新世代療癒系機器人 LOVOT 陪你一起搭日本最高摩天輪 OSAKA WHEEL

位在大阪萬博紀念公園旁的日本最大摩天輪。 圖：OSAKA WHEEL／提供

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】位在大阪萬博紀念公園旁的日本最大摩天輪「OSAKA WHEEL」，即將展開一場特別的高空約會活動。從09/06至09/28，期間限定開放「DIGITAL for DIGITAL DETOX」主題包廂，邀請遊客享受一段療癒的18分鐘－在120公尺的空中，邊品嚐下午茶，邊與療癒系機器人共度悠閒時光。

▲LOVOT 主題包廂，機器人將會在包廂內和遊客進行互動。 圖：OSAKA WHEEL／提供

這次活動最特別的亮點，就是陪伴乘客一同搭乘的情感機器人 LOVOT。這款以「LOVE × ROBOT」為名的機器人，不追求複雜功能，而是以陪伴與療癒為核心。它有著圓潤可愛的外型和靈動大眼睛，會移動、注視，甚至撒嬌，讓人感覺就像和小寵物在一起般自在。近年來，這種療癒型機器人逐漸走入家庭與公共空間，被視為帶來溫暖陪伴的新選擇。

▲輕食飲料套票有三種飲品可以做挑選，從左依序是抹茶椰子拿鐵、玫瑰花茶拿鐵、薰衣草茶拿鐵。 圖：OSAKA WHEEL／提供

活動期間，摩天輪內將設置20個專屬包廂，每次可容納6人。在 OSAKA WHEEL 的專屬包廂裡，一邊俯瞰大阪的天際線，一邊享受下午茶的悠閒，再加上可愛機器人的相伴，短短18分鐘卻能帶來難忘的療癒體驗。主打少了手機的干擾，更多了一份專注，讓人真正放慢腳步，專心享受當下的氛圍。

DATA／DIGITAL for DIGITAL DETOX RIDE with LOVOT

．活動期間：09/06～09/28

．地點：大阪府吹田市千里万博公園２-１EXPOCITY 内 OSAKA WHEEL

．票價：LOVOT 包廂 1,000日圓、含飲品與輕食 LOVOT 包廂方案 1,500日圓

．LOVOT 包廂數：20個，每個包廂可容納6人

．所需時間：一趟約18分鐘

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野