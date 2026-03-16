東京櫻花御朱印推薦8選：櫻花季神社巡禮＋東京賞櫻景點一次收集

日本櫻花季每年都會吸引無數觀光客前來賞花。整座城市被嬌嫩的粉色妝點，花海鋪滿街道、公園與河岸。除了拍下櫻花美照，還有另一種能把這份春日限定風景收藏起來的方式，那就是收集季節限定的「櫻花御朱印」與「櫻花御守」。

求取御朱印與御守的禮儀

御朱印與御守是在參拜完神社或寺院後求取的紀念。現如今，從原本的宗教意義，逐漸發展成一種獨具魅力的文化收藏。

早期御朱印多以手寫書法搭配社印呈現，近年則出現更多不同形式的設計，例如剪紙風或刺繡御朱印等，讓御朱印的樣貌變得更加多樣。許多神社也會在不同季節推出限定款式，例如櫻花季時，常能看到融入粉色花瓣或櫻花圖案的設計。求取御朱印，不只是為了紀錄參拜，更是把短暫而迷人的限定回憶收藏進帳本之中。

接下來，就為大家推薦幾個以特殊御朱印與御守聞名的東京知名神社，不僅能順道完成一趟神社巡禮，也能在賞櫻的同時收集季限定的美好。

① 櫻神宮

御守御朱印圖片取自： 櫻神宮官方IG

若要說東京最有「櫻花氣氛」的神社，位於世田谷區的櫻神宮絕對榜上有名，光聽名字就能感受到濃濃的春日氣息。櫻神宮的櫻花通常在三月初就已經綻放，境內盛開的櫻花樹上掛滿祈願粉色絲帶。參拜完後，就順道在這棵掛滿大家心願的櫻花樹下拍照留念吧～

櫻花季期間，櫻神宮會推出櫻花主題御朱印，以及人氣爆棚的櫻花蕾絲御守，細緻的設計作為日常配件也毫無違和感。由於外型吸睛又是季節限定，每年都吸引不少人專程前來求取，往往需要排上兩個小時左右才有機會入手。

如果已經看到這篇文章，就別再猶豫了！趕快搭上最早一班電車，前去把這份春日限定紀念帶回家吧！

櫻神宮（桜神宮）

地址： 〒154-0014 東京都世田谷区新町３丁目２１−３

營業時間：9:00～16:00

交通：東急電鐵<田園都市線>櫻新町站步行約3分鐘

② 靖國神社

御朱印圖片取自：靖國神社官方IG

靖國神社境內種植了約500棵櫻花樹，櫻花盛開時，神社步道被粉色花瓣點綴，景象相當壯觀。其中最著名的是作為東京櫻花開花標準的「標本木」，每年日本氣象廳正是依據這棵櫻花樹的狀況，來宣布東京櫻花的開花時間。

櫻花季期間，神社也會推出限定御朱印。靖國神社的御朱印採用刺繡與傳統元素結合的設計，讓莊嚴的神社多了一絲柔和。並搭配馬年的馬匹圖案，增添年節與季節感。

若時間充裕，參拜後也可以順道前往附近的千鳥淵。這裡是東京最著名的賞櫻景點之一，河岸櫻花與護城河景色交織。看著湖面上悠閒划船的情侶們，現場完全被戀愛的粉紅泡泡包圍。

靖國神社（靖國神社）

地址： 〒102-0073 東京都千代田区九段北３丁目１−１

營業時間：6:00～18:00（取得御朱印時間 9:00～16:45）

交通：東京metro<東西線>九段下站步行約7分鐘

③ 阿佐谷神明宮

圖片取自：阿佐谷神明宮官方IG

阿佐谷神明宮位於遠離市中心喧囂的杉並區，不像許多知名觀光神社那樣擁擠，這裡反而多了一份寧靜，也保留著濃厚的在地社區氣息。

阿佐谷神明宮以精緻的刺繡御朱印聞名，特別是依照不同季節與節日推出的限定款式。今年櫻花季推出四款限定御朱印，以及六款刺繡手環，典雅細緻的設計深受許多觀光客喜愛，往往一推出就迅速被搶購一空。

＊限定刺繡手環與御朱印於3/14起開始頒布

阿佐谷神明宮（阿佐ヶ谷神明宮）

地址： 〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北１丁目２５−５

營業時間：9:00～15:00

交通：JR<中央線>阿佐谷站步行約4分鐘

④ 上野東照宮

上野公園一直是東京賞櫻的人氣景點之一，而隱身在公園中的上野東照宮，也是許多遊客會順道前來參拜的重點神社。每到櫻花季，神社會推出櫻花季限定御朱印，參拜完後再回到公園賞櫻，正好形成一段充滿江戶文化氛圍的春日散步行程。

