關東奢華旅遊全指南：精選米其林美食餐廳 × 頂級飯店名單，快點蒐藏起來！

如果你開始看「關東奢華旅遊」，說白了其實就是一句話：

我花得起錢，為什麼還要委屈自己？

你想住好飯店、吃好餐廳，不是為了打卡，而是為了讓每一天都過得剛剛好。

白天在東京，節奏從容，不必急著趕下一站；

傍晚走進箱根的溫泉旅館，天色慢慢暗下來，時間彷彿也跟著放慢；

晚上不需要計算任何限制，只專心吃一頓完整的晚餐，然後好好休息。

東京、箱根、日光、輕井澤，本來就各自有最適合停留的狀態。 成熟的關東高端旅遊，從來不是跑得多遠，而是懂得把心力放在對的地方。你願意花預算出來旅行，就是想讓自己過得爽一點啊！

(圖片來源：Pexels -blache-651604-6058051)

●玩遍關東：3〜7天奢華包車精品路線總覽

以下路線不是「塞滿景點」，而是把高級飯店與餐廳，放在最順的動線上。 每日車程為實際自駕或包車經驗＋Google Maps 預估：

3 天｜東京近郊輕奢行程

適合：商務、情侶、短假期旅人｜每日車程 < 2 小時

Day 1｜ 機場 → 東京塔周邊 → 入住 Park Hyatt Tokyo（新宿） 晚上由司機送往銀座或六本木的高級壽司餐廳

Day 2｜ 淺草或表參道 → 橫濱紅磚倉庫（約 40 分鐘） 晚餐安排米其林創意料理（司機接送）

Day 3｜ 銀座購物

(東急 Tokyu PLAZA 銀座-圖片來源：窩日本 wow.japan.com)

(原宿＆表參道-圖片來源：完美行旅遊情報)

5 天｜東京＋箱根溫泉奢華之旅

適合：親子、長輩、想泡湯但不想拉行李｜每日車程 1–3 小時

Day 1–2｜ 東京市區入住高樓型飯店（新宿或大手町）

Day 3｜ 東京 → 箱根蘆之湖（約 1.5 小時） 入住 Gora Kadan（強羅）

Day 4｜ 箱根神社、湖畔散步 → 傍晚回東京

Day 5｜ 自由活動 → 送機

(箱根蘆之湖-圖片來源：日本觀光局)

7 天｜東京 × 日光 × 輕井澤｜三段式高級親子度假路線

Day 1–2｜ 東京｜調時差＋城市質感 入住：The Ritz-Carlton Tokyo

• 高樓層景觀＋行政酒廊＝第一段放鬆

• 不拉車、不轉乘，孩子與長輩最穩

Day 3｜ 東京 → 日光｜文化＋自然切換 入住：Chuzenji Kanaya Hotel

• 日光東照宮：文化重量夠，一站就好

Day 4–6｜日光 → 輕井澤｜高原度假主舞台 入住：Karuizawa Prince Hotel

• 空間大、活動分散、自然與戶外、購物中心，三代各自舒服

• 孩子跑得開、長輩走得慢、大人吃得好

Day 7｜處 輕井澤 → 機場

(輕井澤 白戶瀑布-圖片來源：輕井澤觀光協會 Trip Karuizawa)

(圖片來源：輕井澤觀光協會 Trip Karuizawa)

●住進關東的頂級風景：奢華飯店與溫泉旅館推薦

♦東京市區｜都心奢華 × 尊榮入住：

•Aman Tokyo（大手町)

都心少見結合溫泉設施的頂級飯店，高樓景觀與極簡美學並重，包車直達才能完整保留尊榮感。

•Janu Tokyo（麻布台｜2024 開幕

Aman 集團新品牌，公共設施與空間感極強，定位更活潑的新派奢華，適合想住「最新高端飯店」的旅人。

•Park Hyatt Tokyo（新宿)

高樓視野與安靜氛圍兼具，遠離鬧區卻保有便利性，適合旅程前後段入住。

(Aman Tokyo-圖片來源：官網)

♦箱根｜溫泉旅宿 × 目的型入住：

•Gora Kadan（強羅）-強羅花壇溫泉旅館

前皇族別邸改建的代表性奢華溫泉旅館，多數房型附私人湯池，下車即入住，包車優勢極高。

•Hakone Suishoen（箱根湯本）

庭園型低調奢華溫泉旅館，公共交通需轉乘，包車直達門口最輕鬆。

(箱根 強羅花壇溫泉旅館-圖片來源：官網)

♦日光｜湖畔風景 × 歷史質感：

•Chuzenji Kanaya Hotel（中禪寺湖)

位於湖畔的歷史型飯店，環境清幽，距離市區與車站皆有距離，包車才能真正享受湖景與寧靜。

♦輕井澤｜高原度假 × 日本頂級旅宿：

•Hoshinoya Karuizawa（虹夕諾雅 輕井澤)

星野集團最高端品牌，村落式設計、自然共生理念，是「專程為住宿而來」的目的型旅宿，包車進出才能完整體驗其靜謐感。

RISONARE Karuizawa（星野集團)

高端親子與家族度假首選，活動與空間分流明確，包車移動園區與進出最省力。

•Karuizawa Prince Hotel

大型高原度假飯店群，腹地廣大、館別多元，適合多件行李與家族旅遊。

(Hoshinoya Karuizawa（虹夕諾雅 輕井澤）-圖片來源：hotels.com)

(RISONARE Karuizawa-圖片來源：星野集團)

●味蕾升級：東京與近郊的高級美食地圖

♦東京市中心：

★Narisawa（南青山｜創意料理)

