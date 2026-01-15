大阪難波這樣住就對了！心齋橋、道頓堀走路輕鬆到

【FunTime小編群】難波是大阪自由行的熱門住宿區域，作為關西重要的交通樞紐，前往關西機場、京都和奈良都可以直達，十分便利！同時還擁有知名景點道頓堀、固力果跑人看板以及各式美食小吃，走到心齋橋也不遠！那到底難波住哪裡最方便呢？本篇FunTime小編就要來介紹幾間難波住宿，每間都在地鐵站附近，還有便宜飯店的推薦喔～

快速導覽｜難波住宿地圖

難波住宿地圖。

難波住宿很適合首次來大阪的旅客，這裡交通便利且景點密集，在排行程時會簡單很多，步行範圍內可以抵達心齋橋、道頓堀、八阪神社、黑門市場等熱門景點，也有眾多的餐廳、美食小吃、藥妝店、唐吉軻德和百貨公司，無論白天和黑夜都非常熱鬧，一站滿足所有吃喝玩樂的需求！

難波住宿推薦｜近道頓堀飯店

來到難波的重頭戲就是道頓堀啦，小編建議很喜歡逛街購物、吃美食的人，可以選擇道頓堀住宿！像是人氣美食、唐吉軻德、藥妝店、特色小鋪和百貨公司幾乎是應有盡有，不管你是想和固力果跑跑超人拍照打卡，還是要去排隊熱門小吃都很方便，輕鬆排第一不用等太久喔～

大阪難波道頓堀佛沙飯店｜道頓堀中心ｘ近心齋橋

大阪難波道頓堀佛沙飯店。 圖／Agoda

大阪難波道頓堀佛沙飯店。 圖／Agoda

大阪難波道頓堀佛沙飯店(Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori)位於熱鬧的道頓堀商店街中，想要逛街購物、吃美食都很便利，買完還能直接放回房間，不用拎著去其他行程。走路3分鐘是著名的打卡地標固力果跑跑超人，再往前走一些就是心齋橋商店街，真的是逛都逛不完！整體房型也算寬敞，打開行李箱後還有路能走，更難得的是隔音非常棒，怕吵的人不用擔心～

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：地鐵日本橋站走5分鐘

附近景點：道頓堀、心齋橋、固力果跑跑超人

難波船舶旅館｜免費寄放行李ｘ道頓堀對面

難波船舶旅館。 圖／Trip

難波船舶旅館。 圖／Trip

難波船舶旅館(VESSEL INN NAMBA)提供免費置物櫃，讓提早抵達和退房後的旅客能寄放行李，行程安排更順暢喔！從飯店過一條馬路就是道頓堀的中心，可以看到著名的固力果跑跑超人，附近也有必逛的唐吉軻德和lawson，想買零食餅乾、伴手禮都很方便。每天下午到晚上十一點還有提供免費點心和飲料，即使是晚上回來也能享用～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵難波站走5分鐘

附近景點：道頓堀、心齋橋、固力果跑跑超人

難波住宿推薦｜難波親子飯店

大阪是親子旅遊的熱門城市，這時候選擇一間舒適的飯店更加重要，睡得好才有精神開啟一天的行程！難波親子飯店的類型多元，從簡約平價到精緻奢華都有，大多數會提供兒童不加床免費入住、嬰幼兒用品租借的服務。爸爸媽媽們預訂前建議去官網看看相關規則！

大阪難波日和飯店｜免費茶泡飯ｘ小鴨備品

大阪難波日和飯店。 圖／Agoda

大阪難波日和飯店。 圖／Agoda

大阪難波日和飯店(Hiyori Hotel Osaka Namba Station)的房間寬敞舒適，貼心附上電捲棒和腳底按摩器能使用，即使逛街一整天也能消除疲勞，並且每天晚上都會提供茶泡飯宵夜，十分貼心！距離南海電鐵難波站相隔一條街，周遭百貨公司、便利商店應有盡有。若是帶孩子入住的話，還會有專屬的備品，裡面是小鴨圖案的牙刷、洗澡海綿、拖鞋等，實在是太可愛了～

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵南海難波站走3分鐘

附近景點：道頓堀、難波八阪神社、木津市場

難波住宿推薦｜難波平價飯店

若是想要住在熱鬧便利的地點，又不想花太多錢在住宿上，那難波平價飯店一定是你的好選擇！難波地區有很多商務、連鎖旅館的價格都很親民，這些飯店可能空間比較小、沒有多餘的設施，但一樣乾淨舒適，擁有滿分的地理位置，非常適合有預算考量的旅客喔～

IAM飯店｜地理位置優越ｘ榻榻米休息區

IAM飯店。 圖／Agoda

IAM飯店。 圖／Agoda

IAM飯店(IAM HOTEL)的地理位置優越，走路10分鐘內可以抵達必逛的黑門市場、道頓堀和心齋橋商店街，各式藥妝店、唐吉軻德、美食小吃一應俱全，無論想要逛街購物、吃美食都非常方便！整體房間寬敞舒適，打開2個29吋的行李箱也綽綽有餘，木質調的家具帶來溫暖的感覺，部分房型還會有一塊榻榻米休息區，讓你省錢的同時也不用犧牲住宿體驗喔～

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵日本橋站走3分鐘

附近景點：道頓堀、心齋橋、黑門市場

大阪難波站前相鐵FRESA INN｜交通便利ｘ備品豐富又貼心

大阪難波站前相鐵FRESA INN。 圖／Agoda

大阪難波站前相鐵FRESA INN。 圖／Agoda

大阪難波站前相鐵FRESA INN(Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba)是交通便利的平價住宿好選擇，距離南海電鐵難波站相隔一條馬路，連利木津巴士都在飯店門口，往返機場超輕鬆！周遭的生活機能也很棒，樓下就有全家、大國藥妝可以逛，很適合回國前再來個大採購喔～另外，飯店二樓備品豐富，不只有基本的牙刷和梳子，還有泡澡粉、卸妝油跟電捲棒，非常貼心！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵南海難波站走2分鐘

附近景點：道頓堀、心齋橋、黑門市場

看完上面這幾間難波住宿後，是不是想趕快安排一場大阪自由行呢？其實無論是新手或是來過大阪多次的旅客，住在難波飯店都是很方便的好選擇，所以趕快把這幾間在地鐵站附近、高CP值的飯店放進口袋名單吧～

