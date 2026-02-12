關東奢華旅遊全指南：精選米其林美食餐廳 × 頂級飯店名單，快點蒐藏起來！
如果你開始看「關東奢華旅遊」，說白了其實就是一句話：
我花得起錢，為什麼還要委屈自己？
你想住好飯店、吃好餐廳，不是為了打卡，而是為了讓每一天都過得剛剛好。
白天在東京，節奏從容，不必急著趕下一站；
傍晚走進箱根的溫泉旅館，天色慢慢暗下來，時間彷彿也跟著放慢；
晚上不需要計算任何限制，只專心吃一頓完整的晚餐，然後好好休息。
東京、箱根、日光、輕井澤，本來就各自有最適合停留的狀態。 成熟的關東高端旅遊，從來不是跑得多遠，而是懂得把心力放在對的地方。你願意花預算出來旅行，就是想讓自己過得爽一點啊！
●玩遍關東：3〜7天奢華包車精品路線總覽
以下路線不是「塞滿景點」，而是把高級飯店與餐廳，放在最順的動線上。 每日車程為實際自駕或包車經驗＋Google Maps 預估：
3 天｜東京近郊輕奢行程
適合：商務、情侶、短假期旅人｜每日車程 < 2 小時
Day 1｜ 機場 → 東京塔周邊 → 入住 Park Hyatt Tokyo（新宿） 晚上由司機送往銀座或六本木的高級壽司餐廳
Day 2｜ 淺草或表參道 → 橫濱紅磚倉庫（約 40 分鐘） 晚餐安排米其林創意料理（司機接送）
Day 3｜ 銀座購物
5 天｜東京＋箱根溫泉奢華之旅
適合：親子、長輩、想泡湯但不想拉行李｜每日車程 1–3 小時
Day 1–2｜ 東京市區入住高樓型飯店（新宿或大手町）
Day 3｜ 東京 → 箱根蘆之湖（約 1.5 小時） 入住 Gora Kadan（強羅）
Day 4｜ 箱根神社、湖畔散步 → 傍晚回東京
Day 5｜ 自由活動 → 送機
7 天｜東京 × 日光 × 輕井澤｜三段式高級親子度假路線
Day 1–2｜ 東京｜調時差＋城市質感 入住：The Ritz-Carlton Tokyo
• 高樓層景觀＋行政酒廊＝第一段放鬆
• 不拉車、不轉乘，孩子與長輩最穩
Day 3｜ 東京 → 日光｜文化＋自然切換 入住：Chuzenji Kanaya Hotel
• 日光東照宮：文化重量夠，一站就好
Day 4–6｜日光 → 輕井澤｜高原度假主舞台 入住：Karuizawa Prince Hotel
• 空間大、活動分散、自然與戶外、購物中心，三代各自舒服
• 孩子跑得開、長輩走得慢、大人吃得好
Day 7｜處 輕井澤 → 機場
●住進關東的頂級風景：奢華飯店與溫泉旅館推薦
♦東京市區｜都心奢華 × 尊榮入住：
•Aman Tokyo（大手町)
都心少見結合溫泉設施的頂級飯店，高樓景觀與極簡美學並重，包車直達才能完整保留尊榮感。
•Janu Tokyo（麻布台｜2024 開幕
Aman 集團新品牌，公共設施與空間感極強，定位更活潑的新派奢華，適合想住「最新高端飯店」的旅人。
•Park Hyatt Tokyo（新宿)
高樓視野與安靜氛圍兼具，遠離鬧區卻保有便利性，適合旅程前後段入住。
♦箱根｜溫泉旅宿 × 目的型入住：
•Gora Kadan（強羅）-強羅花壇溫泉旅館
前皇族別邸改建的代表性奢華溫泉旅館，多數房型附私人湯池，下車即入住，包車優勢極高。
•Hakone Suishoen（箱根湯本）
庭園型低調奢華溫泉旅館，公共交通需轉乘，包車直達門口最輕鬆。
♦日光｜湖畔風景 × 歷史質感：
•Chuzenji Kanaya Hotel（中禪寺湖)
位於湖畔的歷史型飯店，環境清幽，距離市區與車站皆有距離，包車才能真正享受湖景與寧靜。
♦輕井澤｜高原度假 × 日本頂級旅宿：
•Hoshinoya Karuizawa（虹夕諾雅 輕井澤)
星野集團最高端品牌，村落式設計、自然共生理念，是「專程為住宿而來」的目的型旅宿，包車進出才能完整體驗其靜謐感。
RISONARE Karuizawa（星野集團)
高端親子與家族度假首選，活動與空間分流明確，包車移動園區與進出最省力。
•Karuizawa Prince Hotel
大型高原度假飯店群，腹地廣大、館別多元，適合多件行李與家族旅遊。
●味蕾升級：東京與近郊的高級美食地圖
