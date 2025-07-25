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京都也可以體驗到teamLab的數位藝術了！teamLab Biovortex Kyoto 2025年秋天開幕

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

以探索藝術、科學、技術和自然界交匯點的藝術團隊 teamLab，繼東京豐洲的《teamLab Planets》、麻布台之丘的《teamLab Borderless》以及沖繩的《teamLab Future Park》後，預計於 2025 年秋天在京都開設全新的沉浸式藝術常設館「teamLab Biovortex Kyoto」。

這是 teamLab 在日本設立的第四座長期展覽據點，新館落腳於京都市南區，整體空間將呈現一種前所未見的數位藝術體驗！

這座嶄新的藝術場不僅僅是單純的展覽空間，更是一個讓參觀者也能親身參與、深度感受的感官實驗場。

延續 teamLab 一直以來對「感知」、「存在」和「互動性」的探索，全新場域將以光影、空間與身體的融合，帶領你進入一個不斷變動的世界，你也將做為藝術的一環，參與其變化的過程。

Massless Amorphous Sculpture

由肥皂泡構成的巨大雕塑漂浮於空中，輪廓模糊且不斷變形，時而分裂，時而融合。觀者能置身其中，感受泡泡群如海洋般的流動與互動。它像生命體般依賴環境能量流維持結構，破碎後能自我修復，展現出無質量、非定形的獨特存在。

Massless Suns and Dark Suns

以無數光與暗的球體構成，光球並無實體，當觸碰光球時，會產生如水面漣漪般的光芒反應。這些光球只存在於觀者的感知中，依賴環境生成，是一種認知上的雕塑，挑戰我們對「存在」的傳統理解。

Morphing Continuum

由無數發光球體組成，形態隨時間與空間不斷變化，但又能保有整體的連續性。它漂浮於空中，不受物理作用影響，即使被破壞也會自然修復，展現出一種動態且具生命力的自我再生空間。

了解更多：https://www.teamlab.art/zh-hant/e/kyoto/#artist

窩日本推薦閱讀：京都15家必去特色寺廟與神社推薦–網美八坂庚申堂，可愛動物御神籤、追星必去車折神社，還有…？　

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