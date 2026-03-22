2026「國外美食」進軍台灣Top6！金泰亨V代言韓國咖啡Compose Coffee、東京百年鴨湯拉麵登台

近年不少海外人氣品牌進軍台灣，讓饕客不用搭飛機，就能在台北輕鬆吃到來自世界各地的話題美食。從韓國國民咖啡品牌、首爾爆紅的可頌名店，到東京人氣拉麵、日本街頭美食，每一間都帶著原汁原味的特色與話題登台，瞬間成為社群打卡與排隊熱點。除了日韓人氣品牌，還有韓國45年老店帶來經典解酒湯文化，以及邊佑錫最愛的咖啡廳，將可朗芙甜點風潮帶進台北東區，讓甜點控與咖啡迷也能感受到滿滿韓系氛圍。對喜歡嚐鮮的美食控來說，這波「國外美食來台潮」絕對值得跟上。接下來就一起看看近期 話題最高的國外美食品牌，看看哪一間會成為你的下一家朝聖清單吧！

國外美食進軍台灣：COMPOSE COFFEE

COMPOSE COFFEE｜BTS 金泰亨V 代言

由BTS防彈少年團成員V（金泰亨）擔任全球代言人，韓國國民咖啡品牌Compose Coffee即將登台！首店落腳台北，台灣ARMY一定要朝聖！這家在韓國幾乎「走幾步就能看到一間」的咖啡連鎖，以高CP值、大杯份量、價格親民聞名，是許多韓國上班族與學生每天都要報到的日常咖啡店。除了咖啡系列，他們家的飲品選擇其實也很豐富。像是水果氣泡飲、冰沙、奶昔等，都深受年輕族群喜愛，尤其在炎熱的夏天來一杯冰涼飲品，清爽又解渴。整體風格走的是簡單俐落的韓系設計，黃色品牌形象非常醒目。現在不用飛韓國，也能輕鬆喝到這杯韓國人日常的咖啡滋味。

圖/ReadyGo

【COMPOSE COFFEE 臺北南京復興店】

地點：106臺北市中山區遼寧街116巷2號1樓（捷運南京復興站1號出口附近）

開幕日：待定

國外美食進軍台灣：中華そば 満鶏軒

中華そば 満鶏軒｜東京百年鴨湯拉麵開二店

來自東京錦糸町、在拉麵界擁有超高人氣的中華そば 満鶏軒，以招牌「鴨湯拉麵」打響名號，繼中山店開一個多月即掀起排隊熱潮，正式宣布進駐中和環球購物中心。由曾奪下《電視冠軍》「東京拉麵職人錦標賽」優勝的橋本友則（Tomonori Hashimoto）創立、連年榮獲日本美食指標 Tabelog「百名店」！

圖 / IG@manchiken_tw

滿鶏軒最與眾不同的地方，就是它的鴨湯湯頭。和一般豚骨或雞湯拉麵不同，以鴨骨細火慢熬，湯頭清澈卻充滿濃郁香氣，搭配醬油層次與鴨油香氣，喝第一口時能感受到溫潤的油脂與淡雅的肉香，尾韻還帶著淡淡甘甜，層次非常細緻。麵條則選用中細直麵，吸附湯汁的能力剛剛好，每一口都能吃到湯頭精華，搭配的配料也很講究，像是粉嫩的鴨叉燒、雞叉燒與蔥絲，每一樣都讓整碗拉麵的風味更加完整。尤其鴨肉叉燒柔嫩多汁，帶著微微煙燻香氣，是不少人心中的靈魂配角。

【中華そば 満鶏軒 中山店】

地點：台北市中山區中山北路二段84巷37號

營業時間：週一～週五 11:30-15:00、17:00-21:30、週六、週日及例假日 11:30-21:30

【中華そば 満鶏軒 中和環球店】

地點：新北市中和區中山路三段122號4樓（中和環球購物中心）

營業時間：3/28正式開幕

國外美食進軍台灣：AUFGLET

AUFGLET｜可朗芙始祖「邊佑錫」愛店進駐東區

韓系咖啡品牌再加一！近年韓國甜點文化席捲亞洲，其中最具話題的就是「可朗芙（Croffle）」風潮，而被不少人稱為可朗芙始祖的咖啡品牌 AUFGLET，也正式登陸台北東區，3/6試營運消息一出立刻引發討論，讓甜點控不用飛韓國，就能吃到這款人氣甜點與韓系咖啡的完美組合。店內除了招牌可朗芙，咖啡系列也同樣受到好評。從經典美式、拿鐵到香氣濃郁的特調咖啡，每一杯都走清爽耐喝路線，很適合搭配甜點一起享用。整體風格延續韓系咖啡廳的簡約美感，空間設計乾淨俐落，隨手一拍都是滿滿韓劇氛圍。

