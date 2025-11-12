2026春節去哪玩？｜全台走春景點 樂園、泡湯、賞花，親子度假過年旅遊全攻略

每逢過年，台灣人的靈魂拷問總會準時報到——「今年春節要去哪玩？」 家族群組一開，意見比年夜飯還多。有人想泡湯、有人想看花、有人只想放空到手機沒訊號。結果討論一輪，假期結束還沒出發。 2026 年的春節假期長達九天. 趁早規劃一趟旅行。從南台灣暖陽，到中台灣山海，再上北部賞燈泡湯，這份全台走春攻略，一次收齊賞花、祈福、親子、避人潮與年節活動，讓新年假期變得像紅包一樣飽滿。 走！

► 2026春節連假解析，放9天剛好、11天更從容

🔺2026農曆新年正日（初一）是2026年2月17日（二）。

🔺行政院公告春節連假為 2月14日至2月22日，共9天。

想再偷出一點餘裕，就多請一天(鼓起勇氣吧！)，例如~2月13日（五）或2月23日（一）讓假期從「九天整」拉成「十天剛好」，行李打包起來更從容。雖然多那一天不會改變人生，但能讓旅途少掉半天塞車、多出一晚好好泡湯的時間。也算是一種新年開始最舒服的儀式感。

(圖片來源：Pexels jimmy-liao)

►人氣走春景點推薦｜新春賞花、拜財神、拍美照一次滿足

在「走春」這件事的儀式感上，我們依「賞花・祈福・拍照」三主題，整理全台熱門走春地點：

賞花路線｜春色當開・一路好運-

① 宜蘭員山蜊埤湖（宜蘭縣）： 落羽松夢幻倒影仙境，適合輕鬆散步拍照。

② 陽明山花季（台北市）： 櫻花、杜鵑輪番綻放，竹子湖、花鐘、後山步道皆為主花區。

③ 東勢林場（台中市）： 春節賞櫻熱門點，場區有住宿、步道與觀景台。

④ 日月潭櫻花季（南投縣魚池鄉）： 環湖步道與向山遊客中心最受歡迎，2 月初進入花期。

⑤ 阿里山 （嘉義縣）： 高山雲霧加櫻花，是台灣最早開花區之一。

📍賞櫻時期：12月～3月 地點：石棹櫻之道、鞍頂觀景台、隙頂二延平步道、林記茶山(54.6K)、彌陀禪寺

⑥ 美濃花海（高雄市）： 每年 2 月舉辦花海節，波斯菊與向日葵交錯綻放。

(阿里山賞櫻 石棹櫻之道、隙頂、沼平車站-圖片來源：交通部觀光署 阿里山國家風景區管理處)

(宜蘭員山蜊埤湖-圖片來源：紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活)

祈福路線｜迎財迎福・平安出門-

① 行天宮（台北市中山區)：都市祈福首選，香客全年不絕。

② 新竹都城隍廟（新竹市北區）： 祈福求平安、香火鼎盛，是北部春節信仰重鎮。

③ 紫南宮（南投縣竹山鎮）： 以「借發財金」聞名，廟方設有停車場與人流動線。

④ 鹿港天后宮（彰化縣鹿港鎮）： 百年古蹟，結合老街漫遊路線。

⑤ 北港朝天宮（雲林縣北港鎮）： 媽祖信仰中心，春節香火鼎盛。

⑥ 南鯤鯓代天府（台南市北門區）： 全台規模最大王爺廟，春節期間舉辦平安祈福活動。

(北港朝天宮-圖片來源：官網)

(南鯤鯓代天府-圖片來源：交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處)

