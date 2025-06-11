快訊

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

日職／孫易磊抹消登錄下二軍 一軍台將人數暫歸零

謝謝Google爸爸！Android 16讓Pixel手機獨享6大新功能 聯絡人、修圖升級一次看

高CP值景點全收錄！ 韓國「首爾文創小物一日遊」弘大商圈文創手做、奉恩寺許願祈福 儀式感十足

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

對於每位來到韓國的追星迷來說，專輯、小卡、卡套與許願祈福都是行程中的重點。這篇精選首爾五大人氣景點，從專輯挖寶、周邊爆買、文創DIY，到靈性寺廟祈福，一次滿足收藏與儀式感！

韓國首爾一日遊推薦｜Ducky World（弘大）

三樓也販售精緻幸運符與設計師品牌小物，適合作為旅行紀念或送禮收藏。

位於弘大巷弄的 Ducky World 是韓國卡套界的代表店之一，販售數百種動物造型卡套與娃包，價格親民，每個卡套約韓幣3,000元（約台幣70元）。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

RG 小編實地走訪，這家店空間雖不大，但可逛上超過一小時仍意猶未盡。現場還設有卡牆與打卡區，適合為愛豆卡片留下拍照回憶。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

Ducky World（弘大）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路18安街26，千高大廈1F、2F

營業時間：每日 12:00–20:00

交通方式：地鐵2號線「弘大入口站」7號出口，步行約5分鐘

行程建議：店內設有拍照牆，記得幫愛豆卡卡們拍張合照

韓國首爾一日遊推薦｜奉恩寺 Bongeunsa Temple

來到江南地區，不妨安排一站沉靜心靈的參拜之旅。奉恩寺（Bongeunsa Temple）為歷史悠久的千年古剎，不僅開放參拜，還販售許願手鍊與生肖蠟燭等祈福小物。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

據說不少韓星與粉絲都曾到訪許願。旅人可將願望寫入祈願紙中，再進行「疊石祈福」或佛塔繞行等靜心儀式，讓旅程更具意義。

奉恩寺 Bongeunsa Temple

地址：首爾特別市麻浦區臥牛山路35街13號

營業時間：每日 12:00–21:00

交通方式：地鐵2號線「弘大入口站」7號出口，步行約5分鐘

行程建議：手鍊、蠟燭皆可現場購買，祈願步驟現場另有說明指示

韓國首爾一日遊推薦｜Stat Station（回基站）

位於地鐵1號線「回基站」旁的 Stat Station，是不少追星粉絲口耳相傳的隱藏專輯店。雖然店面簡約，但專輯價格極具競爭力，小卡選擇也相當豐富，適合補拼、收藏、交換需求。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

不少訪客表示，這裡經常能挖到冷門版本或早期專輯，有時還有優惠活動，是開啟追星行程的絕佳第一站。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

Stat Station（回基站）

地址：首爾特別市東大門區回基洞

營業時間：資訊有限，建議提前查詢或聯繫店家確認

交通方式：地鐵1號線「回基站」附近，步行約3分鐘

行程建議：帶現金，有時候更便宜！

首爾旅遊常見問題 FAQ

Q1：各店家是否支援外國遊客付款？

A：大多數可使用信用卡，但仍建議準備部分韓元現金，以應對小店鋪或特殊折扣。

Q2：弘大區域有無其他推薦景點？

A：弘大街頭藝人表演、Stylenanda 粉紅咖啡廳、Line Friends Store 等亦為熱門拍照點。

Q3：DIY 娃娃體驗是否需事先預約？

A：目前 Object 弘大不需預約，現場購買與體驗即可，但人多時可能需稍候。

Q4：奉恩寺有哪些注意事項？

A：保持肅靜、不干擾他人參拜；疊石祈福時務必輕放，以免影響他人願望。

延伸閱讀 >> 韓國自由行｜汝矣島旅遊攻略，在漢江吃拉麵配炸雞，金泰希婚宴餐廳，隱藏版夜市

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo出發前」

隨時關注「udn走跳世界」，掌握最新旅遊美食情報

咖啡廳 一日遊 DIY

ReadyGo出發前

追蹤

延伸閱讀

李在明當選韓國總統 日本關切No Japan時代回歸

南韓總統大選李在明當選！為何當地大學生非得選他？

對首爾致賀電 外交部：盼持續與南韓新政府深化合作

李在明確定當選韓國總統 時隔3年政權交替

相關新聞

高CP值景點全收錄！ 韓國「首爾文創小物一日遊」弘大商圈文創手做、奉恩寺許願祈福 儀式感十足

對於每位來到韓國的追星迷來說，專輯、小卡、卡套與許願祈福都是行程中的重點。這篇精選首爾五大人氣景點，從專輯挖寶、周邊爆買、文創DIY，到靈性寺廟祈福，一次滿足收藏與儀式感！

首爾親子汗蒸幕推薦！時尚高檔汗蒸幕+兒童遊戲區 設施、交通方式一次看

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎唸 首爾親子景點推薦 Aqua Field高陽店( 아쿠아필드)是位於首爾京畿道的高級汗蒸幕，以［休息與療癒］為重點，打造出奢華且獨特的設計。 內部空間分為三

韓國弘大一日遊約會攻略！韓式燉雞、露營咖啡廳、超好逛飾品店＆平價古著應有盡有

說到韓國自由行，除了必去的明洞、東大門之外，如果想來一場兼具「美食＋購物＋打卡」的首爾一日遊，那一定要把弘大商圈排進行程！這裡不只是年輕人的聚集地，更是韓國情侶們的約會聖地，各種特色小店、網美咖啡廳、平價飾品、古著店應有盡有。

【愛寶樂園攻略】韓國最大的遊樂園 交通、門票、遊樂設施一次看！

【FunTime小編群】想必很多人到韓國旅遊時，都會去韓國最大的遊樂園──愛寶樂園！這裡不只有超刺激的遊樂設施，還有跟長頸鹿及熊等多種動物近距離接觸的機會，愛寶樂園不僅結合了樂園和動物園，還有水上樂園：加勒比海灣。想一網打盡愛寶樂園門票資訊、交通方式和必玩設施嗎？讓我們繼續往下看！

歷史與舌尖的品味之旅 體驗韓國大邱與慶北之美

大邱擁有豐富多元的美食與極具特色的文化體驗，為了讓業者更深入了解，5/15～5/19由真航空攜手大邱廣域市駐台觀光推廣辦事處，帶領大家重新認識這座融合歷史與現代風貌的美麗城市；此外更結合鄰近大邱的浦項與慶州，從壯麗海景、新鮮海產，到有如行走在歷史課本般的景點，一同展開充滿感官與文化魅力的精彩旅程！...

韓國必喝6款超人氣飲品推薦！ 爆米花奶昔、芒果冰茶美式、首爾限定星巴克柚子薄荷冰茶

來韓國除了吃美食、逛街血拼，當然還要跟上流行，喝一波韓國話題飲品！這趟旅行RG小編特別親自踩點，實測了6款人氣飲品，從咀嚼系甜品、美式咖啡創意變化，到便利商店DIY特調，夏天來一杯真的超爽快～這篇文章不只分享心得，也附上查找資訊，讓你輕鬆找到門市，不怕錯過限定口味！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。