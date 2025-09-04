新世代療癒系機器人 LOVOT 陪你一起搭日本最高摩天輪 OSAKA WHEEL

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：OSAKA WHEEL／提供
圖：OSAKA WHEEL／提供

位在大阪萬博紀念公園旁的日本最大摩天輪。　圖：OSAKA WHEEL／提供
位在大阪萬博紀念公園旁的日本最大摩天輪。　圖：OSAKA WHEEL／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】位在大阪萬博紀念公園旁的日本最大摩天輪「OSAKA WHEEL」，即將展開一場特別的高空約會活動。從09/06至09/28，期間限定開放「DIGITAL for DIGITAL DETOX」主題包廂，邀請遊客享受一段療癒的18分鐘－在120公尺的空中，邊品嚐下午茶，邊與療癒系機器人共度悠閒時光。

▲LOVOT 主題包廂，機器人將會在包廂內和遊客進行互動。　圖：OSAKA WHEEL／提供
▲LOVOT 主題包廂，機器人將會在包廂內和遊客進行互動。　圖：OSAKA WHEEL／提供

這次活動最特別的亮點，就是陪伴乘客一同搭乘的情感機器人 LOVOT。這款以「LOVE × ROBOT」為名的機器人，不追求複雜功能，而是以陪伴與療癒為核心。它有著圓潤可愛的外型和靈動大眼睛，會移動、注視，甚至撒嬌，讓人感覺就像和小寵物在一起般自在。近年來，這種療癒型機器人逐漸走入家庭與公共空間，被視為帶來溫暖陪伴的新選擇。

▲輕食飲料套票有三種飲品可以做挑選，從左依序是抹茶椰子拿鐵、玫瑰花茶拿鐵、薰衣草茶拿鐵。　圖：OSAKA WHEEL／提供
▲輕食飲料套票有三種飲品可以做挑選，從左依序是抹茶椰子拿鐵、玫瑰花茶拿鐵、薰衣草茶拿鐵。　圖：OSAKA WHEEL／提供

活動期間，摩天輪內將設置20個專屬包廂，每次可容納6人。在 OSAKA WHEEL 的專屬包廂裡，一邊俯瞰大阪的天際線，一邊享受下午茶的悠閒，再加上可愛機器人的相伴，短短18分鐘卻能帶來難忘的療癒體驗。主打少了手機的干擾，更多了一份專注，讓人真正放慢腳步，專心享受當下的氛圍。

DATA／DIGITAL for DIGITAL DETOX RIDE with LOVOT

．活動期間：09/06～09/28

．地點：大阪府吹田市千里万博公園２-１EXPOCITY 内 OSAKA WHEEL

．票價：LOVOT 包廂 1,000日圓、含飲品與輕食 LOVOT 包廂方案 1,500日圓

．LOVOT 包廂數：20個，每個包廂可容納6人

．所需時間：一趟約18分鐘

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 機器人 下午茶

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

中國男子日本考多益涉作弊第5度被捕 14名共犯竟錯同樣題目

琵琶颱風今侵襲日本、受影響區域曝 周日起年度大潮

逼宮石破茂？日本自民黨是否提前改選總裁 9月8日見分曉

手滑沒救了？LINE訊息收回時限「縮短剩1小時」 2國開第一槍實施

相關新聞

新世代療癒系機器人 LOVOT 陪你一起搭日本最高摩天輪 OSAKA WHEEL

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】位在大阪萬博紀念公園旁的日本最大摩天輪「OSAKA WHEEL」，即將展開一場特別的高空約會活動。從09/06至09/28，期間限定開放「DIGITAL for DIGI

teamLab進駐京都！Klook獨家開賣「teamLab Biovortex Kyoto」門票

【旅奇傳媒/編輯部報導】知名藝術團隊 teamLab 進駐京都！全新京都 teamLab 美術館「teamLab Biovortex Kyoto」將於10/07正式開放參觀，核心概念以「Biovort

萬聖節一起來試膽！京都「怪怪妖怪祭2025」百鬼夜行驚嚇登場

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】夜幕降臨，百鬼夜行再現京都！今年秋天，京都東映太秦映畫村將再次化身「妖怪村」，推出秋季限定活動「怪怪妖怪祭2025」，活動期間自09/13～11/30，邀請遊客與妖怪共舞

2025日本賞楓景點推薦懶人包！ 含夜楓+預測時間+溫泉泡湯推薦 (京阪神篇)

日本賞楓季就要登場啦！特別是京阪神地區（京都、大阪、神戶），超多景點美到不行！ 我們幫你整理好京阪神賞楓(含夜楓)的懶人包，附上預測時間、經典景點+溫泉泡湯推薦，秋天就該這樣玩！

京都也可以體驗到teamLab的數位藝術了！teamLab Biovortex Kyoto 2025年秋天開幕

以探索藝術、科學、技術和自然界交匯點的藝術團隊 teamLab，預計於 2025 年秋天在京都開設全新的沉浸式藝術常設館「teamLab Biovortex Kyoto」。

2025大阪必買伴手禮推薦「阿彌陀池大黑」 甜點控不能錯過的老派風雅

原來，伴手禮也可以這麼有品味！ 愉快的大阪旅行結束後，還在煩惱該帶什麼伴手禮回去嗎？如果你想找一份充滿當地特色的甜點，「阿彌陀池大黑（あみだ池大黒 / Amidaike 大黑）」這個大阪傳統甜點品牌，絕對是個不錯的選擇。接下來，就讓JAPANKURU團隊為你介紹幾樣必帶的品項，並根據你的旅遊路線推薦方便購買的店鋪，為你的行程劃上一個完美的句點！（內有試吃資訊，記得看到最後喔～）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。