大阪枚方公園 暢玩日本最古老遊樂園 親子共遊經典選擇

想安排點不一樣的關西行程嗎？不妨考慮這座尚未被觀光客攻佔的遊樂園——枚方公園！

無論是親子同遊，還是想體驗充滿懷舊氛圍的日本遊樂園，這裡都可能是你下一趟關西旅行的理想選擇。園區不僅適合小朋友，大人也能玩得盡興，是連大阪在地人也會特地造訪的人氣遊樂園。不妨把枚方公園列入你的旅遊清單中，為行程增添一點不一樣的驚喜吧！

到大阪枚方公園體驗經典日式主題樂園的魅力

想盡情暢玩日本遊樂園，又想體驗在地特色？那麼位於大阪的「枚方公園」絕對值得一遊！這裡是日本目前仍在營運的最古老遊樂園，自1912年盛大開園以來，歷經百餘年的更新與蛻變，如今不僅是遊樂園迷心中的寶藏地，也是大阪家庭心中的熱門去處。

園區內設施豐富，從驚險刺激的雲霄飛車，到適合小朋友的旋轉木馬一應俱全。整體氛圍相當悠閒，遊客不多、不擁擠，能讓人輕鬆自在地享受每一項設施。尤其值得一提的是，從大阪市中心或京都出發皆可輕鬆抵達，交通十分便利！

不論你是正在尋找適合親子同遊的景點，還是想和朋友一起體驗濃濃日式風情的在地樂園，枚方公園都是不可錯過的理想選擇。

【枚方公園(ひらかたパーク)】

地址： 〒573-0054 大阪府枚方市枚方公園町１−１

入園時間＆票價 ｜ 官方網站 *｜ 枚方公園官方YouTube頻道

※ 園方建議使用網站的自動翻譯功能，以了解更詳細的資訊！

枚方公園交通路線

枚方公園的地理位置優越，無論從大阪或京都出發都非常方便。園區入口距離「枚方公園站」步行僅約5分鐘，而該站位於京阪電車本線上，是連接兩城市的重要路線。從「京都站」或「大阪站」搭乘電車，約45分鐘內即可抵達。

以下是從兩個城市出發的交通路線建議：

▎從京都車站前往枚方公園

從「京都站」搭乘地下鐵烏丸線或近鐵特急至「近鐵丹波橋站」

→ 轉乘京阪本線「丹波橋站」直達「枚方公園站」

▎從大阪車站前往枚方公園

從「大阪站」出發（也可從梅田站、新大阪站或難波站出發），搭乘地下鐵御堂筋線至「淀屋橋站」

→ 在「淀屋橋站」轉乘京阪本線，直達「枚方公園站」

枚方公園遊樂設施推薦

驚險刺激的雲霄飛車、沁涼消暑的水上設施、可愛角色陪伴的孩童遊樂區，以及充滿懷舊感的經典樂園設施——枚方公園應有盡有，無論你是親子同遊還是喜歡挑戰極限，都能在這裡盡情享受屬於自己的歡樂時光！

想和家人留下美好回憶，還是想大聲尖叫釋放壓力？快來看看園內的人氣設施推薦中，你最想挑戰哪一項吧！

▎【雲霄飛車】紅色獵鷹

※ 本設施在一般情況下禁止拍照與攝影，此照片為經特別許可後拍攝。

枚方公園最具代表性的雲霄飛車，非「紅色獵鷹（レッドファルコン）」莫屬！軌道全長1,300公尺、最高時速達70公里，這項設施絕對是喜歡刺激遊樂設施的遊客必玩首選。

設計感十足的紅色流線型車體，沿著蜿蜒曲折的軌道高速奔馳，接連俯衝與翻轉，讓你一邊尖叫一邊享受剛剛好的刺激感，不會過於暈眩難受。相較於一般遊樂園常見的短程雲霄飛車，紅色獵鷹的超長賽道讓興奮感持續更久、體驗更加過癮！就連專業遊樂設施迷Japankuru的S主編，也給了它A+高評價，來到這裡絕對要親自體驗看看！

▎【木製雲霄飛車】ELF

※ 本設施在一般情況下禁止拍照與攝影，此照片為經特別許可後拍攝。

如果你是木製雲霄飛車愛好者，那你一定會喜歡這座「ELF（エルフ）」帶來的強烈刺激感！列車會以高速穿梭於園區步道上方與軌道下方，一邊劇烈搖晃、一邊奔馳，看起來彷彿下一秒就要撞上支柱般驚險刺激……。列車會在傳統的木製軌道上嘎吱嘎吱地前進，帶來獨特的震動與速度感。如果你想尋找那種懷舊遊樂園才有的經典刺激體驗，這項設施絕對不容錯過！

