拜完新竹城隍廟必吃！6家新竹廟口美食推薦：蚵仔煎、鴨香飯

來到新竹城隍廟，行程絕對不只停在拜拜，對在地人來說，拜完順路開吃，才是最完整的一趟城隍廟行程。從香氣四溢的蚵仔煎、料滿實在的潤餅，到芋泥控一定會停下腳步的芋泥球，最後再用一碗鴨香飯畫下完美句點，這條美食路線早已成為新竹人的日常，本篇精選6家城隍廟周邊在地人也常回訪的必吃美食，不用花時間做功課，照著吃就能一路吃好、吃滿，無論是第一次來新竹，還是想重新認識城隍廟美食，這份名單都很適合直接收藏。

新竹美食｜MY王蚵仔煎

用碗盛裝的蚵仔煎，酥脆口感成為最大記憶點

位於新竹城隍廟周邊的my王蚵仔煎，是近年在城隍廟美食圈中討論度相當高的一攤。與一般以盤子盛裝的蚵仔煎不同，my 王蚵仔煎選擇以「碗裝」方式呈現，不僅外型吸睛，也讓蚵仔煎的厚度與層次感更加明顯，成為不少旅人拍照打卡的熱門選項。

圖/ReadyGo

店家選用新鮮蚵仔，顆顆飽滿，搭配特調粉漿一層層慢煎，讓外層煎得金黃酥脆、內部仍保有柔軟口感，入口時能感受到粉漿的酥香、蚵仔的鮮味與蛋香交織，整體風味層次分明，卻不顯油膩。

圖/ReadyGo

醬汁部分甜鹹比例拿捏得宜，不會搶走蚵仔本身的鮮甜，反而讓整體味道更加平衡，即使不額外加料，也能完整感受到蚵仔煎該有的風味表現。整體來說，my王蚵仔煎兼具話題性與實力，是來到新竹城隍廟時，適合作為美食行程第一站的人氣小吃選擇。

店家資訊

地址：新竹市北區中山路75號

營業時間：13:00–20:00（週二休）

新竹美食｜林家芋泥球

日賣破1000顆！芋泥控必停的甜點攤

林家芋泥球是許多甜點愛好者逛城隍廟時的必停攤位。攤位前經常聚集人潮，尤其在傍晚時段更是絡繹不絕，顯示這顆小小的芋泥球，早已成為不少人心中的固定口袋名單。

圖/ReadyGo

林家芋泥球採現炸方式製作，外層炸至金黃酥脆，咬下時能清楚感受到外皮的酥香口感。內餡芋泥細緻綿密，芋頭香氣自然，甜度控制得恰到好處，不會過於膩口，讓人即使連吃幾顆也不覺得負擔。

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林家芋泥球以扎實的芋泥表現與穩定品質，成為城隍廟周邊相當具代表性的甜點攤位，特別適合在鹹食之間作為轉換口味的甜點選擇。

店家資訊

地址：新竹市北區東門街191號城隍廟前

電話：0986-372-733

營業時間：平日14:00–21:00,假日12:00-21:00

新竹美食｜許二姊

鍋氣十足的鴨肉料理，在地老饕常回訪

新竹城隍廟周邊聚集眾多鴨肉店，其中許二姊鴨肉一直是許多在地人心中的固定選擇，店內主打各式鴨肉熱炒與主食，用餐時段經常座無虛席，不少熟客一入座便直接點餐，顯示這家店早已是城隍廟一帶相當有默契的存在。

圖/ReadyGo

招牌炒鴨肉麵是許多饕客必點品項，鍋氣十足的炒法讓整體香氣相當濃郁，卻不顯油膩。鴨肉份量給得大方，肉質軟嫩不柴，與麵條一同入口時，能感受到油香與鹹香交織的層次感，是適合當作正餐的一道主食選擇。

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除了主食外，炒鴨血同樣深受不少老饕喜愛。調味帶有微微酸香，十分開胃，搭配白飯或其他鴨肉料理一起享用，能有效平衡整體口味，也讓餐桌上的選擇更加完整，這樣的搭配方式，也是許多在地人習慣的吃法，許二姊鴨肉以穩定的料理水準與紮實份量，成為新竹城隍廟周邊相當具代表性的鴨肉名店，特別適合作為美食行程中的主餐站點。

店家資訊

地址：新竹市北區北門街35號

電話：03-5246574

營業時間：10:00–02:00

新竹美食｜新竹市都城隍廟 周家燒麻糬

現包現煮的熱麻糬，冬天吃很暖和

新竹城隍廟周邊聚集眾多小吃，其中周家燒麻糬是不少在地人心中相當具有代表性的傳統甜點攤位，以現包現煮的燒麻糬為主打，店家多年來維持熟悉的製作方式，讓這一味成為許多人從小吃到大的城隍廟記憶之一。

圖/ReadyGo

周家燒麻糬的麻糬外皮口感柔軟，帶有自然的糯米香氣，內餡口味可自由搭配，讓每一份都能依照個人口味調整，剛拿到手時熱度十足，咬下去能感受到麻糬的軟糯與內餡的香氣交織，口感單純卻不單調。

