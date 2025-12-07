2026東京櫻花季資訊 整理到手軟，花期預測、景點、夜櫻、遊河／搭船賞櫻我全都要！

櫻花季節到時，東京會變成什麼樣子？不要讓這美麗的幻想只存在你心理，現在去日本好像去南部一樣方便不是嗎(？) 辦公裡開始流傳一張張的賞花美圖，心癢癢的也不好受！趕快訂好機票、搞好交通或早早訂包車，誓言要在人海中殺出一條櫻花大道！這篇文章會有賞櫻名所大集合、夜櫻體驗、限定甜點與和服指南，我們順路統統幫你整理好了啦！

(千代田-圖片來源：good Luck Trip 好運日本行)

►2026日本櫻花季開花預測與最佳賞花期

以下日期為依據近年數據推估的 2026 年日本主要城市櫻花開花與滿開初步預測表。 由於近年全球氣溫普遍偏高，花期有提前趨勢， 實際花期仍以 2026 年 1 月後官方公布的最新預測 為準。

（依據平均數據＋往年趨勢推算）：

►東京11大經典賞櫻名所推薦

●飛鳥山公園（北區）： 日本歷史最悠久的賞櫻景點，園內約600株櫻花沿山坡綻放

(飛鳥山公園-圖片來源：Photo AC)

●上野恩賜公園（台東區）： 自江戶時代即為花見界扛壩子，櫻花大道壯觀無比，白天熱鬧、夜晚更嗨。

(上野櫻花-圖片來源／lit3rd©123RF.com)

●千鳥之淵（千代田區）：皇居護城河邊櫻花倒映水面，划船賞花氣氛滿點，是東京最浪漫的一幕。

(千鳥之淵-圖片來源：good Luck Trip 好運日本行)

●靖國神社（千代田區）： 東京櫻花開花預測的基準地，每逢花季還有祭典攤位，花香與人潮並存。

(靖國神社-圖片來源：Tabirai Japan)

● 新宿御苑（新宿區）： 花期最長、品種最多的賞櫻園林，超過六十種櫻花輪番登場，滿開期壯觀又優雅。

(新宿御苑-圖片來源：維基百科)

●代代木公園（澀谷區）： 草坪寬闊、親子友善，狗狗也能一起野餐賞櫻，城市裡最自在的花見地點。

(代代木公園 櫻花-圖片來源：Klook)

●目黑川（目黑區）： 全長4公里的櫻花河岸，夜間點燈如粉色星河，IG網紅最愛的拍照聖地。

(目黑川 櫻花-圖片來源：PIXTA)

● 六義園（文京區）：處 以枝垂櫻聞名，夜間點燈氣氛浪漫，是戀愛進展加速器等級的花見名園。

(六義園-圖片來源：photo AC)

●隅田公園（墨田區）： 晴空塔與櫻花同框的經典畫面，白天賞櫻、夜晚看塔，一次收集兩種浪漫。

(隅田公園-圖片來源：freepik)

●井之頭恩賜公園（武藏野市）： 池畔、動物園、櫻花樹三合一，適合文青、親子、情侶共遊的療癒場。

(井之頭公園 櫻花-圖片來源：PIXTA)

●昭和記念公園（立川市）： 戶外野餐天堂，小朋友放電首選，黃綠相間的櫻花大道如春天的萬花筒。

(昭和紀念公園-圖片來源：freepik)

►東京夜櫻景點推薦

📍目黑川（目黑區）： 中目黑一帶櫻花樹夾岸，約八百株染井吉野櫻，夜間點燈讓整條河道化作粉色夢境。 過往點燈時間：17:00〜20:00（例年三月下旬至四月上旬）

(目黑川-圖片來源：good Luck Trip 好運日本行)

📍六義園（文京區）： 以枝垂櫻與池泉迴遊式庭園著名，江戶風情加上夜間點燈，氣氛宛如穿越古畫。 過往點燈時間：18:00〜21:00（例年三月中旬至四月上旬）

(六義園-圖片來源：photo AC)

📍千鳥之淵（千代田區）： 皇居旁的護城河倒映櫻花，夜間燈光與水面交織，美得近乎靜謐。 過往點燈時間：18:00〜22:00（例年三月下旬至四月上旬

(千鳥之淵-片來源：千代田區観光協会)

📍東京Midtown（港區六本木）： 都會風格夜櫻代表。約一百株櫻花沿外苑東通綻放，夜間LED燈光秀與玻璃帷幕倒影交織，是摩登夜櫻地標。 過往點燈時間：17:00〜23:00（Midtown Blossom 2025資料）

(東京中城-圖片來源：GO TOKYO 東京旅遊官方網站)

📍八芳園（港區白金台）： 日式庭園結合現代建築，櫻花樹倒映水池，夜間打光如光之詩。 過往點燈時間：18:00〜21:00（例年三月下旬至四月初；2025年部分區域整修）

(八芳園-圖片來源：PR TIMES)

