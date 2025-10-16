爆紅勝利達摩在這！大阪勝尾寺攻略，拜事業、學業、考試都可以

【FunTime小編群】位於大阪近郊的勝尾寺，近年來因「勝運祈願」超靈驗而爆紅，寺內擺滿無數的「紅色達摩」更成為打卡熱點！無論是事業、學業、考試，還是人生的重要挑戰，都能為你帶來好運，難怪吸引超多信眾和觀光客前來參拜！這次FunTime小編特別整理了勝尾寺懶人包，讓你的勝尾寺之旅勝運滿滿，一路順到底！除了勝尾寺，大阪市區、大阪近郊都還有超多景點值得去挖掘，快到大阪旅遊全攻略看更多！

勝尾寺介紹

山門及淨化之橋。 圖／klook

勝尾寺自古以來在日本有「勝運之寺」的美譽，其中最具代表性的就是滿寺遍布的「勝運達摩」。人們相信這些達摩能帶來勝利與庇佑，許願後如果實現，就會把達摩奉納回寺，讓整座寺院被紅色達摩點綴，營造出滿滿的勝運能量，也成為遊客必拍的打卡亮點！除了濃厚的祈福氛圍，勝尾寺更是四季皆美的旅遊勝地，特別是秋天，整片楓葉將寺院渲染成紅色與金色，也使勝尾寺是關西著名的賞楓勝地！

小編偷偷說：部分特殊節慶或活動期間，勝尾寺會舉辦夜間點燈，讓整座寺廟展現不同於白天的神秘魅力～

開放時間：08:00-17:00（週六營業至18:00、夜間點燈期間營業至20:30）

門票：成人500日圓、國中小學生400日圓、學齡前兒童100日圓、2歲以下免費

勝尾寺交通（大阪出發）

大阪梅田站出發

搭乘「地鐵-北大阪急行線」到「箕面萱野」站，轉乘阪急巴士29號，約50分鐘＞「勝尾寺」站

新大阪出發

搭乘「地鐵-北大阪急行線」到「箕面萱野」站，轉乘阪急巴士29號，約45分鐘＞「勝尾寺」站

小編小提醒：發車地點及發車時段依平日與假日有所區分，請參考官網。

勝尾寺園區景點介紹

山門及淨化之橋

弁財天神社。 圖／adobe stock

走進勝尾寺的旅程，就從穿越時空的山門開始！這座莊嚴的山門是由豐臣秀吉之子－豐臣秀賴在1603年重建，門上還掛著寺廟的舊名「勝王寺」匾額，代表著擁有悠久的歷史～穿越山門後，必須踏上淨化之橋，湖中噴灑出的霧氣，是象徵著洗淨身心、消災解厄，使每位進入勝尾寺的參拜者都能帶著純淨的心靈前行。

弁財天神社

勝利達摩奉納架。 圖／adobe stock

如果你熱愛音樂或表演藝術，那就一定要來勝尾寺的弁財天神社走走，弁財天原是來自印度的水神，被稱為「妙音天女」，掌管智慧、音樂與藝能的女神。據說，只要在這裡聆聽著潺潺流水，一邊虔誠參拜，就能獲得她的祝福，讓才華更加閃耀！而且，不只是藝術才華，這裡還能祈求財運，讓好運滾滾來！

勝利達摩奉納架

三寶荒神堂（鎮守堂）。 圖／adobe stock

來到勝尾寺，怎能錯過最具代表性的勝利達摩奉納架？沿著階梯走進涼亭，映入眼簾的就是各種大小、表情各異的達摩，堆疊成一面超吸睛的「達摩牆」，是遊客爭相拍照的熱門景點！仔細一看，會發現這裡的達摩雙眼都被塗黑，因為它們的主人已經成功實現願望，特地帶回來向神明報告。整片奉納架見證了無數夢想成真的時刻，想為自己的夢想加點動力嗎？一起來這裡感受成功的氛圍，說不定下一個願望實現的就是你！

小編偷偷說：12/31-1/1是日本的新年，此時較不適合前往勝尾寺，寺方會將架上的達摩撤下，新的一年開始，達摩才會逐漸補回！

三寶荒神堂（鎮守堂）

正殿。 圖／adobe stock

三寶荒神社供奉著諏訪明神、八幡神、藏王權現等三位鎮守土地的神祇，因此也被稱為「鎮守堂」，這座神社以避邪、消災而聞名，為信徒們提供強大的保護力量。最有趣的部分是，鎮守堂的外牆上排列著一格格木格，每個木格內都擺放著成雙成對的小達摩，整齊可愛，彷彿一對對小守護神，默默地為參拜者的願望加持！

正殿

達摩蓋章明信片。 圖／IG, im.hhy

沿著參道拾級而上，就能抵達勝尾寺的核心「正殿」。這座氣勢恢弘的殿宇有著朱紅色的外觀，內部供奉的是十一面千手觀世音菩薩，守護著每一位來訪的信眾。最令人驚嘆的是，這裡的誦經聲1300年來從未間斷，365天日夜不停，佛法梵音繚繞整座寺院，讓人一踏入便感受到滿滿的寧靜與祥和。而正殿對面則有一口巨大的除厄鐘，周圍也擺滿了達摩不倒翁，壯觀又可愛～來這裡也不妨試著敲響除厄鐘，讓煩惱一掃而空，為自己祈求好運加持吧！

勝尾寺必試祈福攻略

達摩蓋章明信片

如何向達摩祈願。 圖／IG, im.hhy

在勝尾寺一定要體驗這可愛又充滿趣味的活動，在入口領取空白明信片，接著就可以展開寺廟限定的「蓋章尋寶之旅」。寺內藏有六個蓋章點，每枚印章的顏色不同，圖案也會不定期更換，每次造訪都有機會收集到不同版本！當你集滿六個章，看到完整的達摩圖案出現在明信片上，那種成就感真的滿滿滿～特別適合親子或好友一同挑戰，快來留下專屬於勝尾寺的獨家紀念吧！

小編偷偷說：蓋章地點就藏在參拜路線上，邊走邊集章，樂趣滿滿！

如何向達摩祈願

來到勝尾寺，怎麼能只是拍拍別人已經還願的達摩呢？這裡的達摩不只是吉祥物，更是一場與自己立下的約定！達摩的尺寸多樣，無論大或小，每一顆都承載著對未來的期待。如果只是想帶走一份紀念，也可以直接塗黑雙眼，把這份勝利與好運帶回家。接下來小編整理出祈願步驟，教你如何完成這場充滿儀式感的許願體驗！

1. 首先在「授予所」購買一隻與自己有緣的達摩。

2. 如果是一年內想要實現的願望就寫在達摩背面。

3. 如果是人生目標就寫在達摩的底部。

4. 將所有與願望相關的感激之情都融入香火中。

5. 帶著達摩繞著香爐薰香。

6. 在達摩右眼上（視角左側）簽上你的簽名，最後將眼睛塗黑。

7. 使用官網的「生命沙漏」日曆來盤點你的一天。

8. 當願望達成後，把左眼也塗上眼睛，回到勝尾寺跟神明報告並表達謝意。

9. 懷著感激之情將完成心願的達摩後放到奉納架上。

