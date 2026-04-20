東京親子旅遊攻略｜夏季活動推薦＋室內避暑景點與自駕、包車玩法一次整理

東京的夏天，不只是氣溫升高，更是一段節奏轉換的開始。從6月起，各類煙火大會、傳統祭典與期間限定活動陸續登場，整座城市也逐漸轉為以夜晚為主的活動模式。白天因高溫與濕氣讓步調放慢，傍晚之後反而成為一天中最熱鬧、也最適合出門的時段。對親子旅遊而言，這樣的節奏反而更容易安排，白天可保留休息或室內行程，晚上再輕鬆參與活動，讓整體行程更順暢、減少不必要的體力消耗。

(東京觀光信息中心-圖片來源：東京旅遊官方網站GO TOKYO)

●東京旅遊設施整理 國際旅客與親子支援據點

在東京旅行，多數景點確實都有服務櫃台，但對親子與國際旅客真正重要的，是「是否能有效溝通」以及「是否提供實際可用的支援」。 例如：是否有中文服務、是否有休息空間、是否能協助重新安排動線、是否能處理突發狀況。 當行程中出現臨時變動時，除了依賴服務中心外，也有不少旅客會選擇透過東京親子包車來降低不確定性，讓行程調整更即時。

🔹一、官方旅遊服務中心（多語支援完整）：

❖東京觀光信息中心Tokyo Tourist Information Center：

位置：東京都廳第一本廳舍1樓（新宿）

服務重點：

* 提供多語服務（含中文）

* 協助行程規劃（含親子路線）

* 提供地圖與活動資訊

* 協助交通與景點安排

親子友善：

* 空間寬敞，可短暫休息

* 推車可進入

適合情境：初到東京、需要重新規劃行程

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❖淺草文化觀光中心 Asakusa Culture Tourist Information Center：

位置：淺草雷門對面

服務重點：

* 提供英文與部分中文服務

* 提供淺草周邊導覽與旅遊建議

* 提供地圖與活動資訊

親子友善：

* 設有休息空間

* 設有免費觀景台

* 推車友善

適合情境：淺草行程中段休息與調整

(東京旅遊服務中心Tokyo City i-圖片來源：Wonderland Japan WAttention)

🔹二、交通類服務中心（降低移動壓力）：

❖JR東日本旅行服務中心及無障礙設施 JR East Travel Service Center：

位置：東京站、上野站、新宿站等主要車站

服務重點：

* 外國旅客服務（部分據點提供中文）

* JR Pass兌換與車票購買

* 協助交通路線規劃

親子友善：

* 可協助安排轉乘較少的路線

* 提供清楚的移動建議

適合情境：長距離移動、轉車複雜時

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❖東京旅遊服務中心 Tokyo City i：

位置：東京站丸之內南口

服務重點：

* 提供旅遊資訊與地圖

* 協助查詢活動與景點

* 景點/活動門票販售、酒店預訂、行李寄存以及免費Wi-Fi與充電服務

親子友善：

* 室內空間，可短暫停留

* 資訊整合完整

適合情境：剛抵達東京、需要快速取得資訊

(台場SKY旅遊服務中心-圖片來源：NAVITIME JAPAN)

🔹三、區域型服務中心（行程中段使用）：

❖台場SKY旅遊服務中心 Odaiba Sky Tourist Information Centre：

特色：旅遊諮詢據點

亮點：提供台場、有明等臨海地區的景點、交通、住宿與活動資訊，適合自由行旅客即時調整行程

地理位置：東京都江東區青海1-2-1（東京電訊站前廣場)

(東京育嬰室-圖片來源：Voyapon)

🔹四、親子支援設施

❖育嬰室/哺乳室

東京的育嬰室普遍維護良好，是親子旅遊中最穩定、也最實用的支援設施之一。

常見位置：

* Tokyo Skytree 商場內

* 台場大型商場

* 銀座、新宿百貨

* 各大景點設施

提供內容：

* 哺乳空間

* 尿布更換台

* 熱水設備

(圖片來源：樂吃購！日本 Let's go JP)

在東京安排親子旅行時，景點本身並不是唯一考量。 真正影響體驗的，是在需要幫助時，是否能快速取得支援。

從多語言服務中心，到完善的育嬰與休息設施， 這些看似細節的安排，往往才是讓整趟旅程順利與否的關鍵。

●東京旅遊 電子手冊： ►下載

(東京自然景點與博物館-圖片來源：Japan Travel.co)

