1小時走進「東京後花園」奧多摩！森林、湖泊與四季光影，遠離人群塵囂讓心靈重新開機的完美秘境

奧多摩位於東京都西半部，是東京都內少數自然景觀極其豐富的區域。四季分明、地形多變，也因此成為戶外愛好者心中的天堂。「雪羊視界 Vision of a Snow Ram」創辦人雪羊老師分享，奧多摩的魅力就在於擁有大山、大林、冰涼溪流與迷人水色，再加上多樣步道與獨特的地下景觀，旅遊「自由度非常高」。無論只是想散心、帶孩子親近自然，或是追求挑戰的健行高手，都能在奧多摩找到屬於自己的節奏與玩法。

奧多摩遊客中心。圖片來源｜©雪羊視界

雪羊老師眼中的奧多摩：自由自在的健行天堂

以雪羊老師最拿手的登山與健行來說，奧多摩因地形多樣、步道密集，是非常自由彈性的健行天堂。從短程散步到高難度登山，各種級別的路線一應俱全。想輕鬆走走的人，可以選擇1～2公里的森林療癒步道，沿著河畔或林間漫步，走累了就折返，非常適合親子與長輩。

而想挑戰自我的人，則可以挑戰有「東京屋脊」之稱、也是東京唯一入選百名山的雲取山。從鴨沢出發的最短路線，體能要求就比爬玉山還高；更可以從奧多摩車站直接出發，選擇來回超過40公里的長程路線，總爬升甚至比來回台灣五岳南湖大山還多，被許多登山健行玩家視為必爬的經典挑戰。

這座山更是日本傳奇登山家山野井泰史＊的日常訓練場，可想而知其難度與魅力。（＊山野井泰史：是日本傳奇級極限登山家，以無氧單人攀登世界高峰聞名，被譽為最接近山岳極限的人之一。）

奧多摩車站內有登山申請表索取處與投遞箱，上山前填寫投遞即可。圖片來源｜©雪羊視界

奧多摩相關登山資訊豐富，雪羊認為在這裡健行爬山，是非常自由彈性的選擇。圖片來源｜©雪羊視界

東京的秘密森林：奧多摩的溫帶林相與野生生態之美

「台灣山林確實很美，但奧多摩的魅力又是另一種風景。」雪羊老師分享，奧多摩屬於溫帶森林生態區，林相特別乾淨，沿途遍布日本山毛櫸、楓樹與殼斗科等豐富的植被。走在林間，有時還會遇見啄木鳥、猴子、鹿等野生動物從身旁穿梭，讓整趟登山旅程更加生動有趣。雪羊老師笑著形容：「這裡真的很像東京的秘密森林，一踏進來，就會忘記自己其實還在東京都內。」

位於東京都西半部的「奧多摩湖」，是許多東京居民或旅客的輕旅行的最佳去處。圖片來源｜©雪羊視界

晴空下的奧多摩湖。圖片來源｜©雪羊視界

倉沢のヒノキ是奧多摩的超級神木！據說樹齡接近千年，站在樹下能感受到森林的力量。圖片來源｜©雪羊視界

奧多摩不只爬山！動靜皆宜的全方位自然玩法

如果不想健行或爬山，奧多摩能「動」也能「靜」！雪羊老師分享，奧多摩因為自然資源豐富，加上活動選擇多元，是個老少咸宜、超適合全家一起旅行的目的地。這裡擁有冰涼透明的溪谷，不但能在河邊玩水，也非常適合體驗釣魚或在溪邊露營，享受山林間的靜謐時光；抬頭一看，還能在壯觀的吊橋上俯瞰深邃谷地，感受奧多摩的自然力量。

昭和橋下的戲水人群。圖片來源｜©雪羊視界

奥多摩湖的麥山浮橋是最受歡迎的打卡美景之一。圖片來源｜©雪羊視界

御岳山、御岳溪谷是多摩地區最美的山岳與河段之一，每段景色都很別緻。圖片來源｜©TCVB

奧多摩自然文化百選第22號「境の清泉」，以終年清澈不枯的湧泉聞名。透明如鏡的泉水靜靜流淌在森林深處，是旅人尋找奧多摩純淨自然的必訪之地。圖片來源｜©雪羊視界

如果想用更悠閒的方式探索奧多摩，也可以租台腳踏車，沿著綠蔭路段一路騎到東京最大的湖泊——奧多摩湖。當地設有自行車租借店，騎行途中會經過自江戶時代保存至今的「奧多摩道」，因為禁止一般車輛通行，整段路安靜又涼爽，像在森林隧道裡旅行。喜歡慢步調的旅客則可以選擇森林浴散步，或走到湖上的浮橋欣賞水色，享受最純粹的自然療癒。

雪羊分享Trekkling單車租賃店。圖片來源｜©雪羊視界

Trekkling租車店顯眼的彩繪落地窗。圖片來源｜©雪羊視界

如果想用更悠閒的方式探索奧多摩，也可以透過單車漫遊的方式，沿著綠蔭路段一路騎到東京最大的湖泊——奧多摩湖。圖片來源｜©雪羊視界

租個單車騎上奧多摩古道，有一段非鋪裝路面，可以感受江戶時代的情境。圖片來源｜©雪羊視界

奧多摩的中山橋位於「奧多摩古道」旁，這座橋是奧多摩湖的著名地標。圖片來源｜©雪羊視界

白鬚神社安靜坐落在奧多摩古道旁，讓整座神社多了一分山林間專屬的神秘氣息。圖片來源｜©雪羊視界

新綠、秋楓、日出與登頂後眺望富士山：奧多摩的極致攝影體驗

雪羊老師表示，奧多摩的旅遊型態非常多元，如果以主題式玩法來看，最經典的莫過於上述的戶外活動與療癒休閒。但除了健行、散步、騎車、釣魚之外，他也非常推薦旅人用「攝影之旅」與「文化探索」的角度認識奧多摩。