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沾裹花生粉後，整體香氣更加明顯，花生粉的香濃與麻糬的Q軟形成恰到好處的平衡，放涼後麻糬口感會轉為更有嚼勁，也呈現出不同於剛出鍋時的風味層次，是不少熟客願意慢慢品嚐的原因之一，作為城隍廟周邊的經典甜點之一，周家燒麻糬適合安排在行程中，作為一份不過於甜膩、能平衡整體口味的選擇。

店家資訊

地址：新竹市北區中山路75號

電話：0927-868-681

營業時間：週一週四13:00-20:00,五六日13:00-21:00(週三公休)

新竹美食｜廟口鴨香飯

鴨油香氣四溢，新竹人日常的一碗飯

來到新竹城隍廟，許多在地人心中都有一碗不能省略的主食——鴨香飯。以熱騰騰白飯為基底，淋上香氣濃郁的鴨油，一端上桌便能聞到撲鼻而來的油香，簡單卻極具辨識度，也讓這道料理成為城隍廟周邊最具代表性的日常滋味之一。

圖/ReadyGo

鴨香飯的精華在於鴨油比例的拿捏，油香濃而不膩，能完整包覆米飯卻不顯厚重，米飯吸附鴨油後粒粒分明，入口時香氣層層堆疊，是看似樸實、卻相當考驗功夫的一碗飯，加上一顆半熟蛋，將蛋黃與鴨油拌勻後，口感更加滑順，風味也更為濃郁。

圖/ReadyGo

這樣的吃法在新竹早已是再日常不過的選擇，無論是單吃一碗簡單果腹，或搭配鴨肉、湯品一起享用，都能輕鬆完成一餐，對在地人而言，鴨香飯不只是小吃，更是一種習以為常的生活味道，鴨香飯以濃郁卻耐吃的風味，成為新竹城隍廟周邊不可或缺的主食選項，也是在美食行程中能迅速補足飽足感的一碗經典。

店家資訊

地址：新竹市北區中山路142號

電話：03-523-1190

營業時間：：週一至週日 11:00–14:40, 15:30–20:35(週二週三公休)

新竹美食｜阿瑛潤餅

皮薄料實在，清爽卻耐吃的潤餅選擇

位在新竹城隍廟周邊的阿瑛潤餅，是不少在地人逛城隍廟時，會順手帶上一捲的老字號潤餅攤，攤位外觀低調，卻經常可以看到熟門熟路的客人直接點餐，顯示這一味早已融入新竹人的日常飲食節奏。阿瑛潤餅最大的特色在於潤餅皮薄而不破，內餡給得相當實在，包入多種新鮮蔬菜與配料，吃起來口感豐富卻不厚重，特別的是，內餡水分處理得相當細緻，即使外帶放置一段時間，也不容易因出水而影響整體風味，讓潤餅保有良好的口感表現。

圖/ReadyGo

敢吃辣的饕客相當推薦選擇辣味版本，店家會加入辣蘿蔔與豆鼓辣椒，辣度不會過於刺激，卻能有效提升香氣層次，讓整體風味更加立體，清爽中帶點微辣的口感，也讓這捲潤餅成為不少人心中耐吃、不膩口的選擇。阿瑛潤餅走的是樸實卻耐吃的路線，適合作為城隍廟美食行程中轉換口味的一站，也是在地人會反覆回訪的清爽系小吃代表。

店家資訊

地址：新竹市北區中山路96號

電話：0937-820-985

營業時間：10:00–19:30(週一公休)

新竹美食行程規劃

時間建議 行程內容 重點說明 15:30–16:00 新竹城隍廟參拜 先拜拜、避開晚餐尖峰人潮 16:00–16:20 阿瑛潤餅 清爽開胃，適合當第一站 16:20–16:40 my王蚵仔煎 熱食上桌，補足鹹香口感 16:40–17:00 廟口鴨香飯 主食時段，飽足感來源 17:00–17:30 許二姊鴨肉 鍋氣料理，適合當正餐 17:30–17:45 林家芋泥球 鹹食後轉甜點 17:45–18:00 周家燒麻糬 溫熱甜點，行程收尾

新竹美食常見問題

新竹城隍廟有哪些在地人推薦的必吃美食？

新竹城隍廟周邊聚集多家經營多年的在地小吃，其中最受在地人與旅客推薦的包含 阿瑛潤餅、許二姊鴨肉、林家芋泥球、周家燒麻糬、my王蚵仔煎，以及經典的 廟口鴨香飯，涵蓋鹹食、主食與甜點。

許二姊鴨肉推薦必點是什麼？

來到許二姊鴨肉，許多在地人會點炒鴨肉麵與炒鴨血。前者鍋氣明顯、香氣濃郁，後者帶有微酸風味，相當開胃。

周家燒麻糬是現做的嗎？

是的。周家燒麻糬採現點現煮方式製作，從下鍋到出餐皆為現場完成。

my王蚵仔煎特色是什麼？

my王蚵仔煎以碗裝方式呈現蚵仔煎，厚度與層次感更明顯，外層煎得酥脆，是不少旅客拍照打卡的熱門選項。

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