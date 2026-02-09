快訊

持刀闖五股超商脅店員強搶2萬元 搶匪4小時後投案

影／太平山氣溫降至「-1度」 霧淞銀色大地彷如童話世界

台北測站10.7度寒流未達標 今晚明晨低溫探10度以下、除夕降雨機率曝

京都搭JR10分鐘就能到！ 日本滋賀「海津大崎賞櫻渡輪」 3月期間限定登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
日本的櫻花季即將到來，現在安排賞櫻行程正是時候！　圖：近江鐵道集團／提供
日本的櫻花季即將到來，現在安排賞櫻行程正是時候！　圖：近江鐵道集團／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】滋賀縣位於日本關西地區，距離京都搭乘 JR電車最快只要10分鐘就能抵達，縣內擁有日本第一大湖「琵琶湖」、頂級黑毛和牛「近江牛」等美食魅力，同時具備清幽環境與豐富多元的人文特色，相較於觀光人潮擁擠的大都市，可以放慢腳步深度感受日本之美，近年來受到不少訪日旅客青睞。

▲海津大崎地區同時也是琵琶湖八景之一，能欣賞獨特岩礁地形與竹生島相映，櫻花季期間搭配粉櫻點綴更是美上加美。　圖：近江鐵道集團／提供
▲海津大崎地區同時也是琵琶湖八景之一，能欣賞獨特岩礁地形與竹生島相映，櫻花季期間搭配粉櫻點綴更是美上加美。　圖：近江鐵道集團／提供

彥根市位於滋賀縣東部，境內的海津大崎地區是日本櫻花百選名所之一，約800株染井吉野櫻沿著琵琶湖岸綿延約4公里長，往年4月上旬左右就會進入最佳觀賞期。

「海津大崎賞櫻渡輪」今年將在03/28～04/15期間限定行駛，渡輪自彥根港出發後將沿著琵琶湖岸前進，中途會停靠約40分鐘讓遊客下船體驗浪漫的櫻花樹下漫步，再返回彥根港，航程約3小時，主打讓遊客享受陸上與湖上賞櫻的雙重體驗，盡情眺望湖色與櫻色共舞絕景。

▲「海津大崎賞櫻渡輪」自彥根港出發巡遊琵琶湖，只要提前預約遊客都能從JR彥根站搭乘免費接駁車輕鬆前往港口。　圖：近江鐵道集團／提供
▲「海津大崎賞櫻渡輪」自彥根港出發巡遊琵琶湖，只要提前預約遊客都能從JR彥根站搭乘免費接駁車輕鬆前往港口。　圖：近江鐵道集團／提供

渡輪每日共2班次，以預約者優先，若當日仍有空位才會開放現場報名乘船，即日起線上預約及與電話預約已同步開放，若透過線上預約還能再享每人船費折抵300日圓的好康優惠！非自駕旅客不必擔心交通問題，預約乘船時就能同步申請搭乘 JR彥根站往返彥根港的免費接駁車，詳細請見「海津大崎 桜花見船 2026」官網公告。

◉ 2026年海津大崎賞櫻渡輪

・航行期間：03/28～04/15

・乘船費用：大人（國中生以上）4,000日圓、孩童（國小生）2,000日圓。每位大人最多可與1名未就學兒童同行，第2位則需加收孩童票價。

◉ JR彥根站⇔彥根港免費接駁車資訊

・（去程）JR彥根站西口6號乘車處→彥根港

　　發車時間－09:30／13:00

・（回程）彥根港→JR彥根站西口

　　發車時間－13:10／16:40

　※免票幼童也需事前預約免費接駁車座位。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

琵琶湖 賞櫻 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗自民黨將大勝？ 他指3大變數若沒發生 台日關係有望更上層樓

日本、巴西選舉年 金融添變數

減班效應 日韓機票價飆漲 東京、首爾線寒假衝上3萬元

股票型ETF資金回流 美、歐商品受寵 大陸、日本失血

相關新聞

京都搭JR10分鐘就能到！ 日本滋賀「海津大崎賞櫻渡輪」 3月期間限定登場

【旅奇傳媒/日本部報導】滋賀縣位於日本關西地區，距離京都搭乘 JR電車最快只要10分鐘就能抵達，縣內擁有日本第一大湖「琵琶湖」、頂級黑毛和牛「近江牛」等美食魅力，同時具備清幽環境與豐富多元的人文特色，

京都神社寺廟「以外」的推薦景點4選！最新開幕teamlab、任天堂博物館，室內景點下雨天也適合

京都也有很多博物館、美術館等有趣的室內設施，以下4個景點讓你可以體驗不一樣的京都！

「蜷川實花 × 北野天滿宮」京都沉浸式藝術展開跑！亮點、交通與票價1次看

京都古都的夜色，將在2026年春季迎來截然不同的藝術風景。自 2月1日至5月24日，京都北野天滿宮舉辦期間限定的 「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」，以「跨越時光、綻放之庭」為主題，邀請日本知名藝術家 蜷川實花 攜手創作團隊 EiM，在千年神社中打造融合光影、花卉與故事的沉浸式藝術展演，為旅人揭開京都夜間旅遊的新篇章。

看一次就會愛上！去京都賞櫻有這些地方可去

【FunTime小編群】京都能賞櫻的地方真的超級多，著名的景點像是清水寺、哲學之道等等。為了不讓大家麻煩，FunTime小編這次總共濃縮了幾個從市區也可以方便抵達又值得一去的京都賞櫻景點！

大阪購物BOOKOFF挖寶指南：日本大規模連鎖中古店 動漫、精品到戶外用品一次買齊

日本購物的另類選擇，就是到二手店挖寶。BOOKOFF為日本規模最大的連鎖中古店之一，從動漫周邊、遊戲卡帶到精品名牌通通找得到，不只保存良好、價格親民，還能免稅！來這裡不只是單純的購物，更是能把回憶一起帶回家的尋寶體驗。

京都「錦市場」4家美食精選／必吃90年歷史玉子燒、抹茶甜點、還有…

錦市場被譽為「京都的廚房」，這條全長約390公尺的商店街，聚集了超過百家店舖

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。