2026東京櫻花季資訊 整理到手軟，花期預測、景點、夜櫻、遊河／搭船賞櫻我全都要！
櫻花季節到時，東京會變成什麼樣子？不要讓這美麗的幻想只存在你心理，現在去日本好像去南部一樣方便不是嗎(？) 辦公裡開始流傳一張張的賞花美圖，心癢癢的也不好受！趕快訂好機票、搞好交通或早早訂包車，誓言要在人海中殺出一條櫻花大道！這篇文章會有賞櫻名所大集合、夜櫻體驗、限定甜點與和服指南，我們順路統統幫你整理好了啦！
►2026日本櫻花季開花預測與最佳賞花期
以下日期為依據近年數據推估的 2026 年日本主要城市櫻花開花與滿開初步預測表。 由於近年全球氣溫普遍偏高，花期有提前趨勢， 實際花期仍以 2026 年 1 月後官方公布的最新預測 為準。
（依據平均數據＋往年趨勢推算）：
-
►東京11大經典賞櫻名所推薦
●飛鳥山公園（北區）： 日本歷史最悠久的賞櫻景點，園內約600株櫻花沿山坡綻放
●上野恩賜公園（台東區）： 自江戶時代即為花見界扛壩子，櫻花大道壯觀無比，白天熱鬧、夜晚更嗨。
●千鳥之淵（千代田區）：皇居護城河邊櫻花倒映水面，划船賞花氣氛滿點，是東京最浪漫的一幕。
●靖國神社（千代田區）： 東京櫻花開花預測的基準地，每逢花季還有祭典攤位，花香與人潮並存。
● 新宿御苑（新宿區）： 花期最長、品種最多的賞櫻園林，超過六十種櫻花輪番登場，滿開期壯觀又優雅。
●代代木公園（澀谷區）： 草坪寬闊、親子友善，狗狗也能一起野餐賞櫻，城市裡最自在的花見地點。
●目黑川（目黑區）： 全長4公里的櫻花河岸，夜間點燈如粉色星河，IG網紅最愛的拍照聖地。
● 六義園（文京區）：處 以枝垂櫻聞名，夜間點燈氣氛浪漫，是戀愛進展加速器等級的花見名園。
●隅田公園（墨田區）： 晴空塔與櫻花同框的經典畫面，白天賞櫻、夜晚看塔，一次收集兩種浪漫。
●井之頭恩賜公園（武藏野市）： 池畔、動物園、櫻花樹三合一，適合文青、親子、情侶共遊的療癒場。
●昭和記念公園（立川市）： 戶外野餐天堂，小朋友放電首選，黃綠相間的櫻花大道如春天的萬花筒。
►東京夜櫻景點推薦
📍目黑川（目黑區）： 中目黑一帶櫻花樹夾岸，約八百株染井吉野櫻，夜間點燈讓整條河道化作粉色夢境。 過往點燈時間：17:00〜20:00（例年三月下旬至四月上旬）
📍六義園（文京區）： 以枝垂櫻與池泉迴遊式庭園著名，江戶風情加上夜間點燈，氣氛宛如穿越古畫。 過往點燈時間：18:00〜21:00（例年三月中旬至四月上旬）
📍千鳥之淵（千代田區）： 皇居旁的護城河倒映櫻花，夜間燈光與水面交織，美得近乎靜謐。 過往點燈時間：18:00〜22:00（例年三月下旬至四月上旬
📍東京Midtown（港區六本木）： 都會風格夜櫻代表。約一百株櫻花沿外苑東通綻放，夜間LED燈光秀與玻璃帷幕倒影交織，是摩登夜櫻地標。 過往點燈時間：17:00〜23:00（Midtown Blossom 2025資料）
📍八芳園（港區白金台）： 日式庭園結合現代建築，櫻花樹倒映水池，夜間打光如光之詩。 過往點燈時間：18:00〜21:00（例年三月下旬至四月初；2025年部分區域整修）
