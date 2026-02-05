日幣1千就能大吃一頓！東京高CP值燒肉店推薦清單

快訊

FunTime旅遊比價
七輪燒肉 安安。 圖／kkday
七輪燒肉 安安。 圖／kkday

【FunTime小編群】每次到日本都會莫名的想吃燒肉，但是在寸土寸金的東京到底要怎麼找到又美味又能照顧荷包的餐廳呢？這次FunTime小編幫大家整理了幾間東京CP值超高的燒肉店，無論是套餐還是吃到飽都不超過1,000日圓，東京居然真的有這麼划算的燒肉店！

【吉祥寺】燒肉定食やまと

燒肉定食やまと。 圖／IG, kichijoji_nyanko
燒肉定食やまと。 圖／IG, kichijoji_nyanko

燒肉定食やまと有別於其他燒肉店，主打的就是平價個人燒肉，所以不會有划算的套餐只能中午吃，而是全天候供應、隨時都能吃到！套餐從980日圓起，單點肉品也只要580日圓起，真的很便宜！因為是肉舖直營，所以肉品的新鮮度非常有保障，而且用餐空間通風良好、不會被煙霧包圍喔～推薦給在東京獨旅的遊客們！

地址：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-1

交通：搭乘JR、電鐵至「吉祥寺站」下車，步行約3分鐘

營業時間：11:30-23:00

【新宿】燒肉しんうち

燒肉しんうち。 圖／kkday
燒肉しんうち。 圖／kkday

如果你對和牛情有獨鍾，那就絕對不能錯過焼肉しんうち 神樂坂，午間的和牛內臟套餐只需要1,000日圓起，和牛肋排套餐也只需要1,200日圓起，且每份套餐都會提供白飯、湯、沙拉、小菜，除了CP值很高外，另外用餐環境也很值得一提，滿滿日式花街風情，還有包廂空間喔！是新宿午餐的好去處～

地址：東京都新宿區神樂坂3丁目6-40（神樂大樓 B1）

交通：搭乘地鐵至「飯田橋站」、「牛込神樂坂站」下車，步行約5分鐘

營業時間：11:30-14:30、17:00-23:00

【新宿】新宿食肉中心 極 恵比壽店

新宿食肉中心 極 恵比壽店。 圖／IG, ironroad1_100
新宿食肉中心 極 恵比壽店。 圖／IG, ironroad1_100

新宿食肉中心 極無論是在YouTube還是TikTok上話題度都很高，正是因為他們推出1,100日圓（含稅）的吃到飽活動！只要是在中午11:30至下午14:30間入場都能參與，雖然限時45分鐘，但無論是上班族午休或夜間小酌都很合適～另外，新宿食肉中心 極營業至凌晨2點，如果你正在煩惱東京宵夜要吃甚麼的話，這間位在新宿的便宜燒肉吃到飽就超適合你的！

小編偷偷說：恵比壽店也有推出深夜吃到飽活動，詳情可以到官網查詢喔

地址：東京都澀谷區恵比壽1-11-9（Granbell恵比壽2F）

交通：搭乘地鐵至「惠比壽站」下車，步行約3分鐘

營業時間：11:30-02:00

【澀谷】燒肉壽亭 澀谷店

燒肉壽亭 澀谷店。 圖／kkday
燒肉壽亭 澀谷店。 圖／kkday

想在東京澀谷吃到平價又有質感的燒肉？小編真心推薦「燒肉壽亭 澀谷店」！這家可是藏在熱鬧街區中的高CP值寶藏店，午間套餐只要800日圓起，連和牛套餐也只要1,580日圓，重點是還附米飯、湯、沙拉、冷豆腐，整套吃下來超有飽足感。雖然肉量不算太多，但以這價格在澀谷來說根本佛心，絕對是燒肉控來東京自由行不能錯過的一站！

地址：東京都澀谷道玄坂2-9-2（誠實大樓B1F）

交通：搭乘地鐵至「澀谷站」下車，步行約5分鐘

營業時間：11:00-04:30

延伸閱讀>>日幣1000有找!東京CP值超高燒肉店直擊!

想知道更多實用東京旅遊攻略,請看「東京旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 燒肉 市場美食

FunTime旅遊比價

追蹤
×