●東京親子旅遊景點整理｜市區精選攻略（戶外放電、室內避暑、文化之旅）

🔹一、戶外放電型景點（動物園、公園）

❖Asukayama Park（飛鳥山公園)-

特色：免費兒童遊樂天堂 亮點：大型溜滑梯＋多樣遊具，旁邊還有迷你蒸汽火車展示，小孩幾乎可以放電一整個下午，CP值超高

地理位置：王子（北區）

❖Shinjuku Central Park（新宿中央公園)-

特色：市區型親子公園 亮點：新整修的兒童遊戲區＋噴水區（夏天直接變戲水場），旁邊就是高樓景觀，兼具城市感與放鬆感

地理位置：新宿

❖上野動物園- 特色：日本最古老動物園

亮點：熊貓、免費入園、動物密集

地理位置：上野公園內（市中心）

❖葛西臨海公園-

特色：海邊大型公園

亮點：摩天輪＋草地＋水族館 地理位置：東京灣沿岸

❖代代木公園-

特色：市中心最大草地 亮點：放風、野餐

地理位置：澀谷旁

這類景點多半占地廣、停留時間長，如果一天安排超過兩個以上，移動時間會明顯增加，因此不少家庭會搭配東京親子包車來串聯景點，避免孩子在交通中消耗過多體力。

(東京景點總覽圖-圖片來源：Japan Travel.co)

🔹二、室內親子設施（雨天備案、避暑好去處）

❖哈利波特影城 -

地點：東京都練馬區（近池袋)

特色：沉浸式電影體驗 亮點：走進霍格華茲大廳、9¾月台與經典場景，結合互動展示與拍照體驗，是近年東京最熱門的新景點之一，建議安排 4-7小時 深入體驗

❖KidZania Tokyo-

地點：豐洲： 特色：職業體驗

亮點：100種以上真實職業體驗 /角色扮演，讓小孩「真的上班」！賺錢、花錢、跑完整個小社會，通常一待就是半天以上

❖teamLab Planets Tokyo-

地點：豐洲

特色：沉浸藝術 亮點：互動高的親身體驗式展覽，鏡面＋光影打造無限延伸空間，拍照效果強烈且具話題性

❖東京玩具美術館-

地點：新宿

亮點：滿滿木製玩具＋療癒空間，小小孩也能專心玩很久，爸媽可以短暫放空

❖墨田水族館-

地點- 晴空塔內

亮點：水母美到像藝術品，企鵝區超好拍，小而精緻、節奏剛剛好

❖品川水族館-

地點：品川

亮點亮點：該有的都有，還有海豚表演，天氣不好直接來這裡最穩

❖東京巨蛋城-

地點：後樂園

亮點：設施多元、動靜都有，招牌雲霄飛車穿越建築體，視覺與速度感都很強

室內景點通常集中在特定區域，如豐洲或台場，若需要一天內串聯多個據點，透過東京親子包車可以大幅減少轉乘與步行距離。

(東京博物館和科技館-圖片來源：Japan Travel.co)

🔹三、經典文化景點（親子＋長輩）

❖淺草寺-

地點：淺草

亮點：雷門一進去就是滿滿日本味，仲見世一路邊走邊吃，文化體驗＋小吃一次收

❖東京晴空塔-

地點：押上 特色：東京地標

亮點：登高看整個東京天際線，樓下商場好逛又好吃，從白天到夜景都不無聊

❖明治神宮-

地點：原宿

特色：森林神社 亮點：一走進去就像進入另一個世界，安靜又有綠蔭，節奏瞬間慢下來

❖皇居外苑-

地點：東京站

特色：歷史景觀 亮點：視野很開、草地很大，可以慢慢走、慢慢看東京最核心的歷史氛圍

❖上野公園-

地點：上野

特色：文化公園

亮點：一個公園裡集合博物館、美術館、動物園，走累了隨時能休息，文化濃度高但不會有壓力

❖東京國立博物館-

地點：上野

特色：日本文化代表博物館 亮點：從武士盔甲到佛像一次看，展覽深但動線舒服，就算只逛一部分也很有收穫

文化景點之間的距離看似不遠，但實際移動仍需多次轉乘，對於同時帶長輩與小孩的家庭來說，東京親子包車會是一種更穩定的安排方式

(東京晴空塔與墨田水族館-圖片來源：Klook)

●東京親子行程怎麼安排？一日與多日路線建議

1. 距離控制｜避免跨區移動過多

建議一天集中在同一區域或相鄰區域，減少轉乘與通勤時間。 東京看似方便，但實際移動常需30–60分鐘以上。

2. 停留時間｜每個景點要有「消化空間」

親子景點建議停留約1.5～3小時，避免過度壓縮行程。 特別是動物園、體驗型設施，停留時間通常會超出預期。

3. 節奏安排｜避免連續高消耗行程

一天之中不建議安排多個「高體力活動」。 例如：大型公園＋長距離移動＋排隊景點，容易造成疲勞。

(河口湖遊船-圖片來源：好運日本行)