♦東京市中心：
★Narisawa（南青山｜創意料理)
以日本風土為核心的現代料理代表，整體節奏完整，適合重要紀念日或高端接待。
料理特色與理念：
• 核心理念為「人與自然共生」，強調永續利用自然資源
• 與在地農漁民合作，選用環境友善、具季節代表性的食材
• 融合日本季節食材與法式烹飪技法，呈現富有藝術感的料理風格
招牌與體驗亮點：
• 桌邊發酵的「森林麵包」
• 代表作「里山的風景」
• 菜單依季節更換，用餐過程如一場感官探索
獲獎紀錄：
• 米其林二星
• 米其林綠星
• 長年入選世界 50 最佳餐廳
★Quintessence（白金台｜法式料理)
日本法式料理代表之一，風格內斂，適合重視料理本質的饕客。
主廚與料理哲學：
• 主廚岸田周三為《東京大飯店》中木村拓哉角色的原型
• 曾任法國 Astrance 餐廳副主廚
• 以「食材、火候、調味」為核心，不使用隔夜食材
菜單與招牌：
• 僅提供主廚套餐，無固定菜單
• 經典甜點：山羊奶 Bavarois（山羊乳のババロア）
獲獎紀錄： 米其林三星
★Sukiyabashi Jiro（銀座｜壽司）
✦壽司之神> 創始人小野二郎以對完美壽司的極致追求，被譽為「壽司之神」。
料理特色
• 堅持傳統江戶前壽司技法
• 重視食材新鮮度、醋飯溫度與酸度、精準的握捏節奏
• 每貫壽司皆在最佳時機上桌
用餐氛圍與注意事項
• 店內僅約十個座位
• 用餐規則嚴謹（禁止拍照、不自行沾醬油）
• 銀座總店為會員制，一般旅客極難預訂
★Kikunoi Akasaka 菊乃井（赤坂｜懷石料理)
京都名店菊乃井在東京的代表作，延續正統京懷石精神，是東京少數能完整體驗「季節與節奏」的高級和食餐廳。
料理特色與定位：
• 正統懷石流程，重視季節感與器皿美學
• 料理節奏細緻安定，適合重要招待或成熟客群
• 與壽司、法餐形成清楚區隔，補齊高端和食類型
獲獎紀錄：米其林二星
★Nihonryori RyuGin 龍吟（六本木｜日本料理
2003年，於六本木的小巷裡默默燃起燈火的小小日本料理店， 在2018年，躍升為位於「中央城日比谷大樓」7樓的「龍吟本店」。
料理特色與定位：
• 以日本料理為基礎，融入現代技法與創新表現
• 用餐節奏完整，適合安排為旅程中的「重點一餐」
• 對國際旅人接受度高，辨識度強
獲獎紀錄：米其林三星
♦東京東側與下町
★Hommage（淺草｜法式料理）
位於下町的星級法式餐廳，氣氛相對輕鬆，適合第一次嘗試高級法餐的旅人。 獲獎紀錄：米其林一星
●東京米其林星級餐廳經典15選
✦日本是全球擁有最多米其林星級餐廳的國家，而**東京**，毫無疑問是這件事的核心現場。 自 2008 年《米其林指南東京》創刊以來，東京已連續 17 年成為全球星級餐廳數量最多的城市。 在 2024 年版指南中，東京共有 183 家星級餐廳，其中包含 12 家三星、33 家二星、138 家一星。 若再加上必比登美食推薦與入選餐廳，整體收錄數量高達 504 家——這已經不是「選餐廳」，而是「整座城市都在競技」。
✦為什麼是東京？
因為這裡幾乎集結了日本料理最精華的條件。 四季分明、四面環海，加上多樣的山海地形，讓日本各地的頂級食材都能隨著季節流動，而東京正是這些食材的匯集點。再加上來自全國、甚至世界各地的料理職人齊聚於此，讓不同流派、技術與風格在同一座城市裡相互切磋、持續精進。 也正因如此，東京不是只有「少數幾家很厲害的餐廳」，而是一整座城市，都能讓旅人用餐桌認識日本。
✦*注意事項： 本篇餐廳星級、營業狀態與相關資訊，係依撰寫當下可查詢之公開資料與官方網站整理而成，實際收錄狀況、星級評定與營業情形，仍可能因年度《米其林指南》更新、餐廳政策調整或其他因素而有所變動。 如有特定餐廳是否持續列入米其林評鑑、星級異動或最新營業資訊之需求，請務必以《米其林指南》官方公告或餐廳官方網站之最新資訊為準。本篇內容僅作行程規劃與參考用途，實際訂位與安排仍建議於出發前再次確認。
關東之所以適合高級旅遊，不只是因為景點密集， 而是因為餐桌與飯店本身，就值得為它們安排一趟旅程。
把最好的幾餐，吃在對的時候， 把最舒服的夜晚，留在最適合停下來的地方， 其餘的，就不必再急著填滿。
當旅行只剩下「享受」這件事，不需要比較、不需要證明， 關東，才會展現它真正成熟而迷人的一面。
