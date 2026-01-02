日本關東新年走春推薦　東京近郊的新年參拜名所

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】馬上將迎來2026年，日本比起跨年倒數，更著重在元旦之後的「初詣」活動。初詣也就是新年後第一次去神社、寺廟進行參拜，類似於我們的走春活動。

對於已在東京市區旅行、或計畫新年期間安排近郊走訪的自由行旅客來說，距離市中心不遠、交通銜接順暢的千葉縣，是兼顧參拜體驗與旅遊的理想選擇。多數景點從東京出發約1～2小時即可抵達，適合規劃一日或兩日的輕旅行。

▲成田山新勝寺仁王門前的大紅提燈以砲金（青銅的一種）打造。 圖：NARITA BEYOND／提供

新年期間千葉縣最具代表性的參拜名所，首推「成田山新勝寺」。創建於西元940年的成田山新勝寺，是關東地區屈指可數的初詣勝地，每年正月初期吸引大量參拜人潮。自成田機場搭乘電車僅10分鐘，或從東京站或上野站搭乘JR或京成電鐵，約1小時即可抵達成田市，再步行前往寺院。新年期間，表參道兩側聚集年節攤販，境內也推出期間限定的御守和御朱印，讓參拜行程更添新年氣氛。

▲位於千葉縣的香取神宮是全日本約400座香取神社的總本社。 圖：北總四都市江戶紀行／提供

若希望在新年期間走訪相對清幽、又富含歷史意義的神社，可考慮前往香取市的「香取神宮」。從東京站搭乘JR總武快速線轉成田線，車程約1個半小時即可抵達佐原站，再轉乘巴士或計程車前往。香取神宮是全日本約400座香取神社的總本社，自古以祈求勝運、守護聞名，新年期間前來參拜的氛圍莊嚴而沉穩。結束參拜後，也可順道走訪鄰近的佐原老街，感受水鄉小鎮冬季的靜謐風景。

▲佐原歷史街區。 圖：VMG HOTELS & UNIQUE VENUES／提供