以日本風土為核心的現代料理代表，整體節奏完整，適合重要紀念日或高端接待。

料理特色與理念：

• 核心理念為「人與自然共生」，強調永續利用自然資源

• 與在地農漁民合作，選用環境友善、具季節代表性的食材

• 融合日本季節食材與法式烹飪技法，呈現富有藝術感的料理風格

招牌與體驗亮點：

• 桌邊發酵的「森林麵包」

• 代表作「里山的風景」

• 菜單依季節更換，用餐過程如一場感官探索

獲獎紀錄：

• 米其林二星

• 米其林綠星

• 長年入選世界 50 最佳餐廳

(Narisawa-圖片來源：官網)

★Quintessence（白金台｜法式料理)

日本法式料理代表之一，風格內斂，適合重視料理本質的饕客。

主廚與料理哲學：

• 主廚岸田周三為《東京大飯店》中木村拓哉角色的原型

• 曾任法國 Astrance 餐廳副主廚

• 以「食材、火候、調味」為核心，不使用隔夜食材

菜單與招牌：

• 僅提供主廚套餐，無固定菜單

• 經典甜點：山羊奶 Bavarois（山羊乳のババロア）

獲獎紀錄： 米其林三星

(Quintessence Tokyo-圖片來源：米其林指南 官網)

★Sukiyabashi Jiro（銀座｜壽司 ）

✦壽司之神> 創始人小野二郎以對完美壽司的極致追求，被譽為「壽司之神」。

料理特色

• 堅持傳統江戶前壽司技法

• 重視食材新鮮度、醋飯溫度與酸度、精準的握捏節奏

• 每貫壽司皆在最佳時機上桌

用餐氛圍與注意事項

• 店內僅約十個座位

• 用餐規則嚴謹（禁止拍照、不自行沾醬油）

• 銀座總店為會員制，一般旅客極難預訂

(Sukiyabashi Jiro-圖片來源：官網)

★Kikunoi Akasaka 菊乃井（赤坂｜懷石料理)

京都名店菊乃井在東京的代表作，延續正統京懷石精神，是東京少數能完整體驗「季節與節奏」的高級和食餐廳。

料理特色與定位：

• 正統懷石流程，重視季節感與器皿美學

• 料理節奏細緻安定，適合重要招待或成熟客群

• 與壽司、法餐形成清楚區隔，補齊高端和食類型

獲獎紀錄：米其林二星

(Kikunoi Akasaka 菊乃井-圖片來源：My Concierge Japan All Rights Reserved)

★Nihonryori RyuGin 龍吟（六本木｜日本料理

2003年，於六本木的小巷裡默默燃起燈火的小小日本料理店， 在2018年，躍升為位於「中央城日比谷大樓」7樓的「龍吟本店」。

料理特色與定位：

• 以日本料理為基礎，融入現代技法與創新表現

• 用餐節奏完整，適合安排為旅程中的「重點一餐」

• 對國際旅人接受度高，辨識度強

獲獎紀錄：米其林三星

(Nihonryori RyuGin 龍吟-圖片來源：My Concierge Japan All Rights Reserved )

♦東京東側與下町

★Hommage（淺草｜法式料理）

位於下町的星級法式餐廳，氣氛相對輕鬆，適合第一次嘗試高級法餐的旅人。 獲獎紀錄：米其林一星

(Hommage淺草-圖片來源：米其林指南 官網)

●東京米其林星級餐廳經典15選

✦日本是全球擁有最多米其林星級餐廳的國家，而**東京**，毫無疑問是這件事的核心現場。 自 2008 年《米其林指南東京》創刊以來，東京已連續 17 年成為全球星級餐廳數量最多的城市。 在 2024 年版指南中，東京共有 183 家星級餐廳，其中包含 12 家三星、33 家二星、138 家一星。 若再加上必比登美食推薦與入選餐廳，整體收錄數量高達 504 家——這已經不是「選餐廳」，而是「整座城市都在競技」。

✦為什麼是東京？

因為這裡幾乎集結了日本料理最精華的條件。 四季分明、四面環海，加上多樣的山海地形，讓日本各地的頂級食材都能隨著季節流動，而東京正是這些食材的匯集點。再加上來自全國、甚至世界各地的料理職人齊聚於此，讓不同流派、技術與風格在同一座城市裡相互切磋、持續精進。 也正因如此，東京不是只有「少數幾家很厲害的餐廳」，而是一整座城市，都能讓旅人用餐桌認識日本。

✦*注意事項： 本篇餐廳星級、營業狀態與相關資訊，係依撰寫當下可查詢之公開資料與官方網站整理而成，實際收錄狀況、星級評定與營業情形，仍可能因年度《米其林指南》更新、餐廳政策調整或其他因素而有所變動。 如有特定餐廳是否持續列入米其林評鑑、星級異動或最新營業資訊之需求，請務必以《米其林指南》官方公告或餐廳官方網站之最新資訊為準。本篇內容僅作行程規劃與參考用途，實際訂位與安排仍建議於出發前再次確認。

(圖片來源：Pexels-takashi-miyazaki)

關東之所以適合高級旅遊，不只是因為景點密集， 而是因為餐桌與飯店本身，就值得為它們安排一趟旅程。

把最好的幾餐，吃在對的時候， 把最舒服的夜晚，留在最適合停下來的地方， 其餘的，就不必再急著填滿。

當旅行只剩下「享受」這件事，不需要比較、不需要證明， 關東，才會展現它真正成熟而迷人的一面。





延伸閱讀:更多資訊

更多景點介紹連結