📍上野恩賜公園（台東區）： 櫻花大道夜晚掛滿燈籠，猶如重現江戶花見盛會。 過往點燈時間：17:00〜21:00（例年三月下旬至四月上旬）
📍隅田公園（墨田區）： 可同時欣賞晴空塔與櫻花夜景，河畔燈光與櫻花交織，是東京夜櫻經典畫面之一。 過往點燈時間：18:30〜21:00（墨堤櫻祭り）
📍代代木公園（澀谷區）： 寬闊草地、熱鬧攤販與燈光交織，城市裡的放鬆夜櫻首選。 過往點燈時間：17:30〜20:00（部分年份不固定點燈）
📍京王讀賣樂園（稻城市）： 以「夜櫻寶石燈飾（Jewellumination）」聞名，櫻花與LED燈光同步點亮，浪漫又具科技感。 過往點燈時間：16:00〜20:30（例年三月中旬至四月上旬）
⚠️小提醒：
1、多數夜櫻活動都有期間限定燈光秀、祭典或音樂活動，建議查閱各地官方網站確認點燈時間與交通路線。
2、以上點燈資訊為2023至2025年官方資料彙整
3、實際2026年活動日期、時間及燈光內容可能因氣候、花況或主辦單位調整而異。出發前請查閱各景點官方網站或觀光協會公告
-
►東京賞櫻船遊：沿著水路追粉色風景
在東京，「賞櫻」從來不只是在河岸散步。坐船更是另一種超浪漫的體驗。無論是舟或屋形船，賞櫻同時有的還能享用懷石料理、遠看東京景色，氣氛境界直接升級！因為從船上看櫻花，不會被人潮包圍，視野也更開闊。而且船種遠比一般旅客想像的多：屋形船、觀光遊覽船、小型電動船、私人包船等，各有不同路線與氣氛。
一、隅田川賞櫻船遊 （最大規模／夜櫻主場)：
東京規模最大的「河道型」櫻花船遊，是東京水上賞櫻的核心。 沿岸櫻花密度高，夜間燈光也最完善，船隻種類最多： 可以搭：屋形船、觀光遊覽船、私人包船、小型電動船。 特色：河岸櫻花大道、吾妻橋、晴空塔夜景、橋影與燈光超經典。
二、目黑川（最貼近櫻花的水道）：
河道狹窄但櫻花極近，短程卻超有感。 可以搭：小型電動船、小型包船、短程巡航船。 特色：櫻花近到像在你頭上滑過。
三、千鳥之淵（護城河划船賞櫻）：
可以搭：腳划船、手划船（租船方式）。 特色：護城河彎道＋櫻花瀑布式垂落，非常沉浸。
四、上野、井之頭公園等「湖面划船賞櫻」：
規模較小；比較像情侶浪漫、親子划船。 可以搭：腳踏船、手划船。
*以上內容為近年官方及主要航運業者公開資料彙整，僅供參考。 實際航程、櫻花視野、出航時間、活動期間與船種開放狀況可能因天候、潮位、河川管理或主辦單位調整而有所不同。 出發前請務必查閱各業者官方公告或於預訂時確認。本文不承擔因變動造成之任何行程影響。
-
►五大族群東京賞櫻推薦
東京賞櫻真的不是老少團亂嗨，有包車行程的搭配更能細分需求，讓每種族群都有最優場景！
♦親子族：代代木公園、井之頭公園、昭和記念公園，寬敞安全又有設備。
♦長輩族：千鳥之淵、六義園、芝公園，平坦好走、交通直達、設施超齊全。
♦好友族：目黑川、下北澤、上野恩賜公園，打卡又能順路吃甜點。
♦情侶族：目黑川夜櫻、隅田川屋形船，夜晚有小橋流水、船光倒影，各種放閃預警。
♦一個人族（自帶靜謐氣場）：小石川後樂園、皇居外苑、東京大學校園，隨心慢逛不尷尬。
-
快收拾行李，春天的東京已準備好迎接你！
