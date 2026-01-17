京都「錦市場」4家美食精選／必吃90年歷史玉子燒、抹茶甜點、還有…

【撰文:Shinon/ 窩日本】

錦市場被譽為「京都的廚房」，這條全長約390公尺的商店街，聚集了超過百家店舖，從新鮮的京野菜、漬物、豆腐、到手作甜點與串燒小吃，讓你可以品嚐到日本當地美食！

京都錦市場必吃美食推薦

1. 三木鶏卵

超過90年歷史的玉子燒專門店，每天由職人親手一條一條細心製作，煎烤出香氣濃郁、口感滑嫩的玉子燒，傳承著京都自古以來的風味與職人技藝。

玉子燒所使用的高湯取自錦市場的地下水，並以北海道利尻昆布與嚴選柴魚片細火慢熬而成。職人使用傳統銅鍋，以往後卷的京都式(京卷)手法製作，讓玉子燒能充分吸收高湯的鮮味與香氣，呈現出柔軟細膩的口感。

除了原味的高湯玉子燒，還有加入京都特產九條蔥、鰻魚的特別口味。另外，還有一系列以雞蛋製作的甜點，例如雞蛋布丁、卡士達奶油泡芙等等，鹹食或甜點都可享受到雞蛋的美味！

三木鶏卵

地址：京都府京都市中京区錦小路通富小路西入東魚屋町182

營業時間：9：00～17：00

2. SNOOPY茶屋 京都・錦店

在錦市場裡除了可以享用美食，還能購買可愛的史努比商品！

這家史努比主題商店樓高2層，1樓的SNOOPY茶屋主打日式和風風格，販售各種花生漫畫角色的雜貨商品，而2樓的「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」商店以黃色小鳥Woodstock為主題。商品種類多樣，更可找到清水燒茶碗、西陣織零錢包與口金包等限定商品！

除了可愛的雜貨，還有甜點「SNOOPY燒」！這是仿照鯛魚燒的點心，只是換成了史努比造型，口味有3種選擇，分別是北海道十勝紅豆餡、濃厚卡士達餡，以及季節口味。每一個SNOOPY燒都是在店內現場烘烤，鬆軟的外皮包裹著香甜的餡料，注意看看正面與背面的史努比表情還不同，超級有心思！

另外還有各種甜點與飲料，購買後可以在2樓的用餐區，在史努比角色圖案的陪伴下慢慢享用！

SNOOPY茶屋 京都・錦店

地址：京都市中京区錦小路柳馬場西入中魚屋町480番地

營業時間：10:00~18:00

3. 茶和々 錦店(茶和和 錦店)

日本全國都有分店的抹茶甜點專門店！以「濃茶」為主題，嚴選宇治抹茶帶來各種抹茶甜點。這家錦市場分店的1樓是商店，販售外帶的點心或是包裝好的點心禮盒 ; 2樓是咖啡廳，可在店內享用現場製作的甜點。

他們販售的點心非常多樣，從抹茶霜淇淋到抹茶餅乾、抹茶馬卡龍、抹茶年輪蛋糕等，還有店舖限定甜點，只能在錦市場買到。

二樓的咖啡廳則可享用蕨餅、聖代、餡蜜等日式甜點。其中招牌商品「濃茶蕨餅」使用真正的蕨粉製作，不只表面沾滿抹茶粉，蕨餅中也揉入抹茶，入口會嚐到濃醇的抹茶風味，口感軟糯，抹茶控必試！

茶和々 錦店(茶和和 錦店)

地址：京都市中京区錦小路通高倉東入中魚屋町498番地1

營業時間：10:00~18:00

4. 屋台村 錦

生魚片、海鮮丼、燒烤、天婦羅…… 來到屋台村，無論大人小孩都不用做選擇，在一家店內全部都可享用！

這是一家立食居酒屋，店內分設成不同屋台(小攤位)，提供不同種類的美食，客人購買後可以自由站在桌子旁品嚐，彷彿參加祭典一樣。

食物以海鮮為主，如果不習慣吃生魚片，也提供燒烤、天婦羅等方式，所以也很受外國旅客歡迎。所有食物都是單點，就算只點一樣也沒問題，可以淺嚐一下，留下胃口試多幾家店舖。

作為居酒屋，在這裡可以點到各式啤酒與關西當地清酒，他們還提供第一杯日本酒只要100日幣的優惠，可以來喝一杯來場小酌。

屋台村 錦

地址：京都府京都市中京区中魚屋町486-1

營業時間：9:30~20:00

