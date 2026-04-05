春日慢步好時節！ 穿上CONVERSE從原宿出發的舒適東京賞櫻散步

春天氣候宜人，正是適合放慢步調、悠閒散步的好時節。穿上一雙好走的鞋，從東京逛街熱點原宿出發！走進「CONVERSE STORE HARAJUKU」體驗最新AR技術、拍下限定紀念照，換上新鞋後，再前往附近的櫻花景點，感受東京的春日氣息～

來原宿CONVERSE挑一雙「履」伴

東京流行文化的中心——原宿，時尚品牌林立，其中，鞋迷必訪的指標店鋪就是「CONVERSE STORE HARAJUKU」。店內空間融合了CONVERSE起源的「籃球」元素與街頭風格，完整呈現品牌精神。從最初的籃球鞋發展至今，無論是動漫聯名款、潮流設計，還是經典款的延伸系列，都能自然融入日常穿搭。每一雙鞋都承載著不同故事，而此刻的你，正需要一雙最適合踏春的「履」伴。同時，也別錯過直營店限定的小贈品，身為CONVERSE迷一定要入手！

挑選好心儀鞋款後，也別急著離開原宿。文末將推薦適合散步前往的賞櫻景點，讓這趟春日東京之旅不只滿足購物樂趣，也能細細品味櫻花季限定的美好時光。

CONVERSE原宿旗艦店（コンバースストア原宿）

地址：〒150-0001 東京都渋谷区區神宮前1丁目14-4 1F

營業時間：11:00～20:00

官方網站

推薦商品

細節控不能錯過的系列

► MADE IN JAPAN

說到日本製造，馬上會讓人聯想到細膩的做工與高品質，「MADE IN JAPAN」系列正是CONVERSE對品質堅持的體現。從保有經典輪廓卻更顯俐落的高筒「CANVAS ALL STAR J HI / OX」；或是以單顆星星為亮點、風格簡潔的「ONE STAR J」，都能自然融入日常穿搭；而「ONE STAR J V-3」將鞋帶改為三條魔鬼氈設計，穿脫更簡便，復古味的設計也多了幾分個性。

材質選擇同樣豐富：從輕盈百搭的CANVAS帆布款、富有層次感的SUEDE麂皮款，到成熟的LEATHER皮革款，都各自展現不同魅力，且部分顏色僅在直營店才買得到喔！日本製造加上店鋪限定的雙重加持，正好為你的掏錢提供了一個合理的藉口～

► UPDATE ALL STAR

「ALL STAR」迎來約25年以來的大幅度升級。鞋墊改為開孔式聚氨酯泡棉，兼具透氣與緩震效果，鞋跟內部也加強支撐與包覆感。整體重量更輕，走起來負擔更小，改良成即使長時間逛街，也不易讓雙腳疲勞的設計。

在保有經典外型的同時，實現更升級的腳感體驗，這正是全新ALL STAR的魅力之處。

為造型加分的風格之選

► ALL STAR SQUARETOE

如果想為穿搭增添一點小巧思，「ALL STAR SQUARETOE」系列絕對要直接放入購物籃。以方頭皮鞋元素，重新詮釋經典的ALL STAR，為穿搭增添更鮮明的線條。

融合樂福鞋外型的「ALL STAR SQUARETOE LOAFER」，在保有運動鞋舒適感的同時，在優雅與休閒之間取得巧妙平衡；「ALL STAR SQUARETOE SU OX」的麂皮材質，經典的造型細看卻有小心機；另外也有高筒款「ALL STAR SQUARETOE HI」可選擇。學生族群穿起來更顯活潑；上班穿搭也能多添一分柔和。

► ALL STAR RIBBONLACE SLIP OX

如果想走更氣質的路線，「ALL STAR RIBBONLACE SLIP OX」或許會很合你的眼緣。寬版大蝴蝶結鞋帶是最大亮點，為整體造型增添一抹甜美感。

鞋子採用Slip-on設計，搭配彈性鬆緊帶，不必反覆綁鞋帶即可輕鬆穿脫，在吸睛的造型與便利之間取得完美平衡。推出褐色與黑色，搭配裙裝、寬褲或牛仔褲都非常推薦。

► ALL STAR SS OX

這款鞋同樣將巧思放在鞋帶設計上，以灰色鞋身搭配淡粉色緞帶鞋帶。緞面材質微微反光，為整體增添細緻質感，低調中透出柔和氣息，色調也恰好呼應春季櫻花。

此款為直營店限定販售。穿著它漫步在春日街頭，不必刻意張揚，也能在不經意間展現屬於自己的春日氣場。

CONVERSE STORE HARAJUKU期間限定驚喜

除了挑選、購買心儀鞋款外，對CONVERSE迷來說，現在到原宿旗艦店還有一些驚喜可以帶回家喔～

AR體驗帶回專屬紀念照

店內導入有趣的AR互動體驗。只要用手機掃描外牆的QR CODE，虛擬ALL STAR鞋款就會從天而降，你可以拍出「舉著鞋子」的趣味照片，或發揮創意拍出各種有梗畫面。有紅色與黑色可選，每10秒會自動變換顏色。

