萬聖節一起來試膽！京都「怪怪妖怪祭2025」百鬼夜行驚嚇登場

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】夜幕降臨，百鬼夜行再現京都！今年秋天，京都東映太秦映畫村將再次化身「妖怪村」，推出秋季限定活動「怪怪妖怪祭2025」，活動期間自09/13～11/30，邀請遊客與妖怪共舞、共遊，體驗獨具日本風情的萬聖節盛會。

▲妖怪們將會在街道上和遊客同樂和跳舞。 圖：東映太秦映畫村／提供

去年首度登場的「怪怪妖怪祭」以「百鬼夜行」為主題，結合傳統與現代娛樂，吸引大量國內外旅客關注，SNS 影片播放次數突破1,800萬次，並創下開園以來外國觀光客人數新高。今年活動故事設定為妖怪們因城市發展失去棲息地，最終在充滿江戶風情的電影村找到新家，由「夜行童子」帶領遊客穿梭街道，與妖怪互動拍照，營造沉浸式的參與感。

此外，官方推出一款附有「夜行童子變化面」的特別入場券，讓購票者能化身為領隊妖怪，引領妖怪團中與他們互動。

▲現場也歡迎遊客親自打扮成妖怪來訪。 圖：東映太秦映畫村／提供

活動期間除了街頭演出外，還有限定兩大特別企劃：

• 太秦怪物市集（10/12、11/01、11/30）：集結來自全國的妖怪藝術家與創作者，販售從傳統到可愛風格的各式原創妖怪商品，是收藏家與手作愛好者的天堂。

• 太秦鬼故事會（10/25、11/23）：以江戶時代流行的《百物語》為靈感，由專業「怪談師」講述神秘、詼諧、甚至令人毛骨悚然的故事，讓映畫村的夜晚充滿不可思議的氛圍，可以自由入場參加。

DATA／東映太秦映畫村

・地址：京都市右京區太秦東蜂岡町10

・特別入場券：成人 3,900 日圓／國高中生 2,900 日圓／孩童（3 歲以上）2,700 日圓（附「夜行童子變裝面具」）

・活動詳情：https://www.toei-eigamura.com/yokai/

・舉辦日期：09/13～11/30

▲特別入場券附贈的「夜行童子變身面具」。 圖：東映太秦映畫村／提供