拍照路線｜冬日燈景・老街風情・湯氣入鏡-

🟠北台灣｜城市與山城的光影：

① 台北 101 與信義商圈（台北市）： 春節燈飾延續跨年氛圍，街區光影交錯，是都市夜景代表。

② 北投溫泉街（台北市北投區）： 湯煙繚繞、街燈溫黃，最適合冬季人像與夜景拍攝。

③ 九份山城（新北市瑞芳區）： 紅燈籠石階巷道入鏡即成畫，夜霧更添春節味。

🟠中台灣｜文青街景與老城風光：

④ 台中審計新村（台中市西區） 文創老屋群、咖啡香與燈串點綴，是春節散步好拍區。

⑤ 鹿港老街（彰化縣鹿港鎮） 紅磚、老宅、燈籠構成最傳統的年節畫面。

🟠南台灣｜燈影水色的暖陽風情：

⑥ 台南安平古堡與運河（台南市） 傍晚燈光映水面，城牆與街景氣氛俱佳。

(九份-圖片來源：Pexels)

(鹿港老街-圖片來源：玩彰化)

►南台灣暖陽假期｜墾丁、台南、屏東泡湯玩海全收錄

現在，我們把地圖南拉、走進陽光熱帶的台灣南部。適合把寒流隔在北方，讓全家沐浴在暖陽中。 當北台灣還在與寒流奮戰，南部早已是一場陽光派對。

① 台南古都（台南市）： 老屋與美食之間，藏著最輕鬆的節奏。 白天遊 安平古堡、神農街，晚上在運河邊看燈影搖晃。 搭配關子嶺泡湯行程，是最受家庭喜愛的「台南泡湯親子路線」。

② 關子嶺溫泉（台南市白河區）： 台灣唯一泥漿泉，泉質厚實、暖到心底。 泡湯完可順遊碧雲寺、白河蓮花園區，或延伸至台南市區續攤美食。

③ 寶來溫泉（高雄市六龜區）： 被群山包圍的靜謐溫泉村，泉水清澈，空氣裡全是山味。 溫泉旅宿多、價格實惠，是春節避人潮的隱藏口袋地。

④ 美濃小鎮（高雄市美濃區）： 花海、客家風情、紙傘體驗，適合親子共遊。 再往六龜方向走，能銜接寶來溫泉一日包車或自駕路線。

⑤ 四重溪溫泉（屏東縣牡丹鄉）： 冬季夜晚點燈極美，泉質溫潤不燙，適合全家泡湯。 距離恆春約一小時，建議與墾丁行程併排。

⑥ 墾丁國家公園（屏東縣恆春鎮）： 白沙灣、鵝鑾鼻、龍磐草原都能輕鬆安排。 家庭旅客可加購半潛艇或浮潛體驗，一路陽光到底。

(關子嶺溫泉-圖片來源：欣傳媒XINMEDIA)

(四重溪溫泉-牡丹風情溫泉行館、清泉溫泉 圖片來源：悠遊墾丁)

(寶來花賞溫泉公園-圖片來源：高雄旅遊網 Kaohsiung Travel)

‼️ TTtrips小叮嚀‼️：

南台灣日夜溫差仍約 5～7°C，記得準備薄外套， 不管是泡湯、拍照、還是躺在墾丁沙灘，都能剛剛好。

►中台灣山海遊｜日月潭、清境、台中親子度假提案

① 台中市區（台中市）： 輕鬆開場首選。審計新村、草悟道、宮原眼科都是親子熱門點，晚上入住市區親子飯店，行程不趕也不累。

② 東勢林場（台中市東勢區）： 2 月櫻花盛開，木屋住宿＋森林步道超有年味。

③ 日月潭風景區（南投縣魚池鄉）： 熱門的日月潭路線，湖面晨霧、午後倒影都美得像明信片。

④ 清境農場（南投縣仁愛鄉）： 看綿羊、走天空步道、喝熱奶茶，高山空氣清新，親子最愛。

⑤ 合歡山（南投縣仁愛鄉）： 海拔超過 3000 公尺，高山雲海與壯麗山景聞名，偶逢寒流可見霜雪景象。

⑥ 阿里山國家風景區（嘉義縣阿里山鄉）： 看日出、賞櫻、搭森林小火車，一次滿足， 氣溫低但風景無敵，建議提早訂山區住宿。

(清境 櫻花-圖片來源：清境旅遊網-攝影：胡秀幸）

(合歡山-圖片來源：交通部觀光署、台灣山林悠遊網-臺中分署)