拍照小撇步：站在如上圖店門口位置拍攝，就能把大大的LOGO一併收入畫面。拍攝完成後記得按下儲存，就能得到一張極具紀念意義的照片。或是，也可以在店內整面鞋牆前合影，大聲宣告自己就是CONVERSE的忠實鐵粉！

＊AR體驗只到5/31，趁著櫻花季前來的旅客千萬別錯過！

CONVERSE粉絲必收貼紙小贈品

選好商品準備要去結帳，出示護照除了可以辦理退稅，還能獲得旗艦店限定的專屬貼紙。每間直營店推出的顏色不同：CONVERSE STORE HARAJUKU為紅色、White atelier BY CONVERSE 原宿客製化店鋪為橘色、CONVERSE STORE SENDAI為綠色、White atelier BY CONVERSE 福岡客製化店鋪為粉色、CONVERSE STORE YOKOHAMA則為海軍藍。

歡迎掃描貼紙背面的QR CODE，追蹤直營店的官方社群帳號，打卡並加上指定標籤「#MyConverse_Japan」，把這份限定體驗分享給朋友，讓更多人知道原宿旗艦店的隱藏驚喜。

你可以把AR體驗照印出來，連同貼紙一起貼在手帳本或手機殼內側，把對CONVERSE的愛完整表現出來。這些專屬的小紀念，都是旅途中最無價的回憶。

＊貼紙數量有限送完為止。

原宿周邊櫻花景點推薦

鞋都買了，不立刻穿出去怎麼行？

購物後想馬上出發賞櫻，代代木公園絕對是最輕鬆的選擇。從CONVERSE STORE HARAJUKU步行約7分鐘，就能抵達這片綠意盎然的公園。對剛換上新鞋的你來說，這樣的距離剛剛好，既能感受鞋子的舒適度，也讓散步成為旅程的一部分。

代代木公園（代々木公園）

地址：〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町２−１

路線：從CONVERSE STORE HARAJUKU步行約7分鐘

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若想來一場更進階的賞櫻體驗，那麼非常推薦需付費入園的新宿御苑。這裡不僅吸引觀光客，也是當地人喜愛的賞花名所，為避免人潮過於擁擠，櫻花季假日部分時段需提前預約。

在寬敞的草地與櫻花樹下，感受微風吹拂與花瓣飄落的瞬間，這份貼近日常的氛圍，讓原本緊湊的行程，多了一個慢下來的理由。

新宿御苑

地址：〒160-0014 東京都新宿区内藤町１１

開園時間： 週一公休，唯櫻花季期間星期一不關園

＊詳細開園行事曆請至官網確認

營業時間：9:00～16:00

路線：從CONVERSE STORE HARAJUKU步行約23分鐘

官方網站

穿上專屬CONVERSE開啟日本春季之旅

如果希望腳上的CONVERSE更獨一無二、更能展現自己的個性，不妨前往距離CONVERSE STORE HARAJUKU不遠的客製化概念店鋪——White atelier BY CONVERSE 原宿。從印刷圖案、布章，到不同顏色的鞋帶與吊飾裝飾等，都可以依照喜好自由搭配。

這不只是一次購物體驗，更是一段屬於自己的創作之旅。詳細流程可以參考《White atelier BY CONVERSE 原宿客製化步驟》，說不定還能找到呼應這趟春季旅程的元素喔～

White atelier BY CONVERSE 原宿（ホワイトアトリエバイコンバース 原宿）

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目１６−５ HOLONⅢ

營業時間：11:00～20:00

大眾交通：

・CONVERSE STORE HARAJUKU步行約13分鐘

・<山手線>原宿站徒步約10分鐘

・<東京Metro地下鐵>明治神宮前站7號出口步行約10分鐘

官方網站

無論是在CONVERSE STORE HARAJUKU挑選命定鞋款，還是到White atelier BY CONVERSE 原宿親自打造一雙專屬作品，都為這趟春日旅程增添了一份驚喜。從挑選、設計到穿著它自在散步的那一刻，都悄悄成為了今年春天最美好的風景。

延伸閱讀： 運動鞋×藝術品！來「White atelier BY CONVERSE原宿」設計你的專屬ALL STAR運動鞋

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