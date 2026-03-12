「皮克斯世界展」2026日本東京初登場！一起走進動畫中的經典場景
【撰文:窩日本快訊/窩日本】
皮克斯動畫工作室監製的沉浸式體驗活動：「皮克斯世界展」，目前已在全球七個國家巡迴展出，累計超過350萬人次共襄盛舉。
2026年，終於宣布將首度登陸日本，於3月20日在東京豐洲的 CREVIA BASE Tokyo 正式亮相！
皮克斯動畫工作室製作了許多風靡全球的經典動畫，像是《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《海底總動員》、《可可夜總會》與《腦筋急轉彎》。
這次的世界展以「走進動畫世界」為主軸，將皮克斯動畫中多部廣受喜愛的經典場景，以實物大比例、立體重現，讓你走進去彷彿置身於動畫故事之中，會場內也將集結超過 24 個栩栩如生的真實比例角色模型，和角色一起探索每個經典片段。
走進《玩具總動員》Andy 的房間，你會遇見和你等比例大小的胡達與巴斯光年，彷彿一起變身成玩具一般，在碩大的房間內探索冒險！房內擺放超巨型的床鋪與衣櫃，連牆壁壁紙、窗景等都完美重現。
在《腦筋急轉彎》的空間裡重現了萊莉的大腦總部！有情緒主控台、記憶球、窗外的個性島，快來一窺萊莉的內心世界吧～
「皮克斯世界展：走進你夢想的故事世界」
活動期間：2026年3月20日（五・國定假日）至5月31日
會場：CREVIA BASE Tokyo
開館時間：10:00～20:50（最後入場19:00）
※部分舉辦日將延長至22:50（最後入場21:00）
休館日：原則上每週一休館
■票價
＜A票價＞
成人（16歲以上）
4,500日圓（10:00～13:30）
4,200日圓（14:00～16:30）
3,900日圓（17:00以後）
兒童（4～15歲）
3,500日圓（10:00～13:30）
3,200日圓（14:00～16:30）
2,900日圓（17:00以後）
成人1名＋3歲以下1名
4,500日圓（10:00～13:30）
4,200日圓（14:00～16:30）
3,900日圓（17:00以後）
成人1名＋3歲以下2名
4,500日圓（10:00～13:30）
4,200日圓（14:00～16:30）
3,900日圓（17:00以後）
家庭票（成人2名＋兒童2名）
14,000日圓（14:00～16:30）
12,800日圓（17:00以後）
＜B票價＞
成人（16歲以上）
5,400日圓（10:00～19:30）
4,800日圓（20:00以後）
兒童（4～15歲）
3,900日圓（10:00～19:30）
3,600日圓（20:00以後）
成人1名＋3歲以下1名
5,400日圓（10:00～19:30）
4,800日圓（20:00以後）
成人1名＋3歲以下2名
5,400日圓（10:00～19:30）
4,800日圓（20:00以後）
夜間雙人票（成人2名）
7,800日圓（20:00以後）
窩日本推薦閱讀：東京豐洲「teamLab Planets TOKYO」體驗心得、交通方法與周邊景點推薦–走進水中與夢幻花海的浸沉式體驗
精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。