京都搭JR10分鐘就能到！ 日本滋賀「海津大崎賞櫻渡輪」 3月期間限定登場

【旅奇傳媒/日本部報導】滋賀縣位於日本關西地區，距離京都搭乘 JR電車最快只要10分鐘就能抵達，縣內擁有日本第一大湖「琵琶湖」、頂級黑毛和牛「近江牛」等美食魅力，同時具備清幽環境與豐富多元的人文特色，相較於觀光人潮擁擠的大都市，可以放慢腳步深度感受日本之美，近年來受到不少訪日旅客青睞。

▲海津大崎地區同時也是琵琶湖八景之一，能欣賞獨特岩礁地形與竹生島相映，櫻花季期間搭配粉櫻點綴更是美上加美。 圖：近江鐵道集團／提供

彥根市位於滋賀縣東部，境內的海津大崎地區是日本櫻花百選名所之一，約800株染井吉野櫻沿著琵琶湖岸綿延約4公里長，往年4月上旬左右就會進入最佳觀賞期。

「海津大崎賞櫻渡輪」今年將在03/28～04/15期間限定行駛，渡輪自彥根港出發後將沿著琵琶湖岸前進，中途會停靠約40分鐘讓遊客下船體驗浪漫的櫻花樹下漫步，再返回彥根港，航程約3小時，主打讓遊客享受陸上與湖上賞櫻的雙重體驗，盡情眺望湖色與櫻色共舞絕景。

▲「海津大崎賞櫻渡輪」自彥根港出發巡遊琵琶湖，只要提前預約遊客都能從JR彥根站搭乘免費接駁車輕鬆前往港口。 圖：近江鐵道集團／提供

渡輪每日共2班次，以預約者優先，若當日仍有空位才會開放現場報名乘船，即日起線上預約及與電話預約已同步開放，若透過線上預約還能再享每人船費折抵300日圓的好康優惠！非自駕旅客不必擔心交通問題，預約乘船時就能同步申請搭乘 JR彥根站往返彥根港的免費接駁車，詳細請見「海津大崎 桜花見船 2026」官網公告。

◉ 2026年海津大崎賞櫻渡輪

・航行期間：03/28～04/15

・乘船費用：大人（國中生以上）4,000日圓、孩童（國小生）2,000日圓。每位大人最多可與1名未就學兒童同行，第2位則需加收孩童票價。

◉ JR彥根站⇔彥根港免費接駁車資訊

・（去程）JR彥根站西口6號乘車處→彥根港

發車時間－09:30／13:00

・（回程）彥根港→JR彥根站西口

發車時間－13:10／16:40

※免票幼童也需事前預約免費接駁車座位。

