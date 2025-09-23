網路好評推薦！大阪必訪大阪燒、章魚燒，絕不能錯過的大阪美食

【FunTime小編群】大阪的大阪燒及章魚燒可以說是大阪這個天下廚房中最招牌的得意料理，每個大阪人心中都有一個屬於自己的名店排行。今天FunTime小編就要來介紹一下，在這眾多的大阪燒及章魚燒店當中，大家公認站立在頂點的大阪燒及章魚燒名店。安排完大阪美食，推薦到大阪旅遊全攻略看更多實用資訊，讓大阪自由行更完美！

たこ家道頓堀くくる。 圖／IG, travel_fooder_

大阪燒、文字燒、廣島燒傻傻分不清楚？

既然要來吃美食，當然要搞懂自己吃的到底是甚麼，很多人來日本非常多次，但還是分不清楚大阪燒、文字燒、廣島燒到底差在哪裡，就讓小編來幫大家好好科普一下小知識。

大阪燒&廣島燒哪裡不一樣

大阪燒。 圖／IG, 1_1efood

廣島燒。 圖／adobe stock

大阪燒與廣島燒的基底都是相同的，「雞蛋、天華（一種炸過的麵衣）、高麗菜」是他們的必備元素，當中不同的是廣島燒會再添加日式炒麵的麵條，因此兩者在口感上，大阪燒口感較為蓬鬆好入口；廣島燒則是添加麵條後更有飽足感，兩者的風味不同，但來到大阪當然是吃大阪燒準沒錯拉。

文字燒又是什麼呢

文字燒。 圖／adobe stock

文字燒則是跟上面兩位完全不一樣的東西，文字燒起源於東京，盛行在日本的關東地區，主要是由麵粉、水、醬汁混合後的麵糊加上的混合。製作時還會在中間留個空洞，在將麵糊倒入洞內，創造出與大阪燒、廣島燒截然不同的口感。

大阪大阪燒名店

お好み焼ゆかり曾根崎本店

お好み焼ゆかり曾根崎本店。 圖／IG, lynn871024

お好み焼ゆかり曾根崎本店。 圖／IG, mum8359

這間擁有超過60年歷史的大阪燒老店曾根崎是日本在地上班族的最愛，能夠在梅田這個一級戰區屹立不搖是因為他那對食材新鮮度的用心，師傅在每次動手料理前，都會將食材端出給客人看，新鮮度一目瞭然。而店內的招牌特選ミックス焼（中文菜單寫成：特製混物大阪燒）會加入豬肉、花枝、蝦子、章魚等配料，非常豐富，深受饕客喜愛。

Google評價：4.1

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-14-13

交通方式：搭地鐵至「梅田站」，步行約3分鐘左右

營業時間：11:00-23:00（最後點餐時間為22:00）

Okonomiyaki Okaru

Okonomiyaki Okaru。 圖／IG, wanyt1116

Okonomiyaki Okaru。 圖／IG, banana.9398

這個隱身在難波地區巷弄內70年的大阪燒名店Okonomiyaki Okaru，沒有浮誇的大阪式招牌，卻有著讓人流連忘返的美味。雖然說店面並不起眼，但其實非常好找，他就在道頓堀的大起水產、本家章魚燒附近，店內位子並不多。而店內的餐點主要分為四大類：大阪燒、炒麵&炒烏龍、單點（串燒、飯類等）、飲料，餐點都遵循了最日式的傳統風味，店員製作大阪燒時還會用美乃滋畫多啦Ａ夢、通天閣等不同的圖案，讓整體用餐氛圍多了一絲趣味。

Google評價：4.4

地址：大阪府大阪市中央区千日前１丁目9−19

交通方式：搭地鐵至「日本橋站」2號出口，步行約4分鐘左右

營業時間：12:00-14:30、17:00-21:30（週四公休）

千房 道頓堀ビル店

千房 道頓堀ビル店。 圖／IG, lilyyau38

千房 道頓堀ビル店。 圖／IG, ma033011

千房大阪燒，一個日本饕客界無人不知曉的名號，它在全日本有超多分店，光是在道頓堀的店面就有六層樓，位子有120個左右，儘管是這麼大間的店面，平日不排上個半小時還是吃不到，你就知道它的魅力有多驚人！千房大阪燒可以成為業界指標的原因就是將原本的庶民美食精緻化，並且融合各地不同的特色，研發出每間分店獨有的限定口味，因此來到大阪的千房大阪燒，一定要品嘗的就是大阪限定的「道頓堀燒」口味了，道頓堀燒以魷魚、豬肉、蝦子、牛筋、奶酪製成，有著大阪獨有的豪邁分量，而且每一位桌邊的師傅都有不同的技藝手法，讓你每次到訪都有不同的體驗。