除了季節限定御朱印外，這裡最有名的還有「昇龍守」。這款御守被譽為東京最強開運御守之一，象徵開運、勝利與事業運提升。由於昇龍守只在每月16、17、18日限定販售，因此這三天的人潮通常最多。如果沒有特別要購買御守，建議可以避開這段時間前往。

上野東照宮

地址： 〒110-0007 東京都台東区上野公園９−８８

營業時間：9:00～16:30

交通：JR<山手線>上野站步行約7分鐘

⑤ 淺草神社

圖片取自：淺草神社官方網站

淺草是東京最具代表性的觀光地之一。在雷門與淺草寺旁，還有一座歷史悠久的淺草神社。

櫻花季同時也是日本新學期開始，以及新鮮人踏入職場的時節，象徵著新生活的展開。因此不少人會在這段時間前來神社參拜，祈願新的一年能夠平安順利。此時推出的櫻花主題御朱印，也成為大家祈求新一年好運的象徵。

在淺草收集御朱印的樂趣之一，就是能同時體驗觀光與文化。從櫻花盛開的隅田公園散步到神社，再一路走回淺草寺與仲見世商店街，整段路程就在悠閒的步調中慢慢度過。

＊今年的限定御朱印款式尚未公布，此為去年3月底頒布的款式

淺草神社（浅草神社）

地址： 〒111-0032 東京都台東区浅草２丁目３−１

營業時間：平日 9:00～16:00｜週末、國定假日 9:00～16:30

交通：東京metor<銀座線>淺草站步行約6分鐘

⑥ 藏前神社

圖片取自：藏前神社官網

藏前神社是近年在社群媒體上爆紅的賞花神社之一。神社規模不大，但每到春天，境內的櫻花與另一側盛開的金合歡花會同時綻放，粉色與金黃交織成鮮明對比，被稱為「東京最夢幻的春日神社」一點也不為過。

櫻花季期間，藏前神社也會推出限定御朱印（只到3月底）。設計不僅融入櫻花圖案，還加入金合歡元素，一看就能感受到藏前神社獨有的春日風景與特色。由於神社位置靠近淺草與藏前一帶，如果有安排淺草散步行程，也可以順道把這裡加入行程，欣賞櫻花的同時參拜神社並收集御朱印。

藏前神社（蔵前神社）

地址： 〒111-0051 東京都台東区蔵前３丁目１４−１１ 蔵前神社

營業時間：9:00～16:00

交通：東京metor<大江戸線>藏前站步行約4分鐘

⑦ 新宿下落合冰川神社

這是一座隱身在住宅區中的小神社，整體氛圍靜謐清幽。3月初，神社境內的櫻花已悄然綻放，在參拜的同時，也能一邊欣賞櫻花飄落的春日景色。

櫻花季期間，神社會推出限定御朱印，設計融入櫻花圖案與柔和的春季色調，既保有傳統風格，又帶有季節特色。拿到御朱印後，再在神社內繞繞、慢慢散步賞花，度過一小段輕鬆而悠閒的午休時間。

新宿下落合冰川神社（新宿下落合氷川神社）

地址： 〒161-0033 東京都新宿区下落合２丁目７−１２

營業時間：9:00～18:00

交通：<山手線>高田馬場站步行約10分鐘

⑧ 法輪寺

圖片取自：法輪寺官方IG

位於新宿區的法輪寺，是近年在御朱印愛好者之間逐漸受到關注的寺院之一。寺院雖然規模不大，但環境清幽，與熱鬧的東京市區形成鮮明對比。這裡以花卉剪紙御朱印聞名，精緻的設計吸引不少人專程前來收藏。此外，近年相當受歡迎的蕾絲設計御守在這裡也能求得。

由於人氣極高，寺方通常都會準備充足數量，因此不太需要特別挑時間前來，即使不是當季，也常能買到不同花卉款式的御朱印與御守，對遊客來說相當貼心。

法輪寺

地址： 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田１丁目１−１５

營業時間：9:00～～12:30、13:00～16:00

交通：東京metro<東西線>早稻田站步行約4分鐘

收藏一頁春天

櫻花的美稍縱即逝，花期只有短短一兩週，錯過了就得再等一年。但御朱印與御守卻能把這份短暫的美好，永久保存下來。翻開御朱印帳時，腦海中也許會再次浮現境內飄落的粉色花瓣，以及那段慢慢散步、欣賞春景的旅程。

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