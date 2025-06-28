快訊

趁乘客熟睡偷錢！暑假赴日旅遊注意 日本線機內現金失竊案件大增

愛莉莎莎喊話定居杜拜？一票網友警告：小心被割韭菜、進詐騙園區

疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

NO LIMIT！夏日夜！大人們快到「環球影城」盡情享受夜晚的夏日狂歡

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年夏天，日本環球影城將推出限定活動「NO LIMIT! 夏日夜」，從7月1日到8月31日，邀請大人們一起在夜色中盡情享受屬於夏天的狂歡。這不僅是一場派對，更是一場專為大人打造的感官盛宴！

NO LIMIT! 夏日夜

在漆黑的湖泊中突然現身的大白鯊，恐怖刺激的緊張氣氛直線上升！一起坐上夜晚的雲霄飛車，從高處向下俯衝，體驗在夜晚急速奔馳的乘車快感！

NO LIMIT! 夏日熱舞夜 with HYBE JAPAN

在格拉瑪西公園，DJ和舞者們將熱情演出HYBE旗下藝人：「BTS」、「SEVENTEEN」、「TOMORROW X TOGETHER」、「ENHYPEN」、「LE SSERAFIM」、「&TEAM」、「BOYNEXTDOOR」、「TWS」與「ILLIT」的人氣歌曲。

除了透過螢幕上的影片和音樂外，還有光線與泡泡的特殊效果，以及大量用水的濕淋表演，讓大人們在炎熱的夏天也能盡情狂歡、享受沁涼的夜晚！

活動期間：2025年7月1日（二）～8月20日（三）

DJ時間1天2次、表演秀1天2次

※2025年7月4日（五）、7月5日（六）、7月6日（日）改為DJ時間1天1次、表演秀1天1次

表演時間

18:50－19:05：DJ時間

19:10－19:40：熱舞表演秀時間

20:00－20:15：DJ時間

20:20－20:50：熱舞表演秀時間

※熱舞秀時間會有表演者、園區夥伴們的表演

※藝人本人不會有演出

※第1場、第2場熱舞秀時間的演出內容相同

夜間通行證

活動期間園方貼心推出限定的「夜間通行證」，讓只想體驗夏日夜的遊客在傍晚17:00後入園！

成人：4,819日圓（含稅5,300日圓）起~

兒童：3,091日圓（含稅3,400日圓）起~

使用期間：2025年7月1日～8月31日

※票券數量有限，價格、內容與販售期間可能有所變更。

※購票後無法取消。

※若票券未使用，可於活動期間（至2025年8月31日止）更改入園日期。

在夜色與音樂交織的夢幻氛圍中盡情放鬆，感受只有夜晚才能帶來的沁涼與快感。這個夏天，就到環球影城開啟一場專屬大人的夏夜冒險吧！從刺激的夜間遊樂設施，到HYBE music音樂派對，每一刻都令人振奮不已！

官網：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/summer-2025/no-limit-summer-nights-2025

窩日本推薦閱讀：2025年大阪萬博懶人包攻略！門票預約、交通方式及活動亮點資訊總整理！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

環球影城 派對 公園

窩日本

追蹤

延伸閱讀

讓孩子參加過夜派對嗎？答應前請做好風險評估

熱氣球光雕首度進市區 台南熱氣球派對首日吸引6萬人潮

2025台南熱氣球派對21日登場 20日下午5時起實施交管

必勝客一公尺派對盒開放外送！拉亞「愛德華辣醬」登場

相關新聞

NO LIMIT！夏日夜！大人們快到「環球影城」盡情享受夜晚的夏日狂歡

2025年夏天，日本環球影城將從7月1日到8月31日推出限定活動「NO LIMIT! 夏日夜」

京都住宿不踩雷！地鐵周邊最方便、熱門景點也能輕鬆抵達

【FunTime小編群】來到京都自由行，當然不能浪費太多時間通勤啊！因此選擇交通便利的京都飯店，絕對是自由行時的優先考量，尤其是鄰近京都車站的住宿，一出車站就可以把身上的家當都放在飯店，拎個小包就能輕鬆出門！這次小編整理了幾間超夯的京都住宿，讓我們接著看下去吧！如果想順便看更多住宿推薦、行程景點規劃或是美食推薦，京都旅遊全攻略統統整理給你，自由行新手也能輕鬆出國～

大阪住哪裡？走路就到地鐵站的好評飯店統整

【FunTime小編群】無論你是第一次到大阪，還是已經稍微熟悉大阪的旅客，通常到大阪自由行時都不會漏掉心齋橋、道頓堀或難波，因為這三處是可以大肆血拼的地點！而許多旅客也會安排去鄰近的京神奈、姬路或是近郊城市，因此住在地鐵站轉乘樞紐區就成了選擇住宿的首要條件！今天小編要介紹12間離車站近、CP值高的大阪住宿，同時推薦大阪旅遊全攻略給有計畫去大阪自由行的人，所有你正在找的熱門景點、交通、票券和逛街攻略，通通幫你整理好，絕對是自由行必備神器！

關西世博嗨翻！ 大阪「天神祭」7/24登場 海陸神轎巡行儀式、3千發奉納煙火拭目以待

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年夏季大阪盛事不只「大阪．關西世博會」，還有每年7月舉辦的日本三大祭之一「天神祭」！今年5月在世博「大阪週」中，天神祭創新前奏「辣妹抬神轎」搶先登場，讓各國旅客感受大阪

衝環球影城前一定要看！ 懶人必備全攻略「大阪環球影城特輯」

【FunTime小編群】大阪環球影城一直都是人氣不減，每逢周末、寒暑假、連續假期等時段，必定爆滿的大型遊樂園，光是門票分級、設施種類就超多種，常常讓初次遊大阪環球影城的人一頭霧水。今天FunTime小編就來整理從買票到入園整個過程如何去搭配你想要的方案，以及如何避開人潮最滿的時段，不僅省錢，又能玩得盡興喔！看完還是對環球影城有很多疑問？別擔心，大阪旅遊全攻略直接整理出大阪環球影城特輯，詳細介紹各個分類，讓你不搞懂都難！

神戶這麼好玩！ 入住「神戶須磨海景飯店」 從房間可賞海豚、免費暢遊水族館看虎鯨

【旅奇傳媒/日本部報導】星宇航空、長榮航空紛紛在今年4月開航直飛神戶！來到神戶可以怎麼玩？除了異國港口風情之外，從市區搭乘電車，約30分鐘就能抵達西南方的絕美白沙海灘－須磨海岸。 可以選擇入住坐落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。