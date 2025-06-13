釜山自由行必住！市區超方便飯店、海邊渡假村推薦

【FunTime小編群】釜山作為韓國第二大城市，無論是地鐵或是公車路線都很完整，十分方便的交通吸引許多人來釜山自由行！更因為地理位置靠海，釜山的海鮮可是相當有名，同時也多了些想來釜山渡假看海的旅客。本篇FunTime小編精選地理位置極佳的釜山住宿，周遭不僅有眾多景點，還能看到無敵的海景。

快速導覽｜釜山住宿地圖

新手第一次來釜山最推薦選擇四大熱門住宿區，從交通、購物、美食和海景通通沒煩惱！不同區域間也有著特色的差異，像是購物天堂、交通樞紐或是渡假勝地，依照自己的需求挑選才能住到心儀的飯店喔～

快速挑出適合你的飯店：

釜山住宿｜西面住宿推薦

說到釜山住哪裡交通方便，那絕對不能錯過西面住宿！從機場搭乘巴士可以直達飯店，地鐵也能輕鬆往返各大景點。這裡的生活機能良好，從美食街、百貨公司、美妝店和特色小店通通有，並且房價比其他區域更便宜，很適合想省錢又想逛街的旅客。

西面棕色點點商務飯店｜樂天百貨周遭ｘ平日附贈早餐

西面棕色點點商務飯店。 圖／Agoda

西面棕色點點商務飯店。 圖／Agoda

西面棕色點點商務飯店(Browndot Business Seomyeon)位於樂天百貨旁的巷弄中，周遭有許多餐廳、咖啡廳和超商，既能保有安靜的生活品質，又能隨時去逛街，鬧中取靜的地點非常棒！平日入住還會提供簡單的早餐，每間房間都很寬敞，打開2個29吋行李箱也綽綽有餘。另外，飯店可以幫忙代訂計程車和炸雞，有需要都能詢問櫃檯～

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵西面站12號出口步行約3分鐘

附近景點：西面商圈、樂天百貨、唐人街

阿班飯店｜生活機能便利ｘ便宜高CP值

阿班飯店。 圖／Agoda

阿班飯店。 圖／Agoda

阿班飯店(Arban Hotel)是間位在地鐵西面站附近的高cp值住宿，裝潢、設施都相當新穎完善，飯店樓下就有便利商店、餐館等眾多商店，生活機能絕佳，完全不用怕肚子會餓到！房型部分乾淨舒適，部分房間內還附有浴缸可以使用，逛街逛累也不怕！而且大廳旁還有個室外小花園，在這裡吃早餐視野超好～

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：地鐵西面站7號出口步行約5分鐘

附近景點：西面商圈、釜山唐人街、釜田市場

京城酒店｜簡約有質感ｘ熱鬧商圈中心

京城酒店。 圖／Agoda

京城酒店。 圖／Agoda

京城酒店(Hotel Kyungsung)是平價住宿的好選擇，整體的風格簡約，木地板踩起來很舒適，有種無印良品的簡約感～走出飯店就是熱鬧的商圈，必逛的樂天百貨、地下商店街都是走路10分鐘內的距離，連豬肉湯飯一條街也在附近，非常方便！一早醒來還能去樓下咖啡廳坐坐，或是去對面的超商買點東西吃呢～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：地鐵西面站9號出口步行約3分鐘

附近景點：西面市場、釜田市場、豬肉湯飯一條街

釜山住宿｜南浦洞住宿推薦

南浦洞住宿是新手來釜山的最佳選擇，這個區域的景點十分集中，不用花費太多心力處理交通問題，走路就能抵達札嘎其市場、光復路商圈、釜山塔等熱門景點，周遭的在地美食、夜市小吃更是多到數不過來，算是一個非常有生活氣息的地方！

南浦海洋2號天堂水療飯店｜港口海景ｘ海鮮市場旁邊

南浦海洋2號天堂水療飯店。 圖／Agoda

南浦海洋2號天堂水療飯店。 圖／Agoda

南浦海洋2號天堂水療飯店(Nampo Ocean 2 Heaven Hotel&Spa)在市區就能看漂亮的釜山海景，傍晚時在房間的陽台看夕陽超愜意！飯店隔壁是海鮮市場，距離南浦洞商圈和biff廣場很近，無論是想要逛街購物、吃美食都沒問題。櫃檯人員也十分熱情，入住時會介紹釜山景點與美食，難怪住過的人都讚不絕口！

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：地鐵嘎其站6號出口步行約1分鐘

附近景點：札嘎其市場、南浦洞商圈、biff廣場

釜山亞雲樹飯店｜國際市場附近ｘ落地窗採光佳

釜山亞雲樹飯店。 圖／Agoda

釜山亞雲樹飯店。 圖／Agoda

釜山亞雲樹飯店(Hotel Aventree Busan)位在地鐵札嘎其站附近，走幾步路就能到國際市場去挖寶吃好料的。這裡特別適合逛街逛累了的旅客，整體風格簡約並配上超大面的落地窗，一進房就有放鬆的感覺！飯店內設施跟早餐更是不用說，全部都在水準之上，如果是來釜山大買特買的旅客，周遭百貨公司、路邊小店通通有，真的很方便～

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：地鐵札嘎其站7號出口步行約6分鐘

附近景點：釜山塔、國際市場

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