▎【激流勇進】PACHANGA

※ 本設施在一般情況下禁止拍照與攝影，此照片為經特別許可後拍攝。

接下來的這個設施，沒有人能全身乾爽退場！這是晴朗夏日必玩的清涼水上設施——激流勇進「PACHANGA（パチャンガ）」。繫好安全帶、抓緊扶手，準備迎接驚喜連連的水上冒險吧！

圓形橡皮艇會在湍急的水流中漂流、旋轉、碰撞，還會穿越飛濺的瀑布和激流，讓人一路尖叫、笑聲不斷。一趟玩下來，誰會是被淋得最慘的那一位呢？這正是這項設施最好玩的地方！

▎【摩天輪】天空行者

如果你想體驗相對溫和的設施，枚方公園也有許多適合全年齡層的輕鬆遊樂項目，例如摩天輪「天空行者（スカイウォーカー）」。走進繽紛的吊艙，展開一段高達80公尺的悠閒空中旅程，整趟行程約10分鐘，讓你可以細細欣賞腳下風景。

這座摩天輪建在小山丘上，因此無論白天還是夜晚，從高點眺望的景色都令人驚艷。不僅能將整個園區盡收眼底，還能遠眺大阪市區的壯麗天際線，視野遼闊，令人難忘。

最後，別忘了在高空中拍幾張美照留作紀念喔！

▎【雷射射擊遊戲】魔怪與英雄3D

即使遇上下雨天也不用擔心！枚方公園貼心設置了多項室內設施，其中最受歡迎之一的就是刺激又有趣的雷射射擊遊戲「魔怪與英雄3D（モンスター×ヒーローズ3D）」。

※ 本設施在一般情況下禁止拍照與攝影，此照片為經特別許可後拍攝。

這項設施將帶你展開一場奇幻冒險。手握雷射槍，獨自對抗森林深處的詭異生物與各種可怕怪獸！發射強力雷射光束，擊退敵人、拯救世界，化身真正的英雄吧！聽說，只要分數超過30,000分，就能獲得特別獎勵，可惜Japankuru編輯團隊還差得遠了……看來我們還得再多練幾次了！

除了遊樂設施 枚方公園還有其他驚艷之處

▎季節性活動

日本人非常重視四季的更迭，這一點在枚方公園的季節限定活動中也能充分感受到！

夏天時，遊客可以在園內的水上樂園區域清涼一夏，享受滑水道與泳池的沁涼快感；進入秋冬後，園區內則會舉辦經典的夜間點燈活動活動，夜幕低垂，浪漫氣氛立刻被點起；到了寒冬，還可以在園內的戶外溜冰場體驗冬季限定的樂趣。

春季與秋季則是賞花的絕佳時機，特別是每年5月盛開的玫瑰花園，更是園內的代表性景點。這座玫瑰園已有超過70年歷史，種植著數百種不同品種的玫瑰，每年花開之際都讓遊客驚艷不已。不僅視覺上繽紛絢爛，更有淡淡花香隨風飄散，讓整座公園洋溢著浪漫氣息。

無論你哪個季節造訪，枚方公園總有不同驚喜等著你！

▎【園區美食】大阪在地名物＆世界人氣料理

在遊樂園裡保持體力可是很重要的，枚方公園當然也不例外！豐富多樣的餐飲選擇，從連鎖餐廳到大阪在地美食通通都有！

如果想坐下來好好用餐，園區內的美食廣場「Gnome Dining」裡有多家日式餐廳，提供像是拉麵、烏龍麵、日式炸雞等美味料理。如果你比較喜歡熟悉的口味，也可以選擇園內的麥當勞來份漢堡餐。

至於小吃的部分，我們強力推薦試試大阪特色美食——淋上鹹香醬汁的章魚燒，再搭配一杯大阪經典綜合果汁，由鳳梨、香蕉、柑橘等多種水果混合而成，風味濃郁爽口！

如果你或孩子嘴饞想吃點甜的，不妨試試日式風格的生奶油可麗餅，柔軟餅皮加上香甜內餡，絕對是甜點控的夢幻選擇！

▎枚方公園紀念品店

想在回家後繼續回味枚方公園的歡樂時光嗎？那你絕對不能錯過園區內的紀念品店——「地精商店（Gnome’s Shop）」！商店名稱來自園區內一群充滿魔法的可愛吉祥物，風格童趣十足。店內擺滿了像「Pippin」、「Frodo 大叔」等人氣角色的絨毛玩偶，以及各種以角色為主題包裝的餅乾和點心禮盒，無論是自用還是送禮都非常合適。