Google評價：4.1

地址：大阪府大阪市中央区道頓堀1-5-5

交通方式：搭地鐵至「難波站」，步行約3分鐘左右

營業時間：11:00-23:00

章魚燒小故事

章魚燒是日本最具代表性的庶民小吃，大概相當於台灣的蚵仔煎、臭豆腐的等級了，而章魚燒從日本大正時期到現在，來源眾說紛紜，最主要的說法有兩種，就讓我們看下去吧！

明石燒說

明石燒。 圖／IG, ngolife_trip

有人說章魚燒前身為明石燒。是在兵庫縣明石市的在地小吃，用雞蛋、麵粉等做成的麵糊，再放入章魚而燒成球狀的料理。它與章魚燒不同的是，麵衣上是使用玉子燒的基底，口感跟食用的方式也都不同，但因為其外形、材料與章魚燒相似，因此許多人認為它就是章魚燒的前身。

ラジオ燒說

另一說法則是，前身為ラジオ燒。ラジオ意思是radio收音機意思，會被稱為ラジオ燒是因為曾經有位來自會津的遠藤留吉先生在大阪開業，名為會津屋，專賣類似章魚燒的東西。而當時裏面的食材是用上牛肉、蒟蒻等。由於大阪以前吃肉算是非常奢侈的行為，加上食物本身很像收音機的圓形旋鈕，於是稱其為ラジオ燒。但最後遠藤留吉其後發現大阪人不喜歡吃牛肉，於是參考明石燒做法，以章魚代替牛肉，造就今天章魚燒的誕生。

大阪章魚燒名店

道頓堀赤鬼總店

道頓堀赤鬼總店。 圖／IG, shaneccjj

道頓堀赤鬼總店。 圖／IG, jay_gat5by

道頓堀赤鬼是道頓堀當地非常知名的章魚燒名店，店內招牌的巨型紅色魔鬼公仔，絕對是你抵達道頓堀無法忽視的搶眼看板，不僅僅是店面有特色，這裡的章魚燒口味更是獨特，除了一般章魚燒，店內還推出了女性最愛的嫰蔥口味，以及起司控不能錯過的起司奶酪口味，每一個都非常有人氣。其中一個口味絕對是店家特色，更是被米其林指南指出必吃的一道料理就是「ちゃぷちゃぷ」加湯口味的章魚燒，鮮甜的鰹魚高湯加上以生章魚製成的章魚燒，是其他店面吃不到特殊口味，非常值得一訪。

Google評價：4.0

地址：大阪府大阪市中央区難波1丁目2番3号

交通：搭地鐵至「難波站」，15A出口出來步行約4分鐘

營業時間：11:00-20:00

會津屋本店

會津屋本店。 圖／IG, aiduya.osaka

會津屋本店。 圖／IG, mutsuoga

剛剛小編的故事中就有提到這一間會津屋，它被稱為章魚燒的始祖，因此有許多遊客因元祖的盛名慕名前往大阪。會津屋創立於1933年，橫跨了昭和、平成、及令和這三個世代，店內也將從前的收音機燒到現今的章魚燒都保留了下來，顧客們還可以選擇收音機燒、明石燒、章魚燒綜合的「三種盛」套餐，一次將章魚燒的歷史吃進嘴裡。

Google評價：4.0

地址：大阪市西成区玉出西2-3-1

交通方式：搭乘地鐵至「玉出站」，1號出口出來，步行約2分鐘

營業時間：11:00-21:00（1/1公休）

十八番 道頓堀店

十八番 道頓堀店。 圖／IG, 622myy

十八番 道頓堀店。 圖／IG, sherrychen911

十八番是台灣的日本旅遊書當中，絕對會介紹的一間章魚燒名店，因為他並不走日系章魚燒那種軟的路線，因此深深受到台灣人的喜愛！店內的章魚燒主要有兩種口味，一個是基本的美乃滋口味另一個則是口味較清淡的鹽味章魚燒，雖然口味不多，但不管甚麼時候，店面外總是大排長龍，可想而知它的美味程度可不輸其他名店。十八番的標語也相當有意思，有在看棒球的朋友們應該都知道，日本球員有一種「一球入魂」的精神，就是在每一球當中都全神貫注的發揮，而十八番章魚燒的標語則是「一球一魂」象徵著老闆做出的每一顆章魚燒，都是他畢生的心血呢。

Google評價：4.1

地址：大阪市中央区道頓堀1-7-21

交通方式：搭地鐵至「難波」站，步行約5分鐘左右

營業時間：11:00-22:00