🔹不同天數建議：

1日行程：以單區域為主，通常不需要額外安排交通方式。

2日行程：若跨區移動增加，可以評估部分時段使用包車或自駕，減少轉乘疲勞。

3日以上：加入近郊時，包車或自駕的價值會更明顯，尤其是昭和紀念公園或河口湖這類距離較遠的地點。

核心目標：✔ 不趕行程 ✔ 孩子及長輩有完整體驗時間

(東京市近郊-史努比博物館+咖啡-圖片來源：官網)

2日行程｜市區＋特色區域

* Day1：東京核心區域（文化＋城市景點）

* Day2：主題型區域（如台場、豐洲、親子設施集中區）

核心目標： ✔ 一天一主題 ✔ 不混亂

3日以上行程｜加入「空間型景點」與彈性

* 可安排1天進行「大型公園／近郊」行程

* 其餘天數維持市區節奏

* 保留半天彈性時間（非常重要）

核心目標： ✔ 節奏穩定 ✔ 有調整空間

(東京市近郊-史努比博物館+咖啡-圖片來源：官網)

(淺草神社‧三社祭-圖片來源：MATCHA)

●東京夏季必看活動/煙火、祭典、音樂、風鈴祭

東京的夏天，更像是一場夜晚才開始的城市節慶。從6月起，煙火、祭典與各類活動陸續登場，高溫讓白天節奏放慢，傍晚之後反而更加熱鬧。 對親子旅遊來說，這樣的節奏更輕鬆。白天可安排休息或室內行程，晚上再出門參與活動，孩子也較不易疲累。 也因此，行程多半會拉長至夜間，讓整體行程在夏季依然維持舒適節奏。

🔹東京煙火大會與夏日祭典：

4–5月：

闇祭（府中)

三社祭（淺草)

神田祭（隔年舉辦）

(神田祭-圖片來源：每日新聞、山王祭-圖片來源：MATCHA、深川八幡祭-圖片來源：東京旅遊官方網站GO TOKYO)

6月：

山王祭

(隅田川花火大會-圖片來源：官網)

7月：

神樂坂祭

靖國神社御靈祭

隅田川花火大會

(高圓寺阿波舞祭Koenji Awa Odori Festival-圖片來源：GO TOKYO 東京旅遊官方網站)

8月：

深川八幡祭

神宮外苑花火大會

高圓寺阿波舞

麻布十番納涼祭

八王子祭

(東京蚤之市-圖片來源：步步日本BUBU JAPAN)

🔹音樂與市集（親子友善）

❖東京蚤之市

特色：古物市集

亮點：日本最盛大，像在逛歐洲市集，古董＋甜點＋音樂混合

地點：東京近郊（不定期）

❖Earth Garden

特色：戶外市集＋音樂

亮點：草地＋音樂＋手作，小孩能跑、大人能放鬆，氣氛很chill

地點：代代木公園

❖大江戶古董市

特色：古董文化市集

亮點：規模大、文化濃，像走進日本舊時代

地點：東京站／代代木

❖Farmer's Market @ UNU

特色：農夫市集 亮點：每週末都有，食物多、親子友善，最穩定

地點：青山

❖NHK Hall Family Concert 地點：NHK Hall（澀谷)

特色：親子音樂會

亮點：專為家庭設計的演出，節奏不會太長，內容偏互動，小朋友比較坐得住 建議密切關注 NHK 交響樂團的官方網站及 NHK 大廳相關公告

(川越冰川神社 結緣風鈴祭-圖片來源：埼玉觀光資訊、川越氷川神社)

🔹2026年東京與近郊風鈴祭 東京及周邊的風鈴活動多集中於夏季，其中川越冰川神社活動時間最長，從初夏一路延續至盛夏，是最容易安排行程的代表性風鈴祭

❖西新井大師 風鈴祭（東京市區/足立區）：

時間：通常為7月上旬～7月下旬

亮點：數百件來自日本各地的風鈴同時響起，以江戶風鈴為主，聲音層層交錯很有夏天儀式感

特色：在歷史寺院中看風鈴，比單純市集更有文化味，氛圍偏靜態、適合慢慢走、慢慢聽 地點：東京都足立區西新井

❖川崎大師 風鈴市（神奈川）： 時間：通常為7月中旬（約5天)

亮點：一次集結日本各地風鈴（包含達摩風鈴等地方特色），像走進全日本風鈴展

特色：偏「市集型活動」，熱鬧、人多、節奏快，適合想一次看齊各種風鈴文化的人

地點：神奈川縣川崎市（距東京約30–40分鐘）

❖川越冰川神社 結緣風鈴祭（埼玉縣）：

東京近郊（當天可往返)

時間：通常為6月下旬～9月上旬

亮點：整條「風鈴小徑」隨風晃動，加上夜間點燈，畫面感非常強，幾乎每個角度都能拍

特色：主打「結緣祈福」，可以寫心願、抽籤、掛風鈴，不只是看，更有參與感 地點：埼玉縣川越市（距東京約1小時）





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