石舟橋是多摩地區最具人氣的拍攝景點之一，秋季滿山紅橙的楓葉倒映在清澈溪谷間，吊橋宛如通往森林深處的秘境步道，美得令人屏息。圖片來源｜©TCVB

奧多摩是一處四季都能拍出驚喜的秘境，其中秋季尤其迷人，被雪羊老師譽為最值得造訪的拍攝時節。山林因殼斗科、楓樹、日本山毛櫸等變色樹種層層染色，紅、橙、金交織而成的色帶倒映在奧多摩湖面，形成令人難忘的絕美景致；沿著奧多摩溪谷行走，從吊橋俯瞰整片金紅色谷地，更是攝影人夢寐以求的畫面。

御岳溪谷位於多摩地區，為東京秋日旅行最有人氣的賞楓地點之一，適合散步、溪邊拍照。圖片來源｜©TCVB

若登上雲取山，更能拍下當地最震撼的景象──從山頂遠眺東京都心與晴空塔的壯闊視野，清晨時還能捕捉太陽自東京灣升起的金色瞬間。轉頭便能看見富士山被朝陽染成淡淡的紫紅色，是許多攝影人心中最夢幻的天光畫面之一。若在四、五月上山，甚至還有機會同時拍到覆蓋著白雪的富士山與盛開杜鵑交織的難得景色。

品味奧多摩：里山料理、山葵拉麵與溫泉最在地的生活風景

除了自然風光與戶外活動，奧多摩的文化體驗也是雪羊老師大力推薦的亮點之一。這裡保留著傳統的里山生活方式，旅人能透過飲食、住宿與節奏緩慢的日常，感受到奧多摩最真實的風土滋味。像是在奧多摩入住家庭式民宿時，常常能品嚐到阿公阿媽親手烹煮的家常料理，其食材多半來自當地的農田與山林，簡單卻充滿在地風味，讓人吃到奧多摩的真誠與溫度。

奧多摩家常料理，其食材多半來自當地的農田與山林，簡單卻充滿在地風味。圖為カタクリの花的奧多摩風物天婦羅定食。圖片來源｜©雪羊視界

山葵是奧多摩當地特產，有時間不妨品嘗一下山葵拉麵。圖片來源｜©雪羊視界

奧多摩吉祥物わさぴ。圖片來源｜©雪羊視界

雪羊到もえぎの湯舒服地泡腳。圖片來源｜©雪羊視界

奧多摩的精釀品牌 VERTERE 以當地純淨山泉水釀製啤酒，口感乾淨清爽，圖為店內戶外風格的內裝與豐富酒單。圖片來源｜©雪羊視界

奧多摩的精釀品牌 VERTERE 以當地純淨山泉水釀製啤酒，口感乾淨清爽，是最能品味奧多摩水源之美的在地風味。圖片來源｜©雪羊視界

VERTERE精釀啤酒是來此登山或健行者小酌一杯的聖地。圖片來源｜©雪羊視界

說到美食，絕不能錯過奧多摩的特色料理──山葵拉麵（Wasabi Ramen）。雪羊老師回憶，曾在一間位於神社前的拉麵店吃到這道在地人氣美食，原本只是抱著「山葵拉麵到底是什麼滋味？」的好奇心嘗試，沒想到一吃就愛上。新鮮山葵為拉麵湯頭提味，口感清爽，湯頭鮮美，是許多旅人一試成主顧、回味無窮的地方特色。

此外，奧多摩許多地區都設有溫泉設施，就算只是泡個足湯，也能讓人徹底放鬆。雪羊老師說：「奧多摩不只有自然美景，它的農村文化和生活步調，同樣能讓人找到心安與平靜。」

東京的另一種可能：在奧多摩找回自己的步調

距離東京市中心不過一小時車程的奧多摩，卻有著完全不同於都會的節奏與風景。雪羊老師喜歡這裡沒有觀光客的人潮喧囂，也沒有都市的匆忙步調，取而代之的是群山、湖泊、溪谷與森林交織出的靜謐氣息。在奧多摩，你甚至不需要安排滿滿行程——散步、騎車、泡足湯、吃一碗山葵拉麵，就能讓身心悄悄沉澱下來。

在奧多摩，你甚至不需要安排滿滿行程——散步、騎車、泡足湯、吃一碗山葵拉麵，就能讓身心悄悄沉澱下來。圖為もえぎの湯的指標。圖片來源｜©雪羊視界

雪羊老師強調，奧多摩之所以迷人，並不只是因為自然美景，更因為它能包容各種旅行步調——想冒險的人可以挑戰登山；喜歡悠閒的人能享受森林浴與湖畔散策；攝影者能捕捉四季光影；而想體驗在地文化的旅人，也能從里山料理與農村生活中感受到土地的溫度。

若你下一次安排東京旅行，不妨抽空走訪奧多摩。就在離新宿不到二小時的地方，有一片能讓心真正安靜下來的森林、一座最真實的里山、一個適合每個人的自然樂園，正等待旅人前來相遇。

欣傳媒提醒您，未成年請勿飲酒。

