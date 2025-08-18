快訊

teamLab進駐京都！Klook獨家開賣「teamLab Biovortex Kyoto」門票

《Massless Amorphous Sculpture》：將漂浮泡沫視為可變形、無重的雕塑，挑戰物理法則。　圖：teamLab Biovortex Kyoto, Kyoto @teamLab／來源
【旅奇傳媒/編輯部報導】知名藝術團隊 teamLab 進駐京都！全新京都 teamLab 美術館「teamLab Biovortex Kyoto」將於10/07正式開放參觀，核心概念以「Biovortex（生命渦流）」設計，除了延續曾在特展或已閉館展區的作品，也將展示日本首度公開的新作。

▲《Massless Suns and Dark Suns》：以成千上萬發光球體構成的「認知雕塑」，喚起對光與黑暗的感知思考。　圖：@teamLab ※ 參考圖片／來源
Klook 宣布即日起獨家開賣門票，除了日本官方網站外，為唯一販售門票的線上平台。門票將包含一般門票和彈性門票兩種選擇，其中彈性門票無需於特定時間入場，讓旅客更自由的規劃京都藝術之旅，輕鬆展開一場打開五感的美學冒險。更多詳情請參考Klook活動頁面。

▲《Morphing Continuum》：由漂浮光點構成、如宇宙般持續變化與重組的巨大動態生命體。　圖：teamLab Biovortex Kyoto, Kyoto @teamLab／來源
感受生命能量流動 teamLab Biovortex Kyoto 打造沉浸式體驗

teamLab 將於10/07在京都市南區開設全新常設美術館「teamLab Biovortex Kyoto」，這座全新美術館以「Biovortex（生命渦流）」為核心概念，融合「Bio（生命）」與「Vortex（漩渦）」兩個元素，象徵生命不斷流動與變化的能量場。場域本身是一個充滿感知、環境與身體互動的動態空間，邀請觀眾以全身感官投入，打破傳統觀看藝術的界限，沉浸其中。「teamLab Biovortex Kyoto」將展出多件新作與日本首次公開的作品，融合京都傳統與未來科技，創造出獨一無二的藝術體驗。

▲《Traces of Life》：參與者的行動在地面留下發光軌跡，這些痕跡隨時間累積，成為作品的一部分。　圖：@teamLab ※ 參考圖片／來源
teamLab Biovortex Kyoto 帶來日本首度公開新作

除了曾在特展或已閉館展區登場等備受好評的經典作品《The Eternal Universe of Words》及《Forest of Resonating Lamps: One Stroke - Fire》會再次展出，teamLab 京都場館也將帶來以下日本首度公開的多件全新創作，整體展覽將帶來一場視覺、觸覺與空間感全面交織的嶄新體驗：

˙《Massless Amorphous Sculpture》：將漂浮泡沫視為可變形、無重的雕塑，挑戰物理法則

˙《Massless Suns and Dark Suns》：以成千上萬發光球體構成的「認知雕塑」，喚起對光與黑暗的感知思考

˙《Morphing Continuum》：由漂浮光點構成、如宇宙般持續變化與重組的巨大動態生命體

˙《Traces of Life》：參與者的行動在地面留下發光軌跡，這些痕跡隨時間累積，成為作品的一部分。

京都 美術館 沉浸式體驗

旅奇傳媒 TR Omnimedia

