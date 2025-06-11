高CP值景點全收錄！ 韓國「首爾文創小物一日遊」弘大商圈文創手做、奉恩寺許願祈福 儀式感十足

對於每位來到韓國的追星迷來說，專輯、小卡、卡套與許願祈福都是行程中的重點。這篇精選首爾五大人氣景點，從專輯挖寶、周邊爆買、文創DIY，到靈性寺廟祈福，一次滿足收藏與儀式感！

韓國首爾一日遊推薦｜Ducky World（弘大）

三樓也販售精緻幸運符與設計師品牌小物，適合作為旅行紀念或送禮收藏。

位於弘大巷弄的 Ducky World 是韓國卡套界的代表店之一，販售數百種動物造型卡套與娃包，價格親民，每個卡套約韓幣3,000元（約台幣70元）。

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RG 小編實地走訪，這家店空間雖不大，但可逛上超過一小時仍意猶未盡。現場還設有卡牆與打卡區，適合為愛豆卡片留下拍照回憶。

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Ducky World（弘大）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路18安街26，千高大廈1F、2F

營業時間：每日 12:00–20:00

交通方式：地鐵2號線「弘大入口站」7號出口，步行約5分鐘

行程建議：店內設有拍照牆，記得幫愛豆卡卡們拍張合照

韓國首爾一日遊推薦｜奉恩寺 Bongeunsa Temple

來到江南地區，不妨安排一站沉靜心靈的參拜之旅。奉恩寺（Bongeunsa Temple）為歷史悠久的千年古剎，不僅開放參拜，還販售許願手鍊與生肖蠟燭等祈福小物。

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據說不少韓星與粉絲都曾到訪許願。旅人可將願望寫入祈願紙中，再進行「疊石祈福」或佛塔繞行等靜心儀式，讓旅程更具意義。

奉恩寺 Bongeunsa Temple

地址：首爾特別市麻浦區臥牛山路35街13號

營業時間：每日 12:00–21:00

交通方式：地鐵2號線「弘大入口站」7號出口，步行約5分鐘

行程建議：手鍊、蠟燭皆可現場購買，祈願步驟現場另有說明指示

韓國首爾一日遊推薦｜Stat Station（回基站）

位於地鐵1號線「回基站」旁的 Stat Station，是不少追星粉絲口耳相傳的隱藏專輯店。雖然店面簡約，但專輯價格極具競爭力，小卡選擇也相當豐富，適合補拼、收藏、交換需求。

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不少訪客表示，這裡經常能挖到冷門版本或早期專輯，有時還有優惠活動，是開啟追星行程的絕佳第一站。

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Stat Station（回基站）

地址：首爾特別市東大門區回基洞

營業時間：資訊有限，建議提前查詢或聯繫店家確認

交通方式：地鐵1號線「回基站」附近，步行約3分鐘

行程建議：帶現金，有時候更便宜！

首爾旅遊常見問題 FAQ

Q1：各店家是否支援外國遊客付款？

A：大多數可使用信用卡，但仍建議準備部分韓元現金，以應對小店鋪或特殊折扣。

Q2：弘大區域有無其他推薦景點？

A：弘大街頭藝人表演、Stylenanda 粉紅咖啡廳、Line Friends Store 等亦為熱門拍照點。

Q3：DIY 娃娃體驗是否需事先預約？

A：目前 Object 弘大不需預約，現場購買與體驗即可，但人多時可能需稍候。

Q4：奉恩寺有哪些注意事項？

A：保持肅靜、不干擾他人參拜；疊石祈福時務必輕放，以免影響他人願望。

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