📍上野恩賜公園（台東區）： 櫻花大道夜晚掛滿燈籠，猶如重現江戶花見盛會。 過往點燈時間：17:00〜21:00（例年三月下旬至四月上旬）

(上野恩賜公園-圖片來源：good Luck Trip 好運日本行)

📍隅田公園（墨田區）： 可同時欣賞晴空塔與櫻花夜景，河畔燈光與櫻花交織，是東京夜櫻經典畫面之一。 過往點燈時間：18:30〜21:00（墨堤櫻祭り）

(隅田公園-圖片來源： photo AC)

📍代代木公園（澀谷區）： 寬闊草地、熱鬧攤販與燈光交織，城市裡的放鬆夜櫻首選。 過往點燈時間：17:30〜20:00（部分年份不固定點燈）

(代代木公園-圖片來源： 日本自助旅行大補帖@凱子凱)

📍京王讀賣樂園（稻城市）： 以「夜櫻寶石燈飾（Jewellumination）」聞名，櫻花與LED燈光同步點亮，浪漫又具科技感。 過往點燈時間：16:00〜20:30（例年三月中旬至四月上旬）

(讀賣樂園Jewellumination-圖片來源：GO TOKYO 東京旅遊官方網站)

⚠️小提醒：

1、多數夜櫻活動都有期間限定燈光秀、祭典或音樂活動，建議查閱各地官方網站確認點燈時間與交通路線。

2、以上點燈資訊為2023至2025年官方資料彙整

3、實際2026年活動日期、時間及燈光內容可能因氣候、花況或主辦單位調整而異。出發前請查閱各景點官方網站或觀光協會公告

(圖片來源：Pexels-david-tran-1629960371-34644895)

►東京賞櫻船遊：沿著水路追粉色風景

在東京，「賞櫻」從來不只是在河岸散步。坐船更是另一種超浪漫的體驗。無論是舟或屋形船，賞櫻同時有的還能享用懷石料理、遠看東京景色，氣氛境界直接升級！因為從船上看櫻花，不會被人潮包圍，視野也更開闊。而且船種遠比一般旅客想像的多：屋形船、觀光遊覽船、小型電動船、私人包船等，各有不同路線與氣氛。

一、隅田川賞櫻船遊 （最大規模／夜櫻主場)：

東京規模最大的「河道型」櫻花船遊，是東京水上賞櫻的核心。 沿岸櫻花密度高，夜間燈光也最完善，船隻種類最多： 可以搭：屋形船、觀光遊覽船、私人包船、小型電動船。 特色：河岸櫻花大道、吾妻橋、晴空塔夜景、橋影與燈光超經典。

(隅田公園 遊船賞櫻-圖片來源：freepik、梅格(Angelababy)享樂日記)

二、目黑川（最貼近櫻花的水道）：

河道狹窄但櫻花極近，短程卻超有感。 可以搭：小型電動船、小型包船、短程巡航船。 特色：櫻花近到像在你頭上滑過。

(目黑川-圖片來源：PIXTA、Japan food guide)

三、千鳥之淵（護城河划船賞櫻）：

可以搭：腳划船、手划船（租船方式）。 特色：護城河彎道＋櫻花瀑布式垂落，非常沉浸。

(千鳥之淵 遊船賞櫻-圖片來源：千代田區觀光協會)

四、上野、井之頭公園等「湖面划船賞櫻」：

規模較小；比較像情侶浪漫、親子划船。 可以搭：腳踏船、手划船。

(上野恩賜公園 遊船賞櫻-圖片來源：freepik、nippon.com 走進日本)

(井之頭恩賜公園 遊船賞櫻-圖片來源：WAazing完美行旅遊情報、PIXTA)

*以上內容為近年官方及主要航運業者公開資料彙整，僅供參考。 實際航程、櫻花視野、出航時間、活動期間與船種開放狀況可能因天候、潮位、河川管理或主辦單位調整而有所不同。 出發前請務必查閱各業者官方公告或於預訂時確認。本文不承擔因變動造成之任何行程影響。

►五大族群東京賞櫻推薦

東京賞櫻真的不是老少團亂嗨，有包車行程的搭配更能細分需求，讓每種族群都有最優場景！

♦親子族：代代木公園、井之頭公園、昭和記念公園，寬敞安全又有設備。

(昭和紀念公園-圖片來源：freepik)

♦長輩族：千鳥之淵、六義園、芝公園，平坦好走、交通直達、設施超齊全。

(東京芝公園-圖片來源：OREO時光旅行)

♦好友族：目黑川、下北澤、上野恩賜公園，打卡又能順路吃甜點。

(下北澤 笠舞大畑櫻花之路-圖片來源：ANA)

♦情侶族：目黑川夜櫻、隅田川屋形船，夜晚有小橋流水、船光倒影，各種放閃預警。

(目黑川 夜櫻-圖片來源：美食好芃友（芃芃）

♦一個人族（自帶靜謐氣場）：小石川後樂園、皇居外苑、東京大學校園，隨心慢逛不尷尬。

(小石川植物園、後樂園-圖片來源：good Luck Trip 好運日本行)

快收拾行李，春天的東京已準備好迎接你！

延伸閱讀:更多資訊