如果你想挑選一些更有設計感的紀念品，也可以看看他們推出的主題 T 恤與服飾系列，造型別緻、質感出眾！此外，還有以遊樂設施為靈感的周邊飾品，以及一系列超可愛的 NICI 吊飾鑰匙圈，這些毛絨絨的小動物穿著迷你版的枚方公園 T 恤，療癒值爆表！

當然，店內還有販售多款經典大阪特色的伴手禮，讓你一次買齊、滿載而歸！

枚方公園Q＆A時間

▎Ｑ1：枚方公園適合親子家庭同遊嗎？

當然！枚方公園是前往大阪或京都旅行時的絕佳親子景點，園內擁有豐富的兒童友善設施與可愛角色，非常適合闔家同樂。對於帶著年幼孩童的家庭來說，像是「 小蜜蜂（ハニーハッチ） 」、「 盪盪鞦韆（ブランブラン） 」以及經典的「旋轉木馬」這類溫和可愛的設施一定會讓小朋友玩得開心又安心。而對年紀稍大的孩子來說，則可以盡情挑戰各種雲霄飛車與水上設施，盡情尖叫、釋放活力！

無論年齡大小，枚方公園都能讓一家人度過充滿笑聲與回憶的一天！

▎Ｑ2：枚方公園的門票價格是多少？

枚方公園的門票可以在入園當天於現場購買，不過最方便的方式還是事先在網路上預訂。透過線上購票平台，你可以購買包含「入園券」與「Free Pass（フリーパス）」的套票組合，這張「Free Pass」能讓你免費遊玩園內大多數設施，相當划算！當然，你也可以選擇單獨購買入園券，再依照想玩的設施逐項購買設施乘車券，每項設施約為300～900日圓不等。

以下是我們在2025年5月造訪時的「入園券 ＋ Free Pass」線上票價資訊，供大家參考：

成人：5400日圓｜小學生4600日圓｜孩童3300日圓

※ 此票價為2025年5月時價。

▎Ｑ3：造訪枚方公園的最佳時段為何？

枚方公園其中最棒的一點，就是人潮不多、逛起來超輕鬆！不過，這也會根據季節略有變化。顧名思義，在暑假等日本學校長假期間，熱門設施的等待時間會明顯拉長。若你是在旺季造訪，可以考慮購買「優先乘車券」，適用於部分指定設施，可有效縮短排隊時間、提升遊玩效率。或是可以參考我們整理的2025年日本連假行事曆，避開當地人集中出遊的假期，選在平日上班上課時間前往，能享受更自在的園區體驗。

此外，如果你想玩水上設施或參加季節限定活動（像是點燈或賞花），請務必事先查閱官方網站公告的營運時間與開放日期，以免撲空！

▎Ｑ4：對外國遊客來說是否順暢無障礙？

枚方公園不僅熱情歡迎來自海外的遊客，這裡也是外國旅客能不受語言障礙限制、輕鬆體驗大阪在地文化的絕佳場所。大多數設施不需要使用日語就能自由遊玩！園區入口處還提供英文、中文、韓文的導覽地圖，讓來自世界各地的遊客都能安心暢玩。

暢遊大阪這座被低估的復古經典樂園

無論你是計劃在大阪安排親子一日遊、渴望體驗雲霄飛車帶來的腎上腺素刺激，還是正在尋找一個充滿懷舊日式魅力的私房景點，枚方公園都絕對值得列入你的日本旅遊清單中！這座地理位置絕佳、歷史悠久的遊樂園，從大阪或京都出發都能輕鬆抵達。園區完美融合了現代刺激設施與復古氛圍，不論大人小孩都能玩得盡興，還有一群可愛的地精吉祥物角色陪你共度歡樂時光。

千萬別錯過探索這座深受日本人喜愛的在地主題樂園！一段難忘的關西冒險，就從枚方公園啟程！

▶︎ 想獲得更多關西旅遊靈感嗎？無論是造訪枚方公園前，還是玩樂之後，都歡迎參考我們整理的住宿推薦、美食指南，以及大阪與京都其他不容錯過的景點與活動介紹喔！

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