圖 / IG@aufglet_taipei

更讓粉絲興奮的是，這家店在韓國還是演員邊佑錫曾分享過的愛店之一，因此在社群上話題度超高。從韓國一路紅到台北東區，也吸引不少韓系咖啡迷特地前來朝聖。如果你平常就喜歡韓系咖啡廳、可頌甜點或最近很想找一間新咖啡店打卡，那 AUFGLET 絕對值得排進你的口袋名單。找個悠閒午後，點一份酥脆可朗芙，再搭配一杯咖啡，感受一下這股從韓國紅到台灣的甜點魅力吧。

【AUFGLET Taipei】

地點：台北市大安區安和路一段53號

營業時間：週五~二 9:00-18:00（三四休）

國外美食進軍台灣：Teddy Beurre House

Teddy Beurre House｜首爾三大可頌名店限定快閃

不用飛首爾啦！被譽為「首爾三大可頌名店」之一的Teddy Beurre House來了，由《黑白大廚》二季、米其林三星體系出身的金勳主廚創立的排隊名店，將進駐台北晶華酒店，為期一個月的限定快閃3/11–4/12。這家以泰迪熊與奶油香爆紅的可頌專門店，堅持使用法國頂級Lescure奶油，打造外酥、內柔、蜂巢孔洞完美的經典可頌。

圖 /台北晶華酒店FB

快閃四大系列一次登場，必吃杜拜巧克力可頌，是韓國社群洗版款！炙烤玉米可頌蛋塔，整片炙燒玉米直接放上，鹹甜交織超有記憶點、扁可頌被稱為「可頌界鍋巴」，脆到停不下來。全系列每日手工限量製作，需提前3天預訂。

【Teddy Beurre House】

地點：台北晶華酒店

快閃時間：3/11–4/12

國外美食進軍台灣：爆彈燒本舖

爆彈燒本舖｜東京名店巨無霸章魚燒

說到日本街頭美食，很多人第一個想到的就是熱騰騰的章魚燒！現在不用飛東京，在台灣也能吃到這家超有話題的名店，這間最大的特色就是「巨無霸尺寸」，每一顆都比一般章魚燒大上不少，咬下去滿滿內餡，光看就讓人食指大動。爆彈燒本舖的章魚燒外型圓潤飽滿，現場製作時會看到師傅不停翻動麵糊，香氣在鐵板上慢慢散開，還沒吃就先被香味吸引。外層烤得微酥，內部卻保持柔軟濕潤的口感，一口咬下時會先感受到濃郁麵香，接著就是Q彈章魚與滿滿配料的層次感，吃起來超過癮。

圖 / IG@bakudanyakitw

最讓人驚喜的是它的份量。因為每顆章魚燒都特別大顆，裡面的章魚塊也毫不手軟，搭配特製章魚燒醬、柴魚片與美乃滋，鹹甜交織的經典日式風味瞬間爆發。很多人第一次吃都會被這個尺寸嚇到，但也因此更有滿足感。除了經典口味，爆彈燒本舖也常推出不同變化口味，讓章魚燒不只是傳統街頭小吃，而是可以多次回訪的美食選擇。對於喜歡日本料理或日式小吃的人來說，真的很容易一試成主顧。

圖 / IG@bakudanyakitw

【爆彈燒本舖】

地點：LaLaport南港5樓（台北市南港區經貿一路188號）

快閃時間：2026年1月16日~3月31日

國外美食進軍台灣：중앙해장 中央韓鍋酒舍

중앙해장 中央韓鍋酒舍｜韓國45年老店醒酒湯

主打韓國傳統「解酒湯」料理的 중앙해장（中央韓鍋酒舍）登台，這間店在韓國本來就相當有人氣，許多韓國人喝酒聚餐後，隔天早上都會特地來上一碗熱騰騰的解酒湯，暖胃又醒腦，因此被不少人稱為「韓國人續命的早餐」。中央韓鍋酒舍最大的特色，就是把韓國經典的「해장국（解酒湯）」文化帶進餐桌。湯底以牛骨、蔬菜與香料長時間熬煮，味道濃郁卻不油膩，入口帶著溫潤的層次感。常見的配料像是牛肉、牛雜、豆芽與白菜等，搭配韓式辣醬提味，喝起來既暖胃又帶點微辣刺激，讓人忍不住一口接一口。

圖 / 中央韓鍋酒舍FB

除了招牌解酒湯，中央韓鍋酒舍也提供多款韓式鍋物與下酒菜，像是辣燉牛肉、韓式拌菜、炸物等，搭配燒酒或啤酒一起享用，更能感受到韓國餐桌的熱鬧氛圍。店內空間延續韓國餐館常見的簡約風格，氣氛輕鬆熱鬧，很適合朋友聚餐或下班後小聚。有趣的是，在韓國「解酒湯」其實不只是在宿醉時才會吃，很多人平常也會把它當作正餐。因為湯頭營養豐富、份量扎實，吃完真的會有滿滿的飽足感，也難怪這道料理能成為韓國飲食文化中不可或缺的一部分。

圖 / 中央韓鍋酒舍FB

【中央韓鍋酒舍 信義 ATT 店】

地點：ATT 3 樓（台北市信義區松壽路 12 號）

營業時間：每日 11:00–03:00

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