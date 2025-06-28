NO LIMIT！夏日夜！大人們快到「環球影城」盡情享受夜晚的夏日狂歡

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年夏天，日本環球影城將推出限定活動「NO LIMIT! 夏日夜」，從7月1日到8月31日，邀請大人們一起在夜色中盡情享受屬於夏天的狂歡。這不僅是一場派對，更是一場專為大人打造的感官盛宴！

NO LIMIT! 夏日夜

在漆黑的湖泊中突然現身的大白鯊，恐怖刺激的緊張氣氛直線上升！一起坐上夜晚的雲霄飛車，從高處向下俯衝，體驗在夜晚急速奔馳的乘車快感！

NO LIMIT! 夏日熱舞夜 with HYBE JAPAN

在格拉瑪西公園，DJ和舞者們將熱情演出HYBE旗下藝人：「BTS」、「SEVENTEEN」、「TOMORROW X TOGETHER」、「ENHYPEN」、「LE SSERAFIM」、「&TEAM」、「BOYNEXTDOOR」、「TWS」與「ILLIT」的人氣歌曲。

除了透過螢幕上的影片和音樂外，還有光線與泡泡的特殊效果，以及大量用水的濕淋表演，讓大人們在炎熱的夏天也能盡情狂歡、享受沁涼的夜晚！

活動期間：2025年7月1日（二）～8月20日（三）

DJ時間1天2次、表演秀1天2次

※2025年7月4日（五）、7月5日（六）、7月6日（日）改為DJ時間1天1次、表演秀1天1次

表演時間

18:50－19:05：DJ時間

19:10－19:40：熱舞表演秀時間

20:00－20:15：DJ時間

20:20－20:50：熱舞表演秀時間

※熱舞秀時間會有表演者、園區夥伴們的表演

※藝人本人不會有演出

※第1場、第2場熱舞秀時間的演出內容相同

夜間通行證

活動期間園方貼心推出限定的「夜間通行證」，讓只想體驗夏日夜的遊客在傍晚17:00後入園！

成人：4,819日圓（含稅5,300日圓）起~

兒童：3,091日圓（含稅3,400日圓）起~

使用期間：2025年7月1日～8月31日

※票券數量有限，價格、內容與販售期間可能有所變更。

※購票後無法取消。

※若票券未使用，可於活動期間（至2025年8月31日止）更改入園日期。

在夜色與音樂交織的夢幻氛圍中盡情放鬆，感受只有夜晚才能帶來的沁涼與快感。這個夏天，就到環球影城開啟一場專屬大人的夏夜冒險吧！從刺激的夜間遊樂設施，到HYBE music音樂派對，每一刻都令人振奮不已！

官網：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/summer-2025/no-limit-summer-nights-2025

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