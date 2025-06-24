大阪住哪裡？走路就到地鐵站的好評飯店統整

【FunTime小編群】無論你是第一次到大阪，還是已經稍微熟悉大阪的旅客，通常到大阪自由行時都不會漏掉心齋橋、道頓堀或難波，因為這三處是可以大肆血拼的地點！而許多旅客也會安排去鄰近的京神奈、姬路或是近郊城市，因此住在地鐵站轉乘樞紐區就成了選擇住宿的首要條件！今天小編要介紹12間離車站近、CP值高的大阪住宿，同時推薦大阪旅遊全攻略給有計畫去大阪自由行的人，所有你正在找的熱門景點、交通、票券和逛街攻略，通通幫你整理好，絕對是自由行必備神器！

快速導覽｜大阪住宿地圖

大阪住宿地圖。 圖／FunTime

在選擇大阪住宿的時候，最熱門的住宿區是心齋橋和難波，畢竟附近超級好逛，搭地鐵或是去機場也很方便。不過除了這兩個地方外，像天王寺、梅田、環球影城都是不錯的選擇，一樣交通方便，附近也有好逛的商圈、景點，大家可以依據想去大阪的哪些地方來決定。

五大住宿區域特色：

1.心齋橋：購物天堂、美食聚集地、必去景點之一

2.難波：關西機場直達、道頓堀打卡地標、夜生活豐富

3.梅田：重要交通樞紐、大型百貨公司多

4.天王寺：價格較便宜、動物園、俯瞰大阪夜景

5.環球影城：輕鬆玩樂園、早去晚歸首選

快速找出適合的飯店：

大阪住宿｜心齋橋住宿推薦

心齋橋住宿位在大阪最熱鬧的購物天堂，從百貨公司、藥妝店、雜貨零食和特色小店通通都有，買完立刻放回飯店省時又省力！當然也有許多美食、小吃能選擇，若是逛不夠還能步行去難波、道頓堀接著逛～再加上住宿價格親民，絕對是第一次來大阪自由行的首選！

大阪心齋橋橋樑酒店｜日本文化體驗ｘ好逛又好吃

大阪心齋橋橋樑酒店。 圖／Agoda

大阪心齋橋橋樑酒店。 圖／Agoda

大阪心齋橋橋樑酒店(The Bridge Hotel Shinsaibashi)走路就到超好逛的心齋橋和道頓堀，周遭餐廳、藥妝、百貨、超商通通都有！飯店每天下午會舉辦日本文化體驗，像是吃章魚燒、穿浴衣或手工藝製作，同時也提供免費拉麵、冰淇淋、啤酒喝到飽，甚至可以自己調酒來喝，CP值非常高～而且各種用品也是免費租借，包含行充、充電線和電捲棒，讓行李箱有更多空間裝戰利品！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵心齋橋站步行5分鐘

附近景點：心齋橋商店街、道頓掘、難波

大阪日航飯店｜機場巴士直達ｘ地鐵站直通

大阪日航飯店。 圖／Agoda

大阪日航飯店。 圖／Agoda

大阪日航飯店(Hotel Nikko Osaka)地理位置良好，對面就是心齋橋商店街和百貨公司，走下樓就能逛街，真的超讚！交通方面也超方便，與地鐵心齋橋站有室內通道連接，從機場過來除了有利木津巴士可搭，JR或者南海電鐵也都可以坐到附近車站，機場交通輕鬆解決～

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵心齋橋站步行3分鐘

附近景點：心齋橋商店街、道頓掘、難波

大阪住宿｜難波住宿推薦

難波住宿的交通便利，擁有南海電鐵前往關西機場，近鐵直達奈良和神戶，省去轉車的時間和麻煩。此區距離心齋橋很近，也是購物的重要核心之一，熱門的道頓堀、黑門市場都在這裡，也可以體驗夜晚的大阪居酒屋，無論是想逛街購物、吃美食都十分便利，同樣推薦給首次來大阪玩的旅客～

大阪難波道頓堀佛沙飯店｜道頓堀中心ｘ隔音良好不吵鬧

大阪難波道頓堀佛沙飯店。 圖／Agoda

大阪難波道頓堀佛沙飯店。 圖／Agoda

大阪難波道頓堀佛沙飯店(Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori)位在道頓堀之中，熱門打卡景點固力果跑跑超人就在附近，想要逛街購物、吃美食都沒問題，買完還能立刻拿回飯店放，十分便利！如果逛不夠的話，再走6分鐘就能抵達心齋橋商店街繼續逛。很難得的是在這麼熱鬧的地段，飯店內完全聽不見吵雜聲，隔音做得很好，怕吵的人也不用擔心～

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：地鐵日本橋站步行5分鐘、難波站步行5分鐘

附近景點：心齋橋商店街、道頓掘、固力果跑跑超人

難波御宿野乃旅館｜榻榻米地板ｘ泡湯吃拉麵

難波御宿野乃旅館。 圖／Agoda

難波御宿野乃旅館。 圖／Agoda

難波御宿野乃旅館(Onyado Nono Namba Natural Hot Spring)全館採用榻榻米地板，從進門開始就要脫鞋子，赤腳踩在榻榻米上的感覺很新奇！設有天然溫泉的泡湯池，泡完後有免費的冰棒和養樂多，以及宵夜醬油拉麵可以吃，真的太享受了～隔天早上起來走3分鐘就能到黑門市場吃早餐，想去心齋橋和道頓堀逛街的話，也都是步行10分鐘內的距離喔！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵日本橋站步行2分鐘

附近景點：心齋橋商店街、道頓掘、黑門市場

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店｜樓下是地鐵站ｘ難波地下街

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店。 圖／Agoda

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店。 圖／Agoda

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店(Hotel Monterey Grasmere Osaka)樓下就是JR難波站，到哪裡都還滿方便，隔壁就是OCAT巴士站，機場來回不是問題。下樓就可到難波Walk地下街，裡面有餐廳、超市可以吃飯、逛街，還可以沿路逛去心齋橋商店街，要是下雨也不用擔心！而且所有房間樓層都位於24~31F，大多都有美景可看喔～

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：JR難波站下樓就到、地鐵難波站2分鐘

附近景點：心齋橋商店街、道頓掘、黑門市場

大阪住宿｜梅田住宿推薦

若是在意住宿品質的旅客，首選梅田住宿準沒錯！這裡是高級商業區和重要的交通樞紐，百貨公司林立逛也逛不完，還有HEP FIVE摩天輪、空中庭園展望台等景點。並且直達京都、神戶，想去奈良也十分方便，可以說是全能型住宿區域，唯一缺點是價錢稍高，更適合預算充足的旅客～

大阪梅田站塔樓APA飯店及度假村｜平價好選擇ｘ飯店內有超商

大阪梅田站塔樓APA飯店及度假村。 圖／Agoda

大阪梅田站塔樓APA飯店及度假村。 圖／Agoda

大阪梅田站塔樓APA飯店及度假村(APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower)的外觀很氣派顯眼，房型有提供連通房，很適合跟朋友一起入住。當然也保持APA系列飯店的便宜特點，用親民的價格就能住在市中心，還可以免費泡湯，真的太划算了～而且飯店的四樓有一間lawson，旁邊是天神通商店街，距離地鐵站也只要5分鐘，無論吃喝玩樂都很方便！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：地鐵東梅田站步行5分鐘

附近景點：天神通商店街、梅田藍天大廈

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