►北台灣走春人氣榜｜迪化街年貨・陽明山花季・礁溪泡湯行

① 台北迪化街年貨大街（台北市大同區）：

香氣、燈籠與人潮並列，最有年味的街道。 可順遊霞海城隍廟祈福，熱鬧氣氛滿分。

② 陽明山花季（台北市士林、北投區）：

櫻花、杜鵑花接力登場，春節賞花首選。 建議搭配北投泡湯，賞完花直接放鬆。

③ 北投溫泉區（台北市北投區）：

百年溫泉老街，湯屋與旅宿選擇豐富。 適合家庭或長輩同行，包車或自駕行程最便利。

④ 金山溫泉帶（新北市金山、萬里區）：

面海泡湯、看浪吃海鮮，冬季人氣極高。 夜間湯屋景觀佳，建議與北海岸串聯一日遊。

⑤ 宜蘭親子一日遊・礁溪溫泉鄉（宜蘭縣）：

這裡有親子最愛的 宜蘭傳藝中心、積木博物館、幾米公園，也能安排包車或自駕順遊 冬山河親水公園、梅花湖， 一趟行程就能結合文化、自然與放鬆。晚上再入住礁溪溫泉飯店，泡湯洗去一整天的奔波。 對家有長輩與孩子的旅客來說，這裡是「北台灣最剛好的平衡點」。

(宜蘭 傳藝中心、蘭陽博物館 圖片來源：交通部觀光署、蘭陽博物館：拍攝者李慧敏、林國隆)

►東台灣慢遊提案｜花東縱谷、溫泉與海岸風光一次擁有

① 鹿野高台（台東縣鹿野鄉）：沒有熱氣球，也有好風景。 冬天的鹿野更安靜，茶園與龍田綠色隧道一路延展到山腳。 包車或自駕可順遊鹿野神社遺跡、永安社區觀景台，

② 池上（台東縣池上鄉）：冬天的池上沒有金黃稻浪，但有最乾淨的天與地。 「伯朗大道」、「天堂路」光線柔和， 散步、拍照、喝咖啡，時間都慢一點剛剛好。

③ 關山親水公園（台東縣關山鎮）：氣候穩定、空氣清新，環湖步道適合親子與長輩。 租台單車繞一圈，不冷不熱剛剛好。 一整天都輕鬆自在。

④ 知本溫泉（台東市郊）：天氣微涼、泉水正溫。 泡湯聽風聲、看山景，是東部最療癒的年假收尾。 許多飯店推出湯屋＋套餐組合，包車或自駕可一路送到飯店門口。

⑤ 初鹿牧場（台東市郊）：冬天照樣綠油油！ 這裡是全台最大的坡地牧場之一， 可近距離餵乳牛、喝鮮奶、看山景， 天氣穩定、風景開闊，是春節親子放風好選擇。

(初鹿牧場-圖片來源：官網)

