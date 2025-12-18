京都車站必吃美食4選！京都當地美食到抹茶甜點一次告訴你

快訊

【撰文:Shinon/ 窩日本】

作為京都的重要交通樞紐，京都車站不僅交通便利，車站內外更聚集了多家商業設施。不論是轉車途中想找個地方用餐，還是逛街後想坐下來喝杯咖啡、品嚐甜點放鬆一下，這裡通通都有。以下精選四家京都車站美食帶你掌握京都車站的人氣餐廳與咖啡廳！

1. 京都おぶや (京都obuya)

京都車站的人氣店之一，經常都在排隊！由當地老字號魚舖所經營的高湯茶泡飯專門店，使用專為茶泡飯打造的米、自家熬製的高湯，以及特製柴魚片來提供茶泡飯，處處講究素材與風味。

餐廳位在JR西口剪票口前的伊勢丹百貨美食街Eat Paradise(イートパラダイス)內，店舖位置不大，只有3張4人桌和一列吧桌位置，適合想要快捷簡單用餐，或是一人的客人。

茶泡飯有多種口味可以選擇，以海鮮為主，例如帆立貝與明太子奶油醬油、鮭魚及鮭魚子、蝦、鰻魚與雞蛋絲等等。圖中點的是胡麻醬汁與鯛魚，食材與米飯分開上菜，還有附漬物及柴魚片、芝麻等配菜。

茶泡飯需要自己倒入高湯和放入食材及配料，店舖方建議先品嚐高湯的鮮味，然後再品嚐食材和配料的味道。高湯清爽順口到讓人想要把湯都喝光，加上自家製柴魚片後讓鮮味再提升，溫暖的茶泡飯會帶來滿滿療癒。

京都おぶや (京都obuya)

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 ジェイアール京都伊勢丹 レストラン街JR西口改札前イートパラダイス

營業時間：11:00 – 22:00

2. 中村藤吉本店 京都駅店

說到宇治抹茶，很多人都可能聽過中村藤吉本店這家品牌，但不用跑到宇治這麼遠，在京都車站西剪票口附近的伊勢丹百貨內就有分店可以品嚐到抹茶甜點，這家店還拿過3年Tabelog百名店呢！不過也要有心理準備，因為很有名和人氣，可能要等數十分鐘才能入座！

中村藤𠮷本店是擁有超過170年歷史的京都老字號茶舖，專門販售各式茶葉，包括抹茶、煎茶與焙茶等。咖啡廳則提供多款以茶為主題的甜點，從抹茶果凍、抹茶刨冰到，其中最受歡迎就是抹茶或焙茶口味的聖代。

抹茶聖代擁有豐富的層次感，由鮮奶油、白玉糰子、香甜紅豆與濃郁抹茶冰淇淋等多種食材堆疊而成，最上層更灑上鮮綠抹茶粉，細緻描繪出品牌標誌，賣相非常吸引。

抹茶冰淇淋與鮮奶油甜度適中，每一口都能品嚐到層層交織的風味，隨著挖取深度，味道與口感也會變化，讓人從第一口到最後一口都充滿驚喜與滿足。

中村藤吉本店 京都駅店

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹 JR西口改札前イートパラダイス 3F

營業時間：11:00 – 22:00

3. 先斗入ル 京都ポルタ店 (Pontoiru)

京都的和風口味及食材與意大利麵結合會怎樣？Pontoiru是一家以京都蔬菜為主角，融合京都食材打造的京都風創意義大利麵專門店，同樣位於京都Porta11樓。

京野菜是指自古以來在京都地區栽培的傳統在地蔬菜，如九條蔥、賀茂茄子等，搭配高湯昆布的上品鮮味來製作出的各式醬汁與高湯風味義大利麵，每一道都展現出細膩講究的美味。

義大利麵口味選擇很多樣又特別，例如「湯葉、蝦仁與紅松葉蟹的京都風奶油醬義大利麵」、「九條蔥與蝦仁的明太子奶油醬義大利麵」、「丹波鴻喜菇、蝦仁與滑菇搭配聖護院蕪菁泥的和風義大利麵」等等，都是在別的餐廳沒有看過的食材搭配。

圖片來源自tabelog
圖片來源自tabelog

義大利麵會附上一碗高湯，還利用筷子品嚐，日式和風義大利麵的體驗很有趣！義大利麵採用偏硬的細麵，與爽脆蔬菜完美融合，因為醬汁加入高湯，即使是奶油醬口味也毫不膩口，味道偏向簡約清爽，令人一口接一口。

先斗入ル 京都ポルタ店 (Pontoiru)

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都ポルタ 11F

營業時間：11:00 – 22:00

4. みのりカフェ 京都ポルタ (MINORI CAFE)

如果想吃甜點或輕食，稍微休息一下的話，推薦來到Porta地下街的「MINORI CAFE」。

這家咖啡廳由日本農業協同組合JA全農京都所經營，主打使用京都在地食材，如京都府產宇治抹茶「抹濃®」、丹波大納言紅豆、京小麥、京式部米，以及京都農協牛奶等，提供充滿京都風情與當季風味的美食。

店內洋溢著自然簡約的氛圍，提供多款抹茶風味的聖代、和風甜點與飲品選擇、使用京都產米所製作飯糰的套餐等等。

圖片來源自官方ig
圖片來源自官方ig

甜點結合日式和洋式口味，把抹茶和紅豆加到聖代、提拉米蘇，相比起傳統和菓子，對外國旅客來說也會更習慣和對味。而且他們使用當地的宇治抹茶，品質與香氣兼具，推薦甜點套餐可以一次嘗到多種抹茶甜點，會讓抹茶控大滿足！

みのりカフェ 京都ポルタ (MINORI CAFE)

地址：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902 京都駅前地下街ポルタ

營業時間：10:00 – 22:00

