「皮克斯世界展」2026日本東京初登場！一起走進動畫中的經典場景

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

皮克斯動畫工作室監製的沉浸式體驗活動：「皮克斯世界展」，目前已在全球七個國家巡迴展出，累計超過350萬人次共襄盛舉。

2026年，終於宣布將首度登陸日本，於3月20日在東京豐洲的 CREVIA BASE Tokyo 正式亮相！

皮克斯動畫工作室製作了許多風靡全球的經典動畫，像是《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《海底總動員》、《可可夜總會》與《腦筋急轉彎》。

這次的世界展以「走進動畫世界」為主軸，將皮克斯動畫中多部廣受喜愛的經典場景，以實物大比例、立體重現，讓你走進去彷彿置身於動畫故事之中，會場內也將集結超過 24 個栩栩如生的真實比例角色模型，和角色一起探索每個經典片段。

走進《玩具總動員》Andy 的房間，你會遇見和你等比例大小的胡達與巴斯光年，彷彿一起變身成玩具一般，在碩大的房間內探索冒險！房內擺放超巨型的床鋪與衣櫃，連牆壁壁紙、窗景等都完美重現。

在《腦筋急轉彎》的空間裡重現了萊莉的大腦總部！有情緒主控台、記憶球、窗外的個性島，快來一窺萊莉的內心世界吧～

「皮克斯世界展：走進你夢想的故事世界」

活動期間：2026年3月20日（五・國定假日）至5月31日

會場：CREVIA BASE Tokyo

開館時間：10:00～20:50（最後入場19:00）

※部分舉辦日將延長至22:50（最後入場21:00）

休館日：原則上每週一休館

■票價

＜A票價＞

成人（16歲以上）

4,500日圓（10:00～13:30）

4,200日圓（14:00～16:30）

3,900日圓（17:00以後）

兒童（4～15歲）

3,500日圓（10:00～13:30）

3,200日圓（14:00～16:30）

2,900日圓（17:00以後）

成人1名＋3歲以下1名

4,500日圓（10:00～13:30）

4,200日圓（14:00～16:30）

3,900日圓（17:00以後）

成人1名＋3歲以下2名

4,500日圓（10:00～13:30）

4,200日圓（14:00～16:30）

3,900日圓（17:00以後）

家庭票（成人2名＋兒童2名）

14,000日圓（14:00～16:30）

12,800日圓（17:00以後）

＜B票價＞

成人（16歲以上）

5,400日圓（10:00～19:30）

4,800日圓（20:00以後）

兒童（4～15歲）

3,900日圓（10:00～19:30）

3,600日圓（20:00以後）

成人1名＋3歲以下1名

5,400日圓（10:00～19:30）

4,800日圓（20:00以後）

成人1名＋3歲以下2名

5,400日圓（10:00～19:30）

4,800日圓（20:00以後）

夜間雙人票（成人2名）

7,800日圓（20:00以後）

窩日本推薦閱讀： 東京豐洲「teamLab Planets TOKYO」體驗心得、交通方法與周邊景點推薦–走進水中與夢幻花海的浸沉式體驗

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」