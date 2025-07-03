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沉浸式大阪觀光新體驗！7/16推出「The XR RIDE」虛擬實境觀光巴士

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XR 巴士示意圖，猶如遊樂設施般的體驗感。　圖：株式会社 OUGI／提供
XR 巴士示意圖，猶如遊樂設施般的體驗感。　圖：株式会社 OUGI／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】專為海外旅客打造的創新觀光體驗「The XR RIDE」將於07/16起在大阪上路！07/01~10/31期間大阪梅田、心齋橋還有大阪城區域聯合舉辦「OSAKA Satellite EXPO 2025」活動，主打各街區的聯合慶典，「The XR RIDE」就是其中首波特別活動，帶領旅客穿梭街區，感受大阪的科技力與熱情。

行程全長約40分鐘的「The Magic Words ‘OSAKA-BEN’ Bus Tour」，起點固定自 JR大阪站外的梅北綠地巴士停車場出發，途經中之島、大阪城，然後返程。每週三、六、日營業，每天四個場次，座位限制僅9人，票價每人6,500日圓。車內配備360°車窗及天花板透明顯示螢幕，融合 AR 視覺與高品質音響，做出虛實交替的行車體驗。類似福井縣恐龍博物館從2024年起就開始運營 XR 觀光巴士，透過 AR 效果達成猶如恐龍真實走在路上的震撼感，實際運行可參考「影片」。

▲車內配備最新 XR 科技，帶來旅遊結合趣味的多重體驗。　圖：株式会社OUGI／提供
▲車內配備最新 XR 科技，帶來旅遊結合趣味的多重體驗。　圖：株式会社OUGI／提供

而為迎合海外觀光客，導覽全程提供中文或英文供選擇，由AI虛擬巴士導遊「TEMPURA」搭配真人導遊 AMI 共同主持，途中互動式教學大阪方言，讓旅客邊賞景邊學道地關西腔，也邀請乘客開口練習，提升趣味與參與感。

對想來大阪夏季旅行的台灣遊客而言，「The XR RIDE」不只是景點穿梭，而是融合 XR 科技、文化沉浸與語言學習於一體的全方位體驗。中文導遊讓語言不再是阻礙，透過科技互動還能即時獲得方言學習機會，適合親子、好友或文化探索者等多種旅遊族群。

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