面走走！

交通：地鐵西面站

住的近逛街沒煩惱！釜山西面住宿推薦

獨特住宿旅館(Uniqstay)

獨特住宿旅館(Uniqstay) 圖／agoda

地鐵西面地鐵站走路約10分鐘可到，雙人房一千出頭就能入住，愛逛街的小資族超適合！附近有7-11跟GS25便利商店，飯店早餐是老闆娘親自準備，簡單但大家都說超好吃，可以留一天早晨享受這美味喔～

札嘎其海鮮市場（자갈치시장）

札嘎其海鮮市場（자갈치시장）。 圖／IG, vvs1215

來到釜山就是要吃海鮮呀！札嘎其海鮮市場不僅是釜山最大的海鮮市場，還是韓國規模最大的海鮮集散地。市場主要分為露天與室內區域，露天市場以當地人採買居多，大家可以直接前往室內市場。一樓同樣為海鮮漁市，二樓則是生魚片販售區以及代客料理服務餐廳，大家在一樓挑選完海鮮後，攤販在二樓會有配合的店家幫忙料理，如果懶得挑選，也可以直接上二樓找餐廳直接點餐。

交通：地鐵札嘎其站10號出口步行6分鐘

BIFF廣場（BIFF광장）

BIFF廣場（BIFF광장）。 圖／FunTime小編群

BIFF廣場就位在地鐵札嘎其站的7號出口處，曾是釜山國際電影節的主辦場地，踏訪街道的同時還能看見地上有許多知名電影導演、明星的手印模板。廣場外面連結南浦洞商店街，旁邊則與光復路時尚文化商店街相通。腹地不大，小攤販居多，主要販售韓國在地傳統美食小吃，其中小編最推薦的就是黑糖米餅！現炸好的酥脆黑糖餅裡包裹著堅果，麵衣的香甜和堅果的香氣，吃起來甜而不膩、越嚼越香！

交通：地鐵札嘎其站7號出口步行1分鐘

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