►親子精選｜全台樂園／農場／生態農/水族館/科教館清單 -

A. 主題樂園｜大場域、一票玩到底

● 六福村主題遊樂園（新竹縣關西）：台灣指標級綜合樂園＋生態動物園

● 小人國主題樂園（桃園市龍潭）：迷你建築＋室內外遊樂設施

● 麗寶樂園度假區（台中市后里)：結合主題樂園、探索樂園、水上樂園、Outlet與渡假飯店的綜合度假園區。

● 九族文化村（南投魚池）：原民文化＋遊樂設施＋日月潭纜車；2–3月常見櫻花季。

● 劍湖山世界（雲林古坑）：G5、瘋狂衝鋒等經典設施

● 義大遊樂世界（高雄市大樹）：希臘風主題區＋大型室內園區，連動飯店／Outlet。

B. 水族館／海洋主題｜下雨也不怕的室內王者

● 國立海洋生物博物館（屏東車城）：國家級館舍，常設展＋互動展，親子首選。

● Xpark 都會型水生公園（桃園青埔）：日系策展、沉浸式動線；高人氣需預約。

● 野柳海洋世界（新北萬里）：經典海豚／海獅表演＋室內展區，近野柳地質公園。

(Xpark水族館-圖片來源：桃園觀光導覽網)拷貝

(國立海洋生物博物館-圖片來源：好好玩、交通部觀光署、海生館官網、海景世界企業股份有限公司)

C. 動物園／城市型親子園區｜交通便利、全齡好走

● 臺北市立動物園（台北文山）：全東南亞規模級市立動物園，館舍多、動線長

● 新竹市立動物園（新竹東區）：台灣最老動物園，翻新後親子友善。

● 高雄市壽山動物園（高雄鼓山）：南台灣最大市立動物園，2022升級改造。

● 台北市立天文科學教育館（台北士林）：亞洲規模級天文館，巨幕球形劇場；連假多人潮

● 臺北市立兒童新樂園（台北士林）：室內外綜合設施；寒假與連假通常延長營運時段

(台北市立天文科學教育館-圖片來源：點子科技生活-Mimi韓)

D. 牧場／農場/新型態生態農場｜互動體驗＋大片草地

● 清境農場（南投仁愛） 綿羊秀、青青草原、住宿與步道皆為經典。冬季高海拔氣溫低，請記得保暖。

● 飛牛牧場（苗栗通霄） 北台灣最經典的親子牧場之一，乳牛餵食、DIY冰淇淋體驗與草地野餐區全年開放。

● 埔心牧場（桃園楊梅） 大型綜合親子牧場，設有小火車、水豚互動區、露營場與遊樂設施。春節期間照常營運。

● 綠世界生態農場（新竹北埔） 全台規模最大的新型態生態農場之一。園內分六大主題區，包含天鵝湖、雨林步道、鳥園與草泥馬互動區，兼具教育與娛樂。

● 東勢林場（台中東勢） 森林、花海、木屋住宿一站式自然休閒園區，適合家庭出遊。

● 武陵農場（台中和平） 冬季為賞櫻熱點，園區廣闊，兼具花季景觀與自然教育價值。

● 頑皮世界野生動物園（台南學甲） 南台灣最大綜合動物園與牧場複合園區，長頸鹿、白老虎、狐獴等深受親子喜愛。

● 初鹿牧場（台東市郊） 全台最大坡地牧場，視野開闊、活動多元。春節氣候溫暖，最適合親子慢遊。

● 瑞穗牧場（花蓮瑞穗） 縱谷牧場風光，牛乳冰淇淋、餵牛體驗與咖啡廳營運中。

(綠世界生態農場-圖片來源：交通部觀光署)

E. 科學／自然史博物館｜室內備案、教育含金量高

● 國立自然科學博物館（台中北區）：六大場館群＋植物園，常態展豐富。

● 國立科學工藝博物館（高雄三民）：科技與生活主題；過年期間開放規則依公告。

● 國立臺灣博物館—土銀展示館（台北中正）：恐龍骨架等自然史展，雨天備案超好用。

(台中國立自然科學博物館_圖片來源：Klook)

‼️備註‼️：春節連假為旅遊旺季，各樂園與博物館可能調整營運時段、採預約制或因天候臨時關閉部分設施。 出發前請務必以各單位官方網站最新公告為準，若遇臨時異動，請以當日公告為準。

(圖片來源：台北畫刊)

九天假期，不一定要跑遠, 或許是一座山、一片海、一場燈會、一杯咖啡~~~好好享受有人陪或是一個人的世界、能放鬆、能好心情~那就是最好的旅行！





