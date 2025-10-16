快訊

神戶須磨海洋世界飯店　一泊二食還附兩天海洋世界門票！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「BLUE OCEAN」內可以和虎鯨一起用餐。　圖：向日遊／提供
【旅奇傳媒／日本部報導】位於兵庫縣神戶市的「神戶須磨海洋世界」是西日本唯一能欣賞虎鯨表演的大型水族館，從JR「須磨海浜公園站」步行約5分鐘即可抵達，自神戶市區出發約20分鐘、關西機場搭電車約1個半小時，交通相當便利，是近期最受矚目的親子旅遊新景點。與園區相連的「神戶須磨海洋世界飯店」更推出超划算的入住方案，只要入住即附海洋世界兩日票與早、晚餐兩餐，話題性十足。

▲神戶須磨海洋世界可觀賞虎鯨演出。　圖：向日遊／提供
飯店提供「一泊二食＋兩日門票」方案，旅客可於入住當日前往園區，隔日退房後再度入園，等於能從早到晚盡情探索各展區與表演。住宿方案所附的早餐與晚餐皆於飯店內餐廳享用，以自助式料理為主，提供多樣現做熱食與當季食材，滿足親子與家庭旅客的口味。

若想體驗邊用餐邊欣賞虎鯨悠游姿態的特別時刻，推薦可另行預約海洋世界內、虎鯨館內的「BLUE OCEAN」餐廳。這裡設有面向巨大水槽的觀景席，一邊用餐、一邊欣賞虎鯨於眼前優雅滑行的畫面，是館內最受歡迎的體驗之一。由於觀景席名額有限，建議事先預約以確保座位。

▲神戶須磨海洋世界飯店入口處。　圖：向日遊／提供
海洋世界以「生命共鳴」為主題，分為虎鯨館、海豚館、AQUA LIVE 等多個展館，展示超過500種生物。當中最受矚目的莫過於虎鯨表演，搭配水花四濺的跳躍與震撼音效，震撼又療癒。

此外，園內還設有互動展示、海洋教育區及伴手禮商店，讓遊客能邊學習邊感受海洋的魅力。無論是親子出遊、情侶約會或自由行旅客，都能在此享受充滿驚喜與感動的海洋世界體驗。

DATA／神戶須磨海洋世界

．地點：兵庫縣神戶市須磨區若宮町1-3-5

．交通方式：搭乘至 JR須磨海濱公園站後步行5分鐘

．水族館門票：大人3,100日圓起、小孩1,800日圓起

．住宿費用：雙人房50,000日圓起（含早晚餐、兩日水族館門票）

．BLUE OCEAN 自助餐：大人4,000日圓起、小孩2,000日圓起

旅奇傳媒 TR Omnimedia

