日本 | 熊本祕境深度旅遊篇

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走進熊本祕境景點（一）感受大自然神奇力量 鍋之瀑布（鍋ヶ滝）

全熊本最美的瀑布位於熊本縣小國町，據說鍋瀑布是由大約9萬年前造成阿蘇火山口的一次巨大火山噴發所形成。瀑布流下如窗簾般優美且神秘。推薦喜愛大自然的旅人。

鍋之瀑布（熊本縣政府提供）

鍋之瀑布（熊本縣政府提供）

鍋之瀑布（熊本縣政府提供）

【基本資訊】

設施名稱 : 鍋之瀑布（鍋ヶ滝）

地址 : 熊本縣阿蘇郡小國町黒渕

費用 : 成人（高中生以上）300日圓、兒童（小學生、國中生）150日圓，請網上提前預約入園門票

開放時間 : 9:00～17:00（最後入園時間16:30）

休園 : 年底年初（12月28日～1月3日）

網站 : https://ogunitown.info/

走進熊本祕境景點（二） 石匠工藝職人建造 國寶通潤橋

通潤橋在2023年時被國家列為指定文化財國寶。集結了當時的知識與技術建造而成的圓拱式水道橋。歷經170年的歷史，經過熊本大地震還與水災的考驗，來熊本時絕對不容錯過親眼見證此景點。另外，附近設有通潤橋史料館參觀，可以更深入了解當年建築技術。旅人前來時請事前確認通潤橋放水時間，因配合農作物灌溉時間，12月~3月不放水。

通潤橋（熊本縣政府提供）

通潤橋（熊本縣政府提供）

【基本資訊】

設施名稱 : 通潤橋

地址 : 上益城郡山都町長原

費用 : 通潤橋史料館成人（高中生以上）310日圓、兒童（小學生、國中生）160日圓

開放時間 : 10:00～16:00 （最後入館時間為15:30）

休園 : 【通潤橋史料館】每週二（放水日・國定假日除外）、年底年初（12月29日～1月3日）

網站 : https://tsujunbridge.jp

走進熊本祕境景點（三）挑戰體能極限! 森林空中滑索 美里

喜歡戶外活動的你，絕對不可以錯過用滑索穿越綠川水壩，去程410公尺、回程510公尺長，一覽水壩上的壯麗景色，是其他地方無法體驗到的刺激! 除了森林空中滑索外，體驗共分成種4大路線 : 冒險路線+滑索路線、滑索路線、冒險路線、森林樹上冒險（適合親子），讓各個年齡層的客人都可以根據自身需求體驗。

森林空中滑索 美里（熊本縣政府提供）

森林空中滑索 美里（熊本縣政府提供）

【基本資訊】

設施名稱 : 森林空中滑索・美里(フォレストアドベンチャー・美里)

地址 : 熊本県下益城郡美里町畝野3083-1

營業時間：9:00～15:00（隨著季節變動）

公休日：不定期休園

入園票：空中滑索路線3,000日幣，其他請參考官網

預約 : 需預約，可至官網或KKday購買

網址：https://foret-aventure.jp/zh/park/fa-misato/

推薦在地隱藏美食（一）葡萄農園見學品嘗在地紅白酒 : 菊鹿酒廠

九州難有栽培葡萄酒之地，但熊本菊鹿地區特殊，因位於排水良好、日夜溫差大的高原地形，且有熟練的契約農家細心栽培，葡萄品質優良，並釀造出獲得國內外高度評價的優質白葡萄酒。葡萄酒的品牌眾多也提供有料試飲。除了品嘗葡萄酒外，也可以事前報名葡萄酒導覽（導覽語言：日文）。大力推荐在這裡安排午餐。午餐提供使用產地當季食材與葡萄酒絕配的料理「來菊鹿才有的美食體驗」。

菊鹿酒廠（熊本縣政府提供）

菊鹿酒廠（熊本縣政府提供）

菊鹿酒廠（熊本縣政府提供）

【基本資訊】

設施名稱 : 熊本菊鹿葡萄酒廠（菊鹿ワイナリー）

地址 : 熊本縣山鹿市菊鹿町相良559-2

營業時間：10:00～17:00

公休日：週二

網址：https://www.kikuka-winery.jp/

推薦在地隱藏美食（二）酒造裡的餐廳 : 周末限定通潤特製料理

位於熊本縣正中央的山都町，國寶通潤橋附近的酒場「通潤酒造」是熊本縣現存最古老的清酒釀酒廠。映入眼簾的是純白色的酒造裡販賣各式各樣通潤酒造產的日本清酒以及梅酒，提供免費試飲。穿過廊道後可見美麗的日式庭園以及餐廳「寬政藏」。「寬政藏」也提供周末限定餐點，平日及假日有提供甜點及日本酒3種類試飲比較套餐。喜歡慢活的旅人決不要錯過。

通潤酒造（熊本縣政府提供）

通潤酒造（熊本縣政府提供）

通潤酒造（熊本縣政府提供）

【基本資訊】

設施名稱 : 通潤酒造

地址 : 熊本県上益城郡山都町浜町54

營業時間：9:00～17:00

公休日：每周二

網址：https://tuzyun.com/

推薦熊本祕境住宿（一）大自然包圍日式住宿竹樂亭

位於南阿蘇村，被大自然山群環繞的竹樂亭旅館，每間客房獨棟分離，都有隱密性的個人露天溫泉。除了客房裡的個人露天溫泉，也提供大浴場（內湯）使用。旅館內有廣大的庭園，飼養一群可愛的小鴨，這群小鴨變成活招牌迎接客人。入住時工作人員還會提供客人免費飼料餵小鴨，非常特別的體驗。晚餐與早餐都是選用阿蘇當地生產特選食材，如阿蘇赤牛等。非常適合喜愛小動物與想要慢慢放鬆的旅人入住首選。

竹樂亭（熊本縣政府提供）

竹樂亭（熊本縣政府提供）

竹樂亭（熊本縣政府提供）

【基本資訊】

設施名稱 : 竹樂亭

地址 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3208-1

免費接送服務 : 車站接送至飯店>長陽駅、木の香湯温泉入り口

網址：https://www.chikurakutei.jp/

推薦熊本祕境住宿（二）來體驗住在當鋪和煙草店一晚吧! NIPPONIA 甲佐疏水之鄉

NIPPONIA是以「再生日本原風景」為理念的頂級古民家旅宿系列。位於熊本的甲佐町也有一間。三間獨立建築結合成一間旅館-NIPPONIA 甲佐疏水之鄉。其中具有特色的「當鋪房」共有2樓層。以前曾是當舖，經過一翻整修後保有當時的舊壁櫃以及牆壁、拉門還有當鋪（日文質屋）招牌，牆壁上還可以看到當時舊有的痕跡。日式迴廊建築及西式床及小茶几都是NIPPONIA的特色。

NIPPONIA 甲佐 疏水の郷（熊本縣政府提供）

NIPPONIA 甲佐 疏水の郷（熊本縣政府提供）

NIPPONIA 甲佐 疏水の郷（熊本縣政府提供）

NIPPONIA 甲佐 疏水の郷（熊本縣政府提供）

熊本是一個適合慢旅、慢生活之地，唯有遠離喧囂吵雜才可以獲得真正的自由之旅！熊本深度之旅等著你發掘。

未滿十八歲禁止喝酒。喝酒禁止開車

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