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關西世博嗨翻！ 大阪「天神祭」7/24登場 海陸神轎巡行儀式、3千發奉納煙火拭目以待

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陸渡御(圖左)、船渡御(圖右)。圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供
陸渡御(圖左)、船渡御(圖右)。圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年夏季大阪盛事不只「大阪．關西世博會」，還有每年7月舉辦的日本三大祭之一「天神祭」！今年5月在世博「大阪週」中，天神祭創新前奏「辣妹抬神轎」搶先登場，讓各國旅客感受大阪當地祭典文化的震撼演出。正式天神祭將於07/24-07/25在大阪市區展開，07/24天為占卜及開幕儀式，而07/25不僅有「陸渡御」神轎巡行，傍晚還有100艘船隊的「船渡御」儀式、河岸3,000發奉納煙火等，精彩絕倫。

天滿宮周邊神轎繞境活動「陸渡御」。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供
天滿宮周邊神轎繞境活動「陸渡御」。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供

天神祭重頭戲07/25下午15:30開始，從大阪天滿宮出發進行「陸渡御」神轎遊行，身著平安時代宮廷祭祀服裝－包括華麗的奈良～平安裝束與頭飾－的遊行隊伍，行經天神橋筋與天滿橋周邊街區，宛如活生生的「平安繪卷」再現。

▲陸渡御結束後神轎將會搭上小船進行「船渡御」。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供
▲陸渡御結束後神轎將會搭上小船進行「船渡御」。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供

晚上18:00神轎隊伍抵達大川河畔，進行象徵神明乘船巡視的「船渡御」儀式。約100艘點綴燈籠的神事船與花船，搭配現場雅樂、傳統舞蹈與浪花節演出。19:30大川沿岸約3,000發、長達90分鐘的煙火表演壓軸登場，將活動氣氛推向最高峰。煙火結合水上神轎與燈火倒影，更具神祕與浪漫氣息。推薦前往櫻之宮公園、天滿橋北岸河堤、或是川崎橋周邊觀賞，可欣賞煙火與船隊交會的絕美景致。由於當晚人潮預估破百萬，建議傍晚五點前就定位，才能找到好角度安心欣賞。

▲夜晚的煙火大會在河堤邊伴隨船渡御一同共襄盛舉。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供
▲夜晚的煙火大會在河堤邊伴隨船渡御一同共襄盛舉。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供

天神祭除了神事與儀式外，街頭攤販更是祭典魅力的精華所在。天滿宮周邊、天神橋筋商店街、造幣局一帶，從白天就擠滿了章魚燒、炒麵、蘋果糖、撈金魚、釣水球等各式屋台，不論是喜歡小吃、甜點或日本祭典氛圍的旅客，都能在這裡找到屬於自己的夏日回憶。走在燈火通明的街區，穿著浴衣拿著啤酒與美食，是大阪人迎接夏天的標準姿態，也成為外國旅客心中最嚮往的日劇場景之一。

▲屋台街從早到晚都是絡繹不絕的人潮。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供
▲屋台街從早到晚都是絡繹不絕的人潮。　圖：©Osaka Convention & Tourism Bureau／提供

交通方面，可搭乘地鐵谷町線至「南森町」、京阪電車至「天滿橋」或環狀線至「櫻之宮」站前往。建議穿著輕便服裝、備足飲用水，也可提早租借浴衣增添祭典氣氛。若想深度體驗當地節慶文化，天神祭無疑是大阪夏季最值得安排的一日行程。

・更多大阪旅遊資訊：Discover OSAKA - 就愛玩大阪

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