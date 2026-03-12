快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

「皮克斯世界展」2026日本東京初登場！一起走進動畫中的經典場景

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

皮克斯動畫工作室監製的沉浸式體驗活動：「皮克斯世界展」，目前已在全球七個國家巡迴展出，累計超過350萬人次共襄盛舉。

2026年，終於宣布將首度登陸日本，於3月20日在東京豐洲的 CREVIA BASE Tokyo 正式亮相！

皮克斯動畫工作室製作了許多風靡全球的經典動畫，像是《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《海底總動員》、《可可夜總會》與《腦筋急轉彎》。

這次的世界展以「走進動畫世界」為主軸，將皮克斯動畫中多部廣受喜愛的經典場景，以實物大比例、立體重現，讓你走進去彷彿置身於動畫故事之中，會場內也將集結超過 24 個栩栩如生的真實比例角色模型，和角色一起探索每個經典片段。

走進《玩具總動員》Andy 的房間，你會遇見和你等比例大小的胡達與巴斯光年，彷彿一起變身成玩具一般，在碩大的房間內探索冒險！房內擺放超巨型的床鋪與衣櫃，連牆壁壁紙、窗景等都完美重現。

在《腦筋急轉彎》的空間裡重現了萊莉的大腦總部！有情緒主控台、記憶球、窗外的個性島，快來一窺萊莉的內心世界吧～

「皮克斯世界展：走進你夢想的故事世界」

活動期間：2026年3月20日（五・國定假日）至5月31日

會場：CREVIA BASE Tokyo

開館時間：10:00～20:50（最後入場19:00）

※部分舉辦日將延長至22:50（最後入場21:00）

休館日：原則上每週一休館

■票價

＜A票價＞

成人（16歲以上）

4,500日圓（10:00～13:30）

4,200日圓（14:00～16:30）

3,900日圓（17:00以後）

兒童（4～15歲）

3,500日圓（10:00～13:30）

3,200日圓（14:00～16:30）

2,900日圓（17:00以後）

成人1名＋3歲以下1名

4,500日圓（10:00～13:30）

4,200日圓（14:00～16:30）

3,900日圓（17:00以後）

成人1名＋3歲以下2名

4,500日圓（10:00～13:30）

4,200日圓（14:00～16:30）

3,900日圓（17:00以後）

家庭票（成人2名＋兒童2名）

14,000日圓（14:00～16:30）

12,800日圓（17:00以後）

＜B票價＞

成人（16歲以上）

5,400日圓（10:00～19:30）

4,800日圓（20:00以後）

兒童（4～15歲）

3,900日圓（10:00～19:30）

3,600日圓（20:00以後）

成人1名＋3歲以下1名

5,400日圓（10:00～19:30）

4,800日圓（20:00以後）

成人1名＋3歲以下2名

5,400日圓（10:00～19:30）

4,800日圓（20:00以後）

夜間雙人票（成人2名）

7,800日圓（20:00以後）

窩日本推薦閱讀：東京豐洲「teamLab Planets TOKYO」體驗心得、交通方法與周邊景點推薦–走進水中與夢幻花海的浸沉式體驗　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 沉浸式體驗

窩日本

追蹤

相關新聞

「皮克斯世界展」2026日本東京初登場！一起走進動畫中的經典場景

皮克斯動畫工作室監製的沉浸式體驗活動：「皮克斯世界展」，終於宣布將首度登陸日本，於3月20日在東京豐洲的 CREVIA BASE Tokyo 正式亮相！

緊鄰動物園的豪華露營體驗 東京首都圈「新度假村」3／11正式開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】結合動物園、遊樂園與豪華露營的全新度假村即將登場。位於埼玉縣、緊鄰東武動物公園的度假設施「GRANPHIL RESORTS TOBU」預計於03/11正式開幕，打造可同時

新展登場～東京「史努比博物館」換裝 自由行朝聖、粉絲快衝

位於東京町田市的史努比博物館，隨著春天的到來，也跟著換上全新的展覽內容見客啦！全新的主題與特展一次呈現，提供給安排東京旅程的你一個參考。

東京地鐵變身「百變怪紫色線」！半藏門線限時14天打卡，看東京巨蛋棒球順路找寶可夢

隨著世界棒球經典賽近期在東京巨蛋登場，吸引大批球迷湧入東京觀賽，城市觀光熱度持續升溫。東京地鐵也推出期間限定主題企畫，...

帶小孩出國不崩潰！這幾個「東京親子景點」必收藏

【FunTime小編群】日本東京早已成為不少人的旅遊首選，交通方便、景點密集且環境友善，讓不少家庭喜歡趁著連假到東京來場親子旅遊，如果你還在找東京哪裡適合帶小朋友一起玩、哪個親子景點最熱門，就快跟著FunTime小編一起看下去吧！帶小孩出門肯定需要事先準備備案計畫，爸媽們也別擔心～

百合海鷗號一日遊：豐洲teamLab、豐洲市場、迷你世界博物館、豐洲 千客萬來

想要輕鬆暢遊東京臨海副都心，搭乘能自動駕駛的百合海鷗號（ゆりかもめ）是最方便不過了。本篇將為大家介紹從早到傍晚皆可悠閒走訪的臨海副都心一日遊路線，動線清楚、移動方便，就算是第一次造訪，也能輕鬆照著行程玩！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。