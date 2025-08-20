【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】2025/09/01起，針對遊客徵收的大阪住宿稅將調降免稅門檻，並依住宿費用級距調高住宿稅。現行每人每晚住宿費用未滿7,000日圓毋需支付住宿稅，09/01起將調整為住宿費用未滿5,000日圓可不課稅，每人每晚住宿費用在5,000~14,999日圓的住宿稅為200日圓。15,000 ~19,999日圓的住宿稅為400日圓；20,000日幣以上住宿稅為500日圓。徵收日將根據住宿日期而定，所以即使09/01之後預定入住大阪，住宿費用已先於線上扣款，實際入住時仍須支付住宿稅差額。

觀光公害日益嚴重的京都也將於2026年調漲住宿稅。 圖：Shutterstock／來源

大阪住宿稅是從2017年元旦開始徵收，凡入住飯店、旅館或民宿等住宿設施皆須繳交。這項為了振興當地經濟，改善各種觀光服務與環境的住宿稅，至截稿前，在全日本已有12個縣市町村公告並展開徵收。住宿稅會包含在訂房顯示的房價中，隨住宿費徵收。由於日本觀光公害問題日益嚴重，最熱門的京都將於明年調漲，北海道、沖繩也即將開徵。值得留意的是北海道，除道政府的徵收，也有14座市町村展開徵收，二者採疊加課稅。例如入住北海道小樽市，每人每晚住宿費為2萬日圓以下時，住宿稅需支付北海道的100日圓加上小樽市的200日圓，合計300日圓。2025~2026年新開徵或調漲住宿稅的縣市還有這些（依施行日期排序）：

九月起大阪住宿稅調高，2025~2026玩這些日本縣市住宿變貴了！【圖 / 旅奇傳媒】

