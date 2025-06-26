京都住宿不踩雷！地鐵周邊最方便、熱門景點也能輕鬆抵達

【FunTime小編群】來到京都自由行，當然不能浪費太多時間通勤啊！因此選擇交通便利的京都飯店，絕對是自由行時的優先考量，尤其是鄰近京都車站的住宿，一出車站就可以把身上的家當都放在飯店，拎個小包就能輕鬆出門！這次小編整理了幾間超夯的京都住宿，讓我們接著看下去吧！如果想順便看更多住宿推薦、行程景點規劃或是美食推薦，京都旅遊全攻略統統整理給你，自由行新手也能輕鬆出國～

快速導覽｜京都住宿地圖

京都住宿地圖。 圖／FunTime

大家到京都自由行時，通常都會住在交通方便的京都車站、有許多商店街可以逛街購物四條河原町、古蹟景點眾多的二條和三條，這三大地點各自都有優點，該怎麼決定取決於大家的住宿需求啦！

京都住宿推薦｜京都車站住宿

京都車站住宿的最大優勢就是交通方便，無論是往返關西機場，或是想去大阪、奈良和宇治都能輕鬆搭車直達！車站附近也是十分便利，吃喝玩樂一應俱全，周遭還有京都塔、東本願寺景點，連稲荷大社都不遠喔～推薦給行程排比較滿，重視移動效率的旅客！

京都京阪格蘭德酒店｜直通京都車站ｘ機場巴士在樓下

京都京阪格蘭德酒店。 圖／Agoda

京都京阪格蘭德酒店。 圖／Agoda

這間京都京阪格蘭德酒店(Hotel Keihan Kyoto GRANDE)非常適合第一次到京都自由行的旅客，畢竟不熟京都的地理，火車站儼然成為最好的地標，就算迷路了也可以看著京都塔走回附近XD 而且交通極為方便，從車站就可走地下街就到了！除此之外，樓下就是機場巴士站，可以直接搭機場巴士來！另外飯店還設有外幣兌換機、行李寄放、哺乳室等服務設施，非常貼心～

訂房網評價：8.3/10(agoda)

交通：京都車站步行約3分鐘

京都站前大和魯內高級飯店｜日式風格ｘ旁邊是百貨公司

京都站前大和魯內高級飯店。 圖／Agoda

京都站前大和魯內高級飯店。 圖／Agoda

京都站前大和魯內高級飯店(Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae)是屬日本知名連鎖飯店集團Daiwa Roynet Hotel的京都飯店，他們旗下的飯店可是每年都榮獲TripAdvisor優等證書的物美價廉住宿呢～當然早餐也是好吃的沒話說！京都站前大和ROYNET飯店的房間也是麻雀雖小，五臟俱全，氣派裝潢中仍不失日式的典雅元素，旁邊便是yodobashi百貨商場讓你買好買滿，回飯店放好再兩手空空繼續逛，完全是京都車站住宿首選！設備也很新穎，還可以直接在房間電視內監控洗衣機，不用一直在洗衣間等待，超方便的～

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：JR京都站步行約4分鐘

京都站宜必思尚品飯店｜地鐵站對面ｘ生活機能便利

京都站宜必思尚品飯店。 圖／Agoda

京都站宜必思尚品飯店。 圖／Agoda

京都站宜必思尚品飯店(Ibis Styles Kyoto Station)就在京都車站對面，只要從八條西口一出去就能看見飯店在對面囉～附近超商、超市、餐廳和大型購物商場全部都有，超級方便～飯店備品都放在大廳，如果有需要的話都是自取的，房間內乾淨整潔，雖太陽西下時會有一點西曬，但因為冷氣夠強所以也不會感到過於悶熱。

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：JR京都站步行約1分鐘

京阪京都車站南飯店｜免費飲料ｘ房型寬敞舒適

京阪京都車站南飯店。 圖／Agoda

京阪京都車站南飯店。 圖／Agoda

京阪京都車站南飯店(Hotel Keihan Kyoto Ekiminami)也在京都車站對面，飯店的check in和check out都是機器自助處理的，所以不會日文也沒關係。餐廳在每天下午15點到晚上20點會提供免費的飲料和咖啡，旁邊還有一個小架子放著各式備品，有需要的話要記得一起拿回房間喔～另外，也可以跟櫃台免費租借嬰兒床、延長線、充電器和電棒捲，電棒捲還是用salonia的呢！超級好用！用起來喜歡的話還能順便去Biccamera買下來XD

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：JR京都站步行約1分鐘

京都住宿推薦｜四條河原町住宿

若是以京都作為旅行的重心，那四條河原町住宿絕對是最佳選擇！這裡是百貨公司和商店街的集中地，更是京都復古懷舊風情的展現，從錦市場、祇園到八阪神社，在到清水寺都在步行範圍內，無論是喜歡逛街購物、吃美食或是在鴨川旁散步都很方便～

京都四條MYSTAYS酒店｜平價住宿好選擇ｘ逛街購物便利

京都四條MYSTAYS酒店。 圖／Agoda

京都四條MYSTAYS酒店。 圖／Agoda

京都四條MYSTAYS酒店(Hotel MyStays Kyoto Shijo)是京都相當熱門的一間住宿，因為他位在鬧區，附近很多好逛、好吃的，也有便利商店，生活機能超好。如果要去各大景點，步行至阪急烏丸站也只要大約5分鐘的路程，再加上房間大，房價便宜，CP值超高，難怪受到網友們的喜愛。

訂房網評價：8.5/10(agoda)

交通：四條站步行約5分鐘

京都四條三井花園飯店｜免費大浴場ｘ交通便利

京都四條三井花園飯店。 圖／Agoda

京都四條三井花園飯店。 圖／Agoda

京都四條三井花園飯店(Mitsui Garden Hotel Kyoto Shijo)維持三井集團飯店一貫的水準，服務、設施都很周到。而這間飯店的賣點則是免費的大浴場，逛街逛累了，回去泡個湯超舒服～交通的部分，飯店出來走兩分鐘就有公車站；地鐵的話則是步行約6分鐘可以到阪急烏丸站或是地鐵四條站，想到哪都沒問題。

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：阪急烏丸站步行約5分鐘

京都精選巴哈大飯店｜日式大澡堂ｘ樓下便利商店

京都精選巴哈大飯店。 圖／Agoda

京都精選巴哈大飯店。 圖／Agoda

京都精選巴哈大飯店(Hotel Grand Bach Kyoto Select)坐落於阪急河原町站與阪急烏丸站之間，樓下就有便利商店、商場、餐館等店家。除了地理位置的優勢之外，這間飯店還設有明亮乾淨的大浴場，要去京都自由行，找住宿時一定不能錯過和式風味大澡堂呀！澡堂就是飯店的靈魂，看了就好想跳下去，洗去整天的疲憊，為明天的自由行行程充滿電！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：阪急烏丸站步行約3分鐘

京都四條河原町 Forza飯店｜近商店街ｘ入住免費喝清酒

京都四條河原町 Forza飯店。 圖／Agoda

京都四條河原町 Forza飯店。 圖／Agoda

京都四條河原町 Forza飯店(HOTEL FORZA KYOTO SHIJO KAWARAMACHI)於2021年才開幕，是一間整體偏新的飯店，而且也有地下通道可以直通車站，對面還是寺町京極商店街，藥妝、超商、百貨和餐廳也都不少，到錦市場也只需要步行2分鐘，超級方便！飯店的餐廳有24小時免費的咖啡可以自取，每次入住都會送一杯清酒，可以到餐廳旁的機器自己倒杯酒喔！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：京都河原町站步行